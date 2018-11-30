Азицин® (Azicin) (167925) - инструкция по применению ATC-классификация
Азицин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин является представителем группы макролидных антибиотиков — азалидов, имеющих широкий спектр антимикробного действия. Механизм действия азитромицина заключается в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и предотвращения транслокации пептидов при отсутствии влияния на синтез полинуклеотидов. Резистентность к азитромицину может быть врожденной или приобретенной. Полная перекрестная резистентность существует среди Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитических стрептококков группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Спектр антимикробного действия азитромицина:
|Чувствительные виды
|Аэробные грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный)
Streptococcus pneumoniae (пенициллинчувствительный)
Streptococcus pyogenes (группа А)
|Аэробные грамотрицательные бактерии
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
|Анаэробные бактерии
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp. (виды)
Prevotella spp.
Porphyromonas spp.
|Другие бактерии
Chlamydia trachomatis
|Виды, которые становятся резистентными в единичных случаях
|Аэробные грамположительные бактерии
Streptococcus pneumoniae (с промежуточной чувствительностью к пенициллину, пенициллинрезистентный)
|Врожденнорезистентные виды
|Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis
Стафилококки MRSA, MRSE (метициллинрезистентный золотистый стафилококк)
|Анаэробные бактерии
Группа бактероидов Bacteroides fragilis
Фармакокинетика. Биодоступность азитромицина после приема внутрь составляет ≈37%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема препарата. При приеме азитромицин распределяется по всему организму. Фармакокинетические исследования показали, что концентрация азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о высоком связывании препарата с тканями.
Связывание с белками плазмы крови варьирует в зависимости от плазменной концентрации и составляет от 12% при концентрации 0,5 мкг/мл до 52% — при 0,05 мкг/мл в плазме крови. Объем распределения в равновесном состоянии (VVss) составил 31,1 л/кг массы тела.
Конечный Т½ из плазмы крови полностью отображает Т½ из тканей в течение 2–4 дней.
Примерно 12% дозы азитромицина выводится в неизмененном виде с мочой в течение следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина выявлены в желчи человека. Также в желчи определено 10 метаболитов, которые образовывались с помощью N- и О-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления кладинозы конъюгата. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не являются микробиологически активными.
Показания Азицин
инфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к азитромицину:
- верхних дыхательных путей (бактериальный фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит);
- нижних дыхательных путей (бактериальный бронхит и обострение хронического бронхита, негоспитальная пневмония);
- кожи и мягких тканей: хроническая мигрирующая эритема (болезнь Лайма I стадии), рожа, импетиго, вторичная пиодермия;
- инфекции, передающиеся половым путем (неосложненный и осложненный уретрит/цервицит, вызванный Chlamydia trachomatis).
Применение Азицин
препарат применяют у взрослых и детей с массой тела >45 кг.
Азитромицин принимают внутрь 1 раз в сутки, не менее чем за 1 ч до или через 2 ч после еды.
При инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы): 500 мг (1 таблетка или 2 капсулы) 1 раз в сутки в течение 3 дней.
При хронической мигрирующей эритеме: в 1-й день — 1 г/сут (2 таблетки или 4 капсулы за 1 раз), со 2-го по 5-й день — 500 мг (1 таблетка или 2 капсулы) в сутки.
При инфекциях, передающихся половым путем: 1 г (2 таблетки или 4 капсулы) однократно. Курсовая доза — 1 г.
В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а последующие — с интервалом 24 ч.
При почечной недостаточности с незначительной дисфункцией почек (клиренс креатинина >40 мл/мин) нет необходимости изменять дозировку. Не было проведено никаких исследований с участием пациентов с клиренсом креатинина <40 мл/мин. Поэтому следует с осторожностью применять азитромицин у таких больных.
При печеночной недостаточности препарат не следует применять пациентам с тяжелыми заболеваниями печени, поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью.
Лицам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к азитромицину, другим компонентам препарата или к любому другому антибиотику группы макролидов или кетолидов. Тяжелые нарушения функции печени, почек. Не следует применять одновременно с производными спорыньи из-за теоретической возможности эрготизма.
Побочные эффекты
инфекции и инвазии: оральный кандидоз, вагинальные инфекции, псевдомембранозный колит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия.
