Дексалгин® применяют с осторожностью у больных с аллергическими реакциями в анамнезе.

Следует избегать одновременного применения препарата с другими НПВП, в том числе с селективными ингибиторами ЦОГ-2. Нежелательные явления препарата можно свести к минимуму путем применения в минимально эффективных дозах в течение как можно более короткого периода, необходимого для устранения симптомов.

Безопасность в отношении ЖКТ. При применении препаратов класса НПВП в пищеварительном тракте могут развиться пептические язвы с/без перфорации и кровотечения (даже с летальным исходом). Эти нежелательные явления могут возникнуть в любой период лечения как с симптомами-предвестниками, так и без них, и они не зависят от наличия в анамнезе тяжелых нарушений со стороны пищеварительного тракта. Если при применении декскетопрофена развились желудочно-кишечное кровотечение или пептическая язва, применение препарата следует немедленно прекратить.

Риск развития вышеуказанных нежелательных явлений повышается пропорционально повышению дозы НПВП, а также у больных с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе и лиц пожилого возраста. Во время применения препарата врач должен тщательно наблюдать за состоянием пациентов, учитывая возможное появление желудочно-кишечных кровотечений. Перед началом применения декскетопрофена трометамола и при наличии в анамнезе эзофагита, гастрита и/или язвенной болезни следует, как и в случае с другими НПВП, убедиться, что эти заболевания находятся в стадии ремиссии. У больных с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе необходимо проводить контроль нарушений со стороны пищеварительного тракта, особенно относительно кровотечения в пищеварительном тракте.

НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения.

Для снижения риска развития нежелательных побочных реакций со стороны пищеварительного тракта врач может назначить лекарственные средства, оказывающие защитное действие на слизистую оболочку пищеварительного тракта (мизопростол, ингибиторы протонного насоса). Это также касается больных, нуждающихся в сочетанном применении ацетилсалициловой кислоты в низких дозах или других средств, повышающих риск развития осложнений со стороны пищеварительной системы.

Больных следует проинформировать, что в случае появления какого-либо дискомфорта в области живота (в первую очередь — желудочно-кишечных кровотечений), особенно в начале лечения, они должны сообщать врачу.

Безопасность в отношении почек. Пациентам с нарушением функции почек препарат следует назначать с осторожностью, поскольку на фоне применения НПВП возможны ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и отеки. Ввиду повышенного риска нефротоксичности препарат следует назначать с осторожностью при лечении диуретиками, а также тем пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения пациент должен получать достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, которое может привести к усилению токсического воздействия на почки.

Так же как и все НПВП, препарат способен повышать концентрацию азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов, его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, приводящими к развитию гломерулонефрита, интерстициального нефрита, папиллярного некроза, нефротического синдрома и ОПН. Больше всего нарушений функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.

Безопасность в отношении печени. Пациентам с нарушением функции печени препарат следует назначать с осторожностью. Как и другие НПВП, препарат может вызвать временное и незначительное повышение некоторых печеночных показателей, а также выраженное повышение активности АсАТ и АлАТ. При соответствующем повышении указанных показателей терапию следует прекратить.

Наибольшее количество нарушений функции печени возникает у пациентов пожилого возраста.

Безопасность в отношении сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения. Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести необходимы контроль и консультативная помощь. Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения препарата повышается риск развития сердечной недостаточности (при лечении НПВП наблюдались задержка жидкости в тканях и образование отеков). Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют предположить, что на фоне применения некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в течение длительного времени) может несколько повышаться риск развития артериальных тромбозов (например инфаркта миокарда или инсульта). Данных для исключения такой опасности при применении декскетопрофена недостаточно. Следовательно, в случае неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, ИБС, заболеваний периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофен следует назначать только после тщательной оценки состояния пациента. Столь же тщательное рассмотрение состояния следует проводить перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистого заболевания (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).

Все неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Следовательно, не рекомендуется назначать декскетопрофена трометамол пациентам, принимающим препараты, влияющие на гемостаз, например варфарин, другие препараты кумаринового ряда или гепарин. Больше всего нарушений функции сердечно-сосудистой системы отмечают у пациентов пожилого возраста.

