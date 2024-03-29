режим дозирования у взрослых и детей определяется индивидуально в зависимости от состояния больного.

При проведении цитотоксической химиотерапии по стандартным схемам препарат назначают по 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела 1 раз в сутки.

Филграстим можно вводить ежедневно путем п/к инъекций в дозе 5–12 мкг на 1 кг массы тела или непродолжительных (30 мин) в/в капельных инфузий в 5% р-ре глюкозы в дозе 5–10 мкг/кг массы тела.

Филграстим можно вводить ежедневно до тех пор, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не достигнет ожидаемых нормальных значений. Продолжительность лечения может составлять до 14 дней в зависимости от типа, доз и схемы проведения цитотоксической химиотерапии.

На фоне проведения цитотоксической химиотерапии увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов наблюдается обычно через 1–2 дня после начала лечения филграстимом. Однако для достижения стабильного терапевтического эффекта необходимо продолжать терапию до тех пор, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не достигнет нормальных значений. Не рекомендуется отменять филграстим преждевременно, до достижения необходимого минимального значения количества нейтрофильных гранулоцитов.

При миелоаблативной терапии с последующей пересадкой костного мозга начальную дозу 1 000 000 ЕД (10 мкг) на 1 кг массы тела в сутки вводят в/в капельно на протяжении 30 мин или 24 ч, или 1 000 000 ЕД (10 мкг) на 1 кг массы тела в сутки путем непрерывной п/к инфузии на протяжении 24 ч. Филграстим необходимо развести в 20 мл 5% р-ра глюкозы; первую дозу следует вводить не ранее чем через 24 ч после цитотоксической химиотерапии или пересадки костного мозга. Эффективность и безопасность применения филграстима свыше 28 дней у больных после пересадки костного мозга и у больных, получающих цитотоксическую химиотерапию, не установлены.

После того как пройдет момент максимального уменьшения числа нейтрофильных гранулоцитов, суточную дозу следует корригировать с учетом динамики их количества: если количество нейтрофильных гранулоцитов превышает 1000 в 1 мм3 на протяжении 3 дней подряд, дозу филграстима снижают до 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела в сутки; если абсолютное количество нейтрофильных гранулоцитов превысит 1000 в 1 мм3 также на протяжении 3 дней, лечение филграстимом прекращают. Если в процессе лечения абсолютное количество нейтрофильных гранулоцитов снижается <1000 в 1 мм3, дозу филграстима следует повысить снова в соответствии с приведенной схемой.

Для активации КПГКП, которая проводится как самостоятельная терапия, вводят по 1 000 000 ЕД (10 мкг) на 1 кг массы тела в сутки путем беспрерывной 24-часовой в/в инфузии или п/к введения 1 раз в сутки на протяжении 6 дней подряд (для инфузий филграстим разводят в 20 мл 5% р-ра глюкозы). Рекомендуется проводить три лейкафереза подряд — на 5; 6 и 7-й день.

Для мобилизации КПГКП после миелосупрессивной химиотерапии вводят по 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела в сутки путем ежедневных инъекций начиная с 1-го дня после завершения химиотерапии до тех пор, пока число нейтрофильных гранулоцитов не пройдет ожидаемый минимум и не достигнет нормальных значений. Лейкаферез следует проводить на протяжении периода, когда абсолютное число нейтрофильных гранулоцитов увеличивается с <500 до >5000 в 1 мм3. Больным, которым не проводилась интенсивная химиотерапия, достаточно одного лейкафереза. В других случаях рекомендуется проводить дополнительные лейкаферезы.

При врожденной нейтропении филграстим вводят в начальной дозе 1 200 000 ЕД (12 мкг) на 1 кг массы тела в сутки п/к, однократно или распределяя суточную дозу на несколько введений.

При идиопатической или периодической нейтропении — по 500 000 ЕД (5 мкг) на 1 кг массы тела в сутки п/к однократно или в несколько введений.

Больным с тяжелой хронической нейтропенией филграстим следует вводить ежедневно п/к до тех пор, пока число нейтрофильных гранулоцитов не будет стабильно превышать 1500 в 1 мм3. После достижения терапевтического эффекта следует определить минимальную эффективную поддерживающую дозу. Для поддержки необходимого числа нейтрофильных гранулоцитов требуется продолжительное ежедневное введение препарата. Через 1–2 нед лечения начальную дозу можно удвоить или вдвое снизить в зависимости от реакции больного на терапию. В дальнейшем каждые 1–2 нед можно проводить индивидуальную коррекцию дозы для поддержки среднего числа нейтрофильных гранулоцитов в диапазоне 1500–10 000 в 1 мм3. У больных с тяжелыми инфекциями можно применять схему с более быстрым повышением дозы. В клинических исследованиях у 97% больных, которые положительно реагировали на лечение, полный терапевтический эффект наблюдался при применении препарата в дозах до 24 мкг/кг/сут. Не установлена безопасность применения филграстима при продолжительном лечении больных с тяжелой формой хронической нейтропении в дозах, превышающих 24 мкг/кг/сут.