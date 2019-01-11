Дексалгин® (Dexalgin®) (167915) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексалгин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декскетопрофена трометамол — соль пропионовой кислоты, обладает анальгезирующим, противовоспалительным и жаропонижающим свойствами и относится к классу НПВП.
Механизм действия. Механизм ее действия базируется на снижении синтеза простагландинов за счет угнетения ЦОГ. В частности, тормозится преобразование арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2a PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может воздействовать на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также опосредованно влиять на основное действие препарата.
Фармакодинамическое действие. Угнетающее действие декскетопрофена трометамола на изоэнзимы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 было выявлено у животных и людей.
Клиническая эффективность и безопасность. Клинические исследования продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальгезирующее действие, которое начинается через 30 мин после приема препарата и длится 4–6 ч.
Фармакокинетика. Всасывание. После перорального применения декскетопрофена трометамола Cmax достигается в среднем через 30 мин (15–60 мин).
При применении декскетопрофена трометамола во время примема пищи значения площади под кривой биодоступности не изменяются, однако значение Cmax снижается, а также снижается скорость всасывания (увеличивается tmax).
Распределение. Время распределения и T½ декскетопрофена трометамола составляют 0,35 и 1,65 ч соответственно. За счет высокой степени связывания с белками плазмы крови (99%), средний объем распределения декскетопрофена трометамола составляет <0,25 л/кг массы тела. Исследование фармакокинетики многократных доз показало, что после последнего применения декскетопрофена трометамола значение площади под кривой биодоступности было не выше, чем после его однократного применения, что доказывает отсутствие кумуляции препарата.
Биотрансформация и выведение. После применения декскетопрофена трометамола в моче определяется только S–(+)-энантиомер, что доказывает отсутствие его инверсии в R–(+)-энантиомер в организме человека.
Выведение декскетопрофена происходит в основном за счет глюкуронизации и последующей экскреции почками.
Показания Дексалгин
симптоматическая терапия легкой и умеренной боли, например мышечно-скелетная боль, болезненные менструации (дисменорея), зубная боль.
Применение Дексалгин
дозирование. Взрослые. Наиболее низкая эффективная доза должна применяться в течение наименьшего периода, необходимого для устранения симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В зависимости от вида и интенсивности боли рекомендуемая доза составляет 12,5 мг (½ таблетки, покрытой пленочной оболочкой) каждые 4–6 ч или 25 мг (1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой) каждые 8 ч. Суточная доза не должна превышать 75 мг.
Дексалгин® не предусмотрен для длительной терапии; лечение продолжают, пока есть симптомы.
Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста рекомендуется начинать лечение с низких доз декскетопрофена. Суточная доза составляет 50 мг. При хорошей переносимости препарата дозу можно повысить до обычной.
Нарушение функции печени. Пациентам с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести лечение следует начинать с минимально рекомендованной дозы и под строгим наблюдением врача. Суточная доза составляет 50 мг.
Дексалгин®, таблетки, противопоказаны пациентам с тяжелым нарушением функции печени.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 60–89 мл/мин) начальную общую суточную дозу следует снизить до 50 мг.
При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина ≤59 мл/мин) препарат Дексалгин®, таблетки, противопоказан.
Способ применения. Таблетки рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством жидкости (например, стаканом воды). Одновременный прием с пищей замедляет всасывание препарата (см. Фармакокинетика), поэтому при острой боли рекомендуется принимать препарат не менее чем за 30 мин до еды.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому НПВП или любому из вспомогательных веществ препарата;
- применение у больных, у которых вещества с подобным механизмом действия, например ацетилсалициловая кислота и другие НПВП, вызывают приступы БА, бронхоспазм, острый ринит или приводят к развитию полипов в носу, крапивницы или ангионевротического отека;
- известные фотоаллергические или фототоксические реакции во время лечения кетопрофеном или фибратами;
- кровотечение или перфорации в пищеварительном тракте в анамнезе, связанные с приемом НПВП;
- активная фаза язвенной болезни/кровотечение в пищеварительном тракте, рецидивирующее течение язвенной болезни/кровотечения в пищеварительном тракте в анамнезе;
- хроническая диспепсия;
- кровотечение в активной фазе или повышенная кровоточивость;
- болезнь Крона или неспецифический язвенный колит;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- умеренное или тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина ≤59 мл/мин);
- тяжелое нарушение функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью);
- геморрагический диатез или другие нарушения свертываемости крови;
- тяжелая дегидратация (в результате рвоты, диареи или недостаточного приема жидкости);
- III триместр беременности и период кормления грудью (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Побочные эффекты
в нижеуказанной таблице представлены побочные реакции, связь которых с декскетопрофена трометамолом, по клиническим данным, признана минимально возможной, а также побочные реакции, сообщения о которых получены в постмаркетинговый период.
