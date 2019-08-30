режим дозирования у взрослых и детей определяют индивидуально в зависимости от состояния больного.

При проведении цитотоксической химиотерапии по стандартным схемам препарат назначают по 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела 1 раз в сутки.

Грастим можно вводить ежедневно путем п/к инъекций в дозе 5–12 мкг на 1 кг массы тела или непродолжительных (30 мин) в/в капельных инфузий в 5% р-ре глюкозы в дозе 5–10 мкг на 1 кг массы тела.

Грастим можно вводить ежедневно до тех пор, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не достигнет ожидаемых значений. Продолжительность лечения может составлять до 14 дней в зависимости от типа, доз и схемы проведения цитотоксической химиотерапии.

На фоне проведения цитотоксической химиотерапии увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов отмечают обычно через 1–2 дня после начала лечения Грастимом. Однако для достижения стабильного терапевтического эффекта необходимо продолжать терапию до тех пор, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не нормализуется. Не рекомендуется отменять Грастим преждевременно до достижения необходимого минимального значения количества нейтрофильных гранулоцитов.

При миелоаблативной терапии с последующей пересадкой костного мозга начальную дозу 1 000 000 ЕД (10 мкг) на 1 кг массы тела в сутки вводят в/в капельно на протяжении 30 мин или 24 ч или 1 000 000 ЕД (10 мкг) на 1 кг массы тела в сутки путем непрерывной п/к инфузии на протяжении 24 ч. Грастим необходимо развести в 20 мл 5% р-ра глюкозы; первую дозу следует вводить не ранее чем через 24 ч после цитотоксической химиотерапии или пересадки костного мозга. Эффективность и безопасность применения Грастима свыше 28 дней у больных после пересадки костного мозга и у пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию, не установлены.

После максимального уменьшения числа нейтрофильных гранулоцитов суточную дозу следует скорригировать с учетом динамики их количества: если количество нейтрофильных гранулоцитов превышает 1000 в 1 мм3 на протяжении 3 дней подряд, дозу Грастима снижают до 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела в сутки; потом, если абсолютное количество нейтрофильных гранулоцитов превысит 1000 в 1 мм3 также на протяжении 3 дней, лечение Грастимом прекращают. Если в процессе лечения абсолютное количество нейтрофильных гранулоцитов <1000 в 1 мм3, дозу Грастима следует повысить снова соответственно приведенной схеме.

Для активации КПГКП, которая проводится в качестве самостоятельной терапии, вводят по 1 000 000 ЕД (10 мкг) на 1 кг массы тела в сутки путем беспрерывной 24-часовой в/в инфузии или п/к введения 1 раз в сутки на протяжении 6 дней подряд (для инфузий Грастим разводят в 20 мл 5% р-ра глюкозы). Рекомендуется проводить 3 лейкафереза подряд — на 5, 6 и 7-й дни.

Для мобилизации КПГКП после миелосупрессивной химиотерапии вводят по 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела в сутки путем ежедневных инъекций начиная с 1-го дня после завершения химиотерапии до тех пор, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не пройдет ожидаемый минимум и не достигнет нормы. Лейкаферез следует проводить на протяжении периода, когда абсолютное количество нейтрофильных гранулоцитов увеличивается с <500 до >5000 в 1 мм3. Больным, которым не проводили интенсивную химиотерапию, достаточно одного лейкафереза. В других случаях рекомендуется проводить дополнительные лейкаферезы.

При врожденной нейтропении Грастим вводят в начальной дозе 1 200 000 ЕД (12 мкг) на 1 кг массы тела в сутки п/к однократно или распределяя суточную дозу на несколько введений.

При идиопатической или периодической нейтропении — по 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела в сутки п/к однократно или в несколько введений.

Больным с тяжелой хронической нейтропенией Грастим следует вводить ежедневно п/к до тех пор, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не будет стабильно превышать 1500 в 1 мм3. После достижения терапевтического эффекта следует определить минимальную эффективную поддерживающую дозу. Для поддержания необходимого числа нейтрофильных гранулоцитов требуется продолжительное ежедневное введение препарата. Через 1–2 нед лечения начальную дозу можно удвоить или вдвое снизить в зависимости от реакции больного на терапию. В дальнейшем каждые 1–2 нед можно проводить индивидуальную коррекцию дозы для поддержания среднего количества нейтрофильных гранулоцитов в диапазоне 1500–10 000 в 1 мм3. У больных с тяжелыми инфекциями можно применять схему с более быстрым повышением дозы. В клинических исследованиях у 97% больных, которые положительно реагировали на лечение, полный терапевтический эффект отмечали при применении препарата в дозах до 24 мкг/кг в сутки. Не установлена безопасность применения Грастима при продолжительном лечении больных с тяжелой формой хронической нейтропении в дозах, превышающих 24 мкг/кг в сутки.