Кожные реакции. Очень редко сообщалось о случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Чаще всего побочные реакции развиваются в начале лечения; в большинстве случаев — в первый месяц лечения.

При первых проявлениях кожной сыпи, поражении слизистой оболочки или других проявлениях гиперчувствительности препарат следует немедленно отменить.

Маскирование симптомов основных инфекций. Дексалгин® может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это наблюдалось при бактериальной внегоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. При применении препарата Дексалгин®, для уменьшения боли при инфекции, рекомендуется проведение мониторинга инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациенту необходимо обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.

Другая информация. Особую осторожность следует соблюдать при назначении лекарственного средства пациентам:

с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например при острой перемежающейся порфирии);

с дегидратацией;

непосредственно после обширных хирургических вмешательств.

Если врач считает, что необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функцию печени и почек.

В очень редких случаях наблюдались тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после приема препарата Дексалгин® лечение следует прекратить. В зависимости от симптомов необходимое в таких случаях лечение должно проводиться под наблюдением врача.

Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или назальными полипами имеют более высокий риск развития аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП по сравнению с другими пациентами. Назначение данного препарата может вызвать приступы БА или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.

В особых случаях возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. На сегодня данных, позволяющих полностью исключить роль НПВП в усилении этого инфекционного процесса, не получено. Поэтому при ветряной оспе следует избегать применения препарата Дексалгин®.

Дексалгин® следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.

Дексалгин®, таблетки, содержит менее 1^ммоль натрия (23 мг) на таблетку, т.е. является практическим свободным от натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью. Дексалгин® противопоказан в III триместр беременности и в период кормления грудью.

Беременность. Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно повлиять на беременность и/или развитие плода. Согласно данным эпидемиологических исследований применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности повышает риск выкидыша, развития у плода порока сердца и гастрошизиса. Так, абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы повышался с <1 до 1,5%. Считается, что опасность возникновения таких явлений повышается с повышением дозы и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной смертности. Кроме того, у животных, которым применяли ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота возникновения пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Однако исследования декскетопрофена на животных не выявили токсического воздействия на репродуктивные органы.

Применение декскетопрофена с 20-й недели беременности может привести к олигогидрамниону вследствие дисфункции почек плода. Это может наблюдаться вскоре после начала лечения и обычно обратимо после прекращения применения препарата. Кроме того, после приема препарата беременными во II триместр беременности сообщалось о случаях сужения артериального протока у плода, большинство из которых прошли после прекращения лечения. Поэтому назначение декскетопрофена в I и II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости. При применении декскетопрофена у женщин, планирующих беременность, или в I и II триместр беременности, следует назначать наименьшую возможную дозу при минимальной продолжительности терапии. Пренатальный мониторинг олигогидрамниона и сужение артериального протока у плода следует рассмотреть в случае воздействия декскетопрофена в течение нескольких дней, начиная с 20-й гестационной недели. Беременным следует прекратить применение декскетопрофена, если обнаружен олигогидрамнион или сужение артериального протока у плода.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают:

риски для плода:

сердечно-сосудистая токсичность, например преждевременное сужение/закрытие артериального протока и гипертензия в системе легочной артерии;

дисфункция почек (см. выше);

риски для женщины в конце беременности и для новорожденного:

увеличение времени кровотечения за счет угнетения агрегации тромбоцитов, даже при применении препарата в низких дозах;

подавление сократительной активности матки, что приводит к запаздыванию и задержке родовой деятельности.

Грудное вскармливание. Данных о проникновении декскетопрофена в грудное молоко нет. Дексалгин противопоказан во время кормления грудью.

Фертильность. Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому не рекомендован к применению у женщин, планирующих беременность. Женщинам, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по бесплодию, следует рассмотреть возможность отмены препарата.

Если декскетопрофен применяет женщина, пытающаяся забеременеть, или в I и II триместр беременности, следует применять минимальную эффективную дозу в течение наикратчайшего периода.

Дети. Применение препарата у детей не изучали, поэтому безопасность и эффективность для детей и подростков не устанавливалась, лекарственный препарат не следует назначать детям и подросткам.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата Дексалгин возможны такие нежелательные явления, как головокружение, нарушение зрения и сонливость, что уменьшает скорость реакции, способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.