|Органы и системы органов
|Часто
(≥1/100; <1/10)
|Иногда
(≥1/1000; <1/100)
|Редко
(≥1/10 000; <1/1000)
|Очень редко (<1/10 000)
|Со стороны крови/лимфатической системы
|—
|—
|—
|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|—
|—
|Отек гортани
|Анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок
|Со стороны обмена веществ
|—
|—
|Отсутствие аппетита
|—
|Психические нарушения
|—
|Бессонница, беспокойство
|—
|—
|Со стороны нервной системы
|—
|Головная боль, головокружение, сонливость
|Парестезии, синкопе
|—
|Со стороны органа зрения
|—
|—
|—
|Нечеткость зрения
|Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата
|—
|Вертиго
|—
|Шум в ушах
|Со стороны сердца
|—
|Пальпитация
|—
|Тахикардия
|Со стороны сосудистой системы
|—
|Приливы
|АГ
|Артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы
|—
|—
|Брадипноэ
|Бронхоспазм, одышка
|Со стороны пищеварительного тракта
|Тошнота и/или рвота, боль в животе, диарея, диспепсия
|Гастрит, запор, сухость во рту, метеоризм
|Язвенная болезнь, кровотечение из язвы или ее перфорация
|Панкреатит
|Со стороны печени
|—
|—
|Гепатоцеллюлярные повреждения
|—
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|—
|Сыпь
|Крапивница, акне, повышенная потливость
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек лица, фотосенсибилизация, зуд
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|—
|—
|Боль в спине
|—
|Со стороны мочевыделительной системы
|—
|—
|ОПН, полиурия
|Нефрит или нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
|—
|—
|Нарушения менструального цикла, нарушение функции предстательной железы
|—
|Общие нарушения
|—
|Утомляемость, боль, астения, ригидность мышц, недомогание
|Периферические отеки
|—
|Лабораторные показатели
|—
|—
|Отклонения в печеночных пробах
|—
Со стороны пищеварительного тракта: чаще всего наблюдаются побочные реакции со стороны пищеварительного тракта. Так, возможно развитие пептической язвы, перфорации или кровотечения в пищеварительном тракте, иногда с летальным исходом, особенно у лиц пожилого возраста. По имеющимся данным на фоне применения препарата могут появляться тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, мелена, рвота с примесью крови, язвенный стоматит, обострение колита, болезнь Крона. Реже отмечают гастрит. Также на фоне применения НПВП возможны отеки, АГ, сердечная недостаточность.
Как и в случае применения других НПВП, возможно развитие асептического менингита, который главным образом возникает у больных системной красной волчанкой или со смешанным коллагенозом, и реакции со стороны крови (пурпура, гипопластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга).
Возможны буллезные реакции, в том числе синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологических данных, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий (например инфаркт миокарда или инсульт).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
Дексалгин® применяют с осторожностью у больных с аллергическими реакциями в анамнезе.
Следует избегать одновременного применения препарата с другими НПВП, в том числе с селективными ингибиторами ЦОГ-2. Нежелательные явления препарата можно свести к минимуму путем применения в минимально эффективных дозах в течение как можно более короткого периода, необходимого для устранения симптомов.
Безопасность в отношении ЖКТ. При применении препаратов класса НПВП в пищеварительном тракте могут развиться пептические язвы с/без перфорации и кровотечения (даже с летальным исходом). Эти нежелательные явления могут возникнуть в любой период лечения как с симптомами-предвестниками, так и без них, и они не зависят от наличия в анамнезе тяжелых нарушений со стороны пищеварительного тракта. Если при применении декскетопрофена развились желудочно-кишечное кровотечение или пептическая язва, применение препарата следует немедленно прекратить.
