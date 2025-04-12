Ломфлокс (Lomflox)
Ломфлокс инструкция по применению
Состав
Ломефлоксацина гидрохлорид - 400 мг
Показания Ломфлокс
инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к Ломфлоксу микроорганизмами:
осложненные и неосложненные (в том числе рецидивирующие) инфекции мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, простатит, уретрит);
предоперационная и постоперационная профилактика инфекций мочевыделительной системы при трансуретральных вмешательствах (в том числе при аденомэктомии, дистанционной литотрипсии) и трансректальной биопсии предстательной железы;
острая и хроническая гонорея;
острый и рецидивирующий хламидиоз (включая смешанную бактериально-хламидийную инфекцию);
острые и обострение хронических заболеваний нижних дыхательных путей;
острые и хронические гнойные инфекции кожи и мягких тканей, инфицированные раны.
Применение Ломфлокс
внутрь независимо от приема пищи. Рекомендуемая доза — 400 мг 1 раз в сутки в течение всего курса лечения. При необходимости дозу повышают до 800 мг/сут. Длительность и частота приема препарата определяются индивидуально. Пациенты с циррозом печени и нормальной функцией почек в коррекции дозы не нуждаются.
Средний срок лечения в зависимости от заболевания.
|Заболевание
|Длительность курса лечения, дни
|Неосложненные инфекции мочевыводящих путей
|3
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|10–14
|Инфекции кожи и мягких тканей
|10–14
|Обострение хронического бронхита
|7–10
|Острая неосложненная гонорея
|1–3
|Острая осложненная гонорея
|7–14
|Хроническая гонорея (в комбинации со специфической иммунотерапией)
|5–14
|Острый хламидиоз
|10–14
|Рецидивирующий хламидиоз (включая смешанную бактериально-хламидийную инфекцию)
|14–21
Для профилактики постоперационных инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы Ломфлокс применяют в дозе 400 мг однократно за 2–8 ч до оперативного вмешательства. Дозу ломефлоксацина необходимо корректировать у пациентов с почечной недостаточностью в зависимости от степени ее тяжести и клиренса креатинина меньше 40 мл/мин. Пациентам с клиренсом креатинина больше10 и меньше 40 мл/мин рекомендуемая однократная нагрузочная доза — 400 мг 1 раз в сутки с дальнейшим применением по 200 мг/сут в один прием.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Эпилепсия; заболевания ЦНС со сниженным судорожным порогом