Психические нарушения: агрессивность, психомоторная гиперактивность, тревога, нервозность, ажитация.
Со стороны нервной системы: головокружение/вертиго, гипестезия, сонливость, синкопе, головная боль, судороги (выявлено, что они также вызываются другими макролидными антибиотиками), искажение или потеря вкуса и обоняния, парестезии, астения, невроз, вялость, бессонница, нарушения сна, миастения гравис.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: ухудшение слуха. У некоторых пациентов, принимавших азитромицин, сообщалось о нарушении слуха, наступлении глухоты и о звоне в ушах. Большинство из этих случаев связаны с экспериментальными исследованиями, в ходе которых азитромицин применяли в высоких дозах в течение длительного времени. Согласно доступным отчетам о дальнейшем медицинском наблюдении большинство этих нарушений имели обратимый характер.
Со стороны сердечной деятельности: усиленное сердцебиение, боль в грудной клетке, пароксизмальная желудочковая тахикардия по типу пируэт, желудочковая аритмия, включая желудочковую тахикардию (выявлено, что они также вызываются другими макролидными антибиотиками); удлинение интервала Q–T, трепетание желудочков, артериальная гипотензия.
Со стороны органов дыхания: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, неприятные ощущения в животе (дискомфорт, боль, спазмы), жидкий стул, метеоризм, диспепсия, гастрит, анорексия, запор, изменение цвета языка. Сообщалось о панкреатите.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, холестатическая желтуха, включая изменение показателей функциональных проб печени, тяжелый гепатит, дисфункция печени, печеночная недостаточность, фульминантный гепатит, некротический гепатит.
Со стороны кожи: аллергические реакции, включая зуд, гиперемию, высыпания, аллергический дерматит, конъюнктивит, ангионевротический отек, крапивницу, фоточувствительность; экзантема, кожные реакции, а именно: полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны костно-мышечной системы: артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит, ОПН.
Со стороны репродуктивной системы: вагинит.
Системные нарушения: анафилаксия, отеки, кандидоз, ангиоэдема, анафилактоидные реакции.
Общие нарушения: повышенная утомляемость, слабость, озноб.
Исследования: лимфоцитопения, эозинофилия, уменьшение количества бикарбонатов крови, повышение АсАТ, АлАТ, билирубина, уровня мочевины, креатинина в плазме крови, изменение содержания калия в плазме крови.
Особые указания
аллергические реакции. В редких случаях сообщалось, что азитромицин вызывает серьезные аллергические реакции, такие как ангионевротический отек и анафилаксия. Некоторые из этих реакций обусловили развитие рецидивных симптомов и требовали более длительного наблюдения и лечения.
Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем метаболизма азитромицина, следует с особой осторожностью применять азитромицин пациентам с печеночной недостаточностью.
Необходимо проводить контроль функции печени в случае развития симптомов дисфункции печени, например астении, которая быстро развивается и сопровождается желтухой, темной мочой, склонностью к кровотечениям и печеночной энцефалопатией.
Нарушение функции почек. У пациентов с тяжелой дисфункцией почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) отмечено увеличение системной экспозиции азитромицина на 33%.
Нарушения сердечного ритма. Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, что повышает риск развития сердечной аритмии и трепетания-мерцания желудочков, отмечено при лечении другими макролидными антибиотиками. Подобный эффект азитромицина нельзя полностью исключить у больных с повышенным риском удлинения сердечной реполяризации, поэтому следует с осторожностью назначать лечение пациентам:
- с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T;
- которые в настоящее время проходят лечение с применением других активных веществ, которые, как известно, увеличивают интервал Q–T, таких как антиаритмические препараты классов IА и III, цизаприд и терфенадин;
- с нарушениями электролитного обмена, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- с клинически релевантной брадикардией, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Миастения гравис. Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или о новом развитии миастенического синдрома у пациентов, получающих терапию азитромицином.
Стрептококковые инфекции. Азитромицин в целом эффективен для лечения при воспалительных заболеваниях ротоглотки, вызванных стрептококком, но нет никаких данных, подтверждающих эффективность азитромицина для профилактики острого ревматического полиартрита.
Суперинфекции. Как и в случае с другими антибактериальными препаратами, существует возможность возникновения суперинфекции (микоза).