Риск развития вышеуказанных нежелательных явлений повышается пропорционально повышению дозы НПВП, а также у больных с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе и лиц пожилого возраста. Во время применения препарата врач должен тщательно наблюдать за состоянием пациентов, учитывая возможное появление желудочно-кишечных кровотечений. Перед началом применения декскетопрофена трометамола и при наличии в анамнезе эзофагита, гастрита и/или язвенной болезни следует, как и в случае с другими НПВП, убедиться, что эти заболевания находятся в стадии ремиссии. У больных с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе необходимо проводить контроль нарушений со стороны пищеварительного тракта, особенно относительно кровотечения в пищеварительном тракте.
НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения.
Для снижения риска развития нежелательных побочных реакций со стороны пищеварительного тракта врач может назначить лекарственные средства, оказывающие защитное действие на слизистую оболочку пищеварительного тракта (мизопростол, ингибиторы протонного насоса). Это также касается больных, нуждающихся в сочетанном применении ацетилсалициловой кислоты в низких дозах или других средств, повышающих риск развития осложнений со стороны пищеварительной системы.
Больных следует проинформировать, что в случае появления какого-либо дискомфорта в области живота (в первую очередь — желудочно-кишечных кровотечений), особенно в начале лечения, они должны сообщать врачу.
Безопасность в отношении почек. Пациентам с нарушением функции почек препарат следует назначать с осторожностью, поскольку на фоне применения НПВП возможны ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и отеки. Ввиду повышенного риска нефротоксичности препарат следует назначать с осторожностью при лечении диуретиками, а также тем пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения пациент должен получать достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, которое может привести к усилению токсического воздействия на почки.
Так же как и все НПВП, препарат способен повышать концентрацию азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов, его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, приводящими к развитию гломерулонефрита, интерстициального нефрита, папиллярного некроза, нефротического синдрома и ОПН. Больше всего нарушений функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.
Безопасность в отношении печени. Пациентам с нарушением функции печени препарат следует назначать с осторожностью. Как и другие НПВП, препарат может вызвать временное и незначительное повышение некоторых печеночных показателей, а также выраженное повышение активности АсАТ и АлАТ. При соответствующем повышении указанных показателей терапию следует прекратить.
Наибольшее количество нарушений функции печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Безопасность в отношении сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения. Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести необходимы контроль и консультативная помощь. Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения препарата повышается риск развития сердечной недостаточности (при лечении НПВП наблюдались задержка жидкости в тканях и образование отеков). Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют предположить, что на фоне применения некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в течение длительного времени) может несколько повышаться риск развития артериальных тромбозов (например инфаркта миокарда или инсульта). Данных для исключения такой опасности при применении декскетопрофена недостаточно. Следовательно, в случае неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, ИБС, заболеваний периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофен следует назначать только после тщательной оценки состояния пациента. Столь же тщательное рассмотрение состояния следует проводить перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистого заболевания (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Все неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Следовательно, не рекомендуется назначать декскетопрофена трометамол пациентам, принимающим препараты, влияющие на гемостаз, например варфарин, другие препараты кумаринового ряда или гепарин. Больше всего нарушений функции сердечно-сосудистой системы отмечают у пациентов пожилого возраста.
Кожные реакции. Очень редко сообщалось о случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Чаще всего побочные реакции развиваются в начале лечения; в большинстве случаев — в первый месяц лечения.
При первых проявлениях кожной сыпи, поражении слизистой оболочки или других проявлениях гиперчувствительности препарат следует немедленно отменить.
Маскирование симптомов основных инфекций. Дексалгин® может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это наблюдалось при бактериальной внегоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. При применении препарата Дексалгин®, для уменьшения боли при инфекции, рекомендуется проведение мониторинга инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациенту необходимо обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.
Другая информация. Особую осторожность следует соблюдать при назначении лекарственного средства пациентам:
- с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например при острой перемежающейся порфирии);
- с дегидратацией;
- непосредственно после обширных хирургических вмешательств.
Если врач считает, что необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функцию печени и почек.
В очень редких случаях наблюдались тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после приема препарата Дексалгин® лечение следует прекратить. В зависимости от симптомов необходимое в таких случаях лечение должно проводиться под наблюдением врача.
Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или назальными полипами имеют более высокий риск развития аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП по сравнению с другими пациентами. Назначение данного препарата может вызвать приступы БА или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.
В особых случаях возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. На сегодня данных, позволяющих полностью исключить роль НПВП в усилении этого инфекционного процесса, не получено. Поэтому при ветряной оспе следует избегать применения препарата Дексалгин®.
