внутрь независимо от приема пищи. Рекомендуемая доза — 400 мг 1 раз в сутки в течение всего курса лечения. При необходимости дозу повышают до 800 мг/сут. Длительность и частота приема препарата определяются индивидуально. Пациенты с циррозом печени и нормальной функцией почек в коррекции дозы не нуждаются.

Средний срок лечения в зависимости от заболевания.



Заболевание Длительность курса лечения, дни Неосложненные инфекции мочевыводящих путей 3 Осложненные инфекции мочевыводящих путей 10–14 Инфекции кожи и мягких тканей 10–14 Обострение хронического бронхита 7–10 Острая неосложненная гонорея 1–3 Острая осложненная гонорея 7–14 Хроническая гонорея (в комбинации со специфической иммунотерапией) 5–14 Острый хламидиоз 10–14 Рецидивирующий хламидиоз (включая смешанную бактериально-хламидийную инфекцию) 14–21



Для профилактики постоперационных инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы Ломфлокс применяют в дозе 400 мг однократно за 2–8 ч до оперативного вмешательства. Дозу ломефлоксацина необходимо корректировать у пациентов с почечной недостаточностью в зависимости от степени ее тяжести и клиренса креатинина меньше 40 мл/мин. Пациентам с клиренсом креатинина больше10 и меньше 40 мл/мин рекомендуемая однократная нагрузочная доза — 400 мг 1 раз в сутки с дальнейшим применением по 200 мг/сут в один прием.