При применении почти всех антибактериальных средств, включая азитромицин, сообщалось о случаях возникновения диареи, связанной с C. difficile. Лечение антибактериальными средствами изменяет нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцируют токсины А и В, которые способствуют развитию диареи, связанной с C. difficile. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, повышают заболеваемость, поскольку эти инфекции могут быть устойчивыми к антибактериальной терапии и могут стать причиной колэктомии. Возможность развития диареи, связанной с C. difficile, следует принимать во внимание у всех пациентов с диареей, возникшей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно анализировать анамнез, поскольку сообщалось, что связанная с C. difficile диарея может развиться через 2 мес после приема антибактериальных препаратов.
Во время применения препарата не следует употреблять спиртные напитки.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять Азицин.
Применение в период беременности и кормления грудью. Учитывая недостаточность данных относительно безопасности применения препарата, не рекомендуется назначать азитромицин в период беременности и кормления грудью, за исключением случаев, когда ожидаемый положительный эффект для беременной/матери превышает возможный риск от применения препарата для плода/ребенка, при отсутствии соответствующих альтернативных препаратов.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме применяют у детей с массой тела ≥45 кг. У детей с массой тела <45 кг рекомендуют применять азитромицин в другой лекарственной форме.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая возможность развития таких побочных реакций, как головокружение, сонливость, нарушение зрения, не рекомендуется применять препарат при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
следует с осторожностью применять азитромицин одновременно с другими лекарственными средствами, которые могут увеличивать интервал Q–T (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антациды. Одновременное применение азитромицина с однократной дозой 20 мл алюминия гидроксида и магния гидроксида не влияет на скорость и степень абсорбции азитромицина.
Цетиризин. У здоровых добровольцев одновременное применение в 5-дневном курсе азитромицина с 20 мг цетиризина в равновесном состоянии не приводило к фармакокинетическому взаимодействию и существенному изменению интервала Q–T.
Диданозин. Одновременное применение 1200 мг/сут азитромицина и 400 мг/сут диданозина у 6 ВИЧ-положительных пациентов не влияло на фармакокинетику равновесного состояния диданозина по сравнению с плацебо.
Дигоксин. Сообщалось, что одновременное применение макролидных антибиотиков, включая азитромицин, с субстратами Р-гликопротеина, такими как дигоксин, приводит к повышенному уровню субстрата Р-гликопротеина в плазме крови. Поэтому при одновременном применении азитромицина и дигоксина необходимо учитывать возможность повышения концентрации дигоксина в плазме крови.
Зидовудин. Одновременное применение азитромицина (одноразовые 1000 мг и многократные 1200 или 600 мг дозы) оказывает незначительное влияние на плазменную фармакокинетику или выведение с мочой зидовудина или его глюкуронидного метаболита. Однако применение азитромицина приводило к повышению концентраций фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита в мононуклеарах периферической крови. Клиническое значение этого факта неизвестно, но он может оказаться полезным для пациентов.
Не выявлено существенного взаимодействия Азитромицина с печеночной системой цитохрома Р450. Считают, что отсутствует фармакокинетическое взаимодействие препарата с эритромицином и другими макролидами. Азитромицин не вызывает индукцию или инактивацию цитохрома Р450 через цитохром-метаболический комплекс.
Производные спорыньи. Учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма, не следует одновременно применять азитромицин с производными спорыньи.
Проведены фармакокинетические исследования сочетанного применения азитромицина и препаратов, метаболизм которых происходит с участием цитохрома Р450.
Аторвастатин. Одновременное применение аторвастатина (10 мг/сут) и азитромицина (500 мг/сут) не вызывало изменения концентрации аторвастатина в плазме крови (на основе анализа ингибирования ГМГ-КоА-редуктазы).
Карбамазепин. В ходе фармакокинетических исследований с участием здоровых добровольцев не выявлено существенного влияния на концентрацию карбамазепина и его активного метаболита в плазме крови у пациентов, получавших одновременно азитромицин.
Циметидин. В ходе фармакокинетических исследований влияния разовой дозы циметидина на фармакокинетику азитромицина не выявлено изменений фармакокинетики азитромицина при условии применения циметидина за 2 ч до приема азитромицина.