Дексалгин® следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Дексалгин®, таблетки, содержит менее 1^ммоль натрия (23 мг) на таблетку, т.е. является практическим свободным от натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью. Дексалгин® противопоказан в III триместр беременности и в период кормления грудью.
Беременность. Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно повлиять на беременность и/или развитие плода. Согласно данным эпидемиологических исследований применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности повышает риск выкидыша, развития у плода порока сердца и гастрошизиса. Так, абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы повышался с <1 до 1,5%. Считается, что опасность возникновения таких явлений повышается с повышением дозы и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной смертности. Кроме того, у животных, которым применяли ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота возникновения пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Однако исследования декскетопрофена на животных не выявили токсического воздействия на репродуктивные органы.
Применение декскетопрофена с 20-й недели беременности может привести к олигогидрамниону вследствие дисфункции почек плода. Это может наблюдаться вскоре после начала лечения и обычно обратимо после прекращения применения препарата. Кроме того, после приема препарата беременными во II триместр беременности сообщалось о случаях сужения артериального протока у плода, большинство из которых прошли после прекращения лечения. Поэтому назначение декскетопрофена в I и II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости. При применении декскетопрофена у женщин, планирующих беременность, или в I и II триместр беременности, следует назначать наименьшую возможную дозу при минимальной продолжительности терапии. Пренатальный мониторинг олигогидрамниона и сужение артериального протока у плода следует рассмотреть в случае воздействия декскетопрофена в течение нескольких дней, начиная с 20-й гестационной недели. Беременным следует прекратить применение декскетопрофена, если обнаружен олигогидрамнион или сужение артериального протока у плода.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают:
риски для плода:
- сердечно-сосудистая токсичность, например преждевременное сужение/закрытие артериального протока и гипертензия в системе легочной артерии;
- дисфункция почек (см. выше);
риски для женщины в конце беременности и для новорожденного:
- увеличение времени кровотечения за счет угнетения агрегации тромбоцитов, даже при применении препарата в низких дозах;
- подавление сократительной активности матки, что приводит к запаздыванию и задержке родовой деятельности.
Грудное вскармливание. Данных о проникновении декскетопрофена в грудное молоко нет. Дексалгин противопоказан во время кормления грудью.
Фертильность. Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому не рекомендован к применению у женщин, планирующих беременность. Женщинам, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по бесплодию, следует рассмотреть возможность отмены препарата.
Если декскетопрофен применяет женщина, пытающаяся забеременеть, или в I и II триместр беременности, следует применять минимальную эффективную дозу в течение наикратчайшего периода.
Дети. Применение препарата у детей не изучали, поэтому безопасность и эффективность для детей и подростков не устанавливалась, лекарственный препарат не следует назначать детям и подросткам.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата Дексалгин возможны такие нежелательные явления, как головокружение, нарушение зрения и сонливость, что уменьшает скорость реакции, способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
следующие взаимодействия лекарственных средств в целом характеризуют препараты класса НПВП.
Нежелательные комбинации
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2 и салицилаты в высоких дозах (≥3 г/сут): применение нескольких НПВП одновременно за счет синергического действия может повысить риск возникновения язв и кровотечений в ЖКТ.
Антикоагулянты: НПВП усиливают действие антикоагулянтов, например варфарина, вследствие высокой степени связывания декскетопрофена с белками плазмы крови, а также вследствие угнетения функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача и с тщательным контролем соответствующих лабораторных показателей.
Гепарин повышает риск развития кровотечений (вследствие угнетения функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача и с тщательным контролем соответствующих лабораторных показателей.
Кортикостероиды: повышается риск возникновения пептических язв и кровотечений в пищеварительном тракте.
Препараты лития (отмечены сообщения в отношении нескольких НПВП): повышается уровень лития в крови до токсических значений за счет уменьшения его выделения почками. Поэтому в начале применения декскетопрофена, при коррекции дозы или отмене препарата необходимо проконтролировать уровень лития в крови.
Метотрексат при применении в высоких дозах (15 мг/нед и выше): повышается уровень метотрексата в крови за счет уменьшения его выделения почками, что приводит к токсическому воздействию на систему крови.
Производные гидантоина и сульфаниламиды: возможно усиление токсичности этих веществ.
Комбинации, требующие осторожного применения
Диуретики, ингибиторы АПФ, антибиотики группы аминогликозидов и антагонисты рецепторов ангиотензина II. Декскетопрофен ослабляет действие диуретиков и других антигипертензивных средств. У некоторых больных с нарушением функции почек (например при обезвоживании или у лиц пожилого возраста с нарушением функции почек) может ухудшиться их состояние при одновременном применении средств, угнетающих действие ЦОГ, с ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II и антибиотиками группы аминогликозидов. Как правило, это ухудшение носит обратимый характер. При применении декскетопрофена одновременно с любым диуретическим средством необходимо быть уверенным, что пациент негидратированный, а во время лечения проводить контроль функции почек.
Метотрексат при применении в низких дозах (<15 мг/нед): возможно повышение токсического действия на систему крови за счет уменьшения его выделения почками; при необходимости применения такой комбинации необходим еженедельный контроль картины крови, особенно при наличии даже незначительного снижения функции почек, а также у лиц пожилого возраста.
Пентоксифиллин: повышается риск кровотечений, поэтому необходимо наблюдать больного и контролировать время кровотечения.
Зидовудин: существует риск повышения токсического воздействия зидовудина на эритропоэз (токсическое воздействие на ретикулоциты) вплоть до развития тяжелой анемии через 1 нед после применения НПВП, поэтому в первые 1–2 нед после начала терапии НПВП необходимо проводить контроль анализа крови с подсчетом количества ретикулоцитов.
Производные сульфонилмочевины: НПВП могут усиливать гипогликемическое действие препаратов сульфонилмочевины за счет их вытеснения из связей с белками крови.
Комбинации, требующие осторожности при применении с препаратом Дексалгин®
Блокаторы β-адренорецепторов: может снижаться их антигипертензивное действие за счет подавления синтеза простагландинов.
Циклоспорин и такролимус: усиление токсического действия этих препаратов на почки за счет влияния НПВП на синтез простагландинов; при применении такой комбинации следует проводить регулярный контроль функции почек.
Тромболитические препараты: повышенный риск кровотечений.
Ингибиторы агрегации тромбоцитов и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышенный риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений.
Пробенецид: повышение концентрации декскетопрофена в плазме крови за счет снижения уровня его ренальной канальцевой секреции и глюкуронизации; в таком случае необходимо проводить коррекцию дозы декскетопрофена.
Сердечные гликозиды: может повышаться их концентрация в плазме крови.
Мифепристон: существует теоретический риск того, что ингибиторы синтеза простагландинов могут изменить эффективность мифепристона. Ограниченные данные свидетельствуют о том, что одновременное применение НПВП и простагландинов не влияет на действие мифепристона или простагландинов, а именно на созревание шейки матки или способность матки к сокращению, и не уменьшает клиническую эффективность медикаментозного прерывания беременности.
Антибиотики хинолонового ряда: результаты исследований на животных показали, что применение антибиотиков хинолонового ряда в высоких дозах в сочетании с НПВП повышает риск развития судорог.
Тенофовир: одновременное применение с НПВП может повысить уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови, поэтому необходимо наблюдать за функцией почек для контроля потенциального синергетического влияния на их функцию.
Деферазирокс: одновременное применение с НПВП может увеличивать токсическое воздействие на ЖКТ и требует тщательного клинического мониторинга.
Пеметрексед: одновременное применение с НПВП может снизить выведение из организма пеметрекседа, поэтому следует соблюдать осторожность при введении более высоких доз НПВП. Пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина 45–79 мл/мин) следует избегать применения НПВП в течение 2 дней до и 2 дней после приема пеметрекседа.
Передозировка
симптоматика при передозировке неизвестна. Аналогичные лекарственные средства вызывают нарушения со стороны ЖКТ (рвота, анорексия, боль в животе) и нервной системы (сонливость, вертиго, дезориентация, головная боль).
При случайной передозировке следует немедленно начать симптоматическую терапию, согласно клиническому состоянию пациента. Если взрослый пациент или ребенок принял дозу >5 мг/кг массы тела, в течение 1 ч надо принять активированный уголь. Для выведения декскетопрофена можно использовать гемодиализ.
Условия хранения
поливинилхлоридный/алюминиевый блистер: хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке для защиты от действия света и влаги;
алюминий/алюминиевый блистер: специальные условия хранения не требуются.
Хранить в недоступном для детей месте.