Пероральные антикоагулянты кумаринового типа. Азитромицин не менял антикоагулянтный эффект однократной дозы (15 мг) варфарина у здоровых добровольцев. Сообщалось о потенцировании антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и пероральных антикоагулянтов кумаринового типа. Хотя причинная связь не установлена, следует учитывать необходимость проведения частого мониторинга протромбинового времени при назначении азитромицина у пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты кумаринового типа.
Циклоспорин. В ходе фармакокинетического исследования с участием здоровых добровольцев, которые в течение 3 дней принимали азитромицин в дозе 500 мг/сут перорально, а затем приняли разовую дозу 10 мг/кг циклоспорина, выявлено достоверное повышение уровня Cmax и AUC0–5 циклоспорина. Поэтому следует соблюдать осторожность, рассматривая одновременное назначение этих препаратов. Если такое одновременное применение необходимо, следует проводить мониторинг уровня циклоспорина и соответственно корректировать дозу.
Эфавиренз. Сочетанное применение разовой дозы азитромицина 600 мг и 400 мг эфавиренза ежесуточно в течение 7 дней не вызывало каких-либо клинически значимых фармакокинетических взаимодействий.
Флуконазол. Сочетанное применение разовой дозы азитромицина 1200 мг не изменяло фармакокинетику однократной дозы 800 мг флуконазола. Общая экспозиция и Т½ азитромицина не изменялись при сочетанном применении флуконазола, однако при этом наблюдали снижение Cmах азитромицина (на 18%), что не имело клинического значения.
Индинавир. Сочетанное применение разовой дозы азитромицина 1200 мг не вызывало статистически достоверного влияния на фармакокинетику индинавира, который назначали по 800 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней.
Метилпреднизолон. Азитромицин не оказывает существенного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.
Мидазолам. Сочетанное применение 500 мг азитромицина в течение 3 дней не вызывало клинически значимых изменений фармакокинетики и фармакодинамики разовой дозы 15 мг мидазолама.
Нелфинавир. Применение нелфинавира вызывает повышение концентрации азитромицина в плазме крови. Хотя коррекция дозы азитромицина при сочетанном применении с нелфинавиром не рекомендуется, оправдан тщательный мониторинг известных побочных эффектов азитромицина.
Рифабутин. Сочетанное применение азитромицина и рифабутина не влияет на концентрацию этих препаратов в плазме крови. При сочетанном применении азитромицина и рифабутина отмечали случаи нейтропении. Хотя нейтропения ассоциировалась с применением рифабутина, причинная связь с применением комбинации с азитромицином не установлена.
Силденафил. У здоровых добровольцев-мужчин не получено доказательств влияния азитромицина (500 мг/сут в течение 3 дней) на значение AUC и Сmax силденафила или его основного циркулирующего метаболита.
Терфенадин. При проведении фармакокинетических исследований не сообщалось о доказательствах взаимодействия между азитромицином и терфенадином. Сообщалось о единичных случаях, когда возможность такого взаимодействия нельзя было исключить полностью; однако не было ни одного конкретного доказательства, что такое взаимодействие имело место.
Теофиллин. Доказательств клинически значимого фармакокинетического взаимодействия при одновременном применении азитромицина и теофиллина здоровыми добровольцами не получено.
Триазолам. Сочетанное применение азитромицина 500 мг в 1-й день и 250 мг во 2-й день с 0,125 мг триазолама во 2-й день не вызывало существенного влияния на фармакокинетические показатели триазолама по сравнению с триазоламом и плацебо.
Триметоприм/сульфаметоксазол. Сочетанное применение триметоприма/сульфаметоксазола (160 мг/800 мг) в течение 7 дней с 1200 мг азитромицина на 7-й день не вызывало существенного влияния на Cmах , общую экспозицию или экскрецию с мочой триметоприма или сульфаметоксазола. Концентрация азитромицина в плазме крови было близкой к концентрации, отмеченной в ходе других исследований.
Доксорубицин. Клинические исследования взаимодействия между лекарственными средствами для азитромицина и доксорубицина не проводились. Клиническая значимость доклинических исследований неизвестна.
Передозировка
симптомы: возможны симптомы общей интоксикации, нарушения слуха, боль в животе, выраженная тошнота, рвота, диарея.
Лечение: промывание желудка, применение активированного угля, проводят симптоматическую терапию, направленную на поддержание жизненных функций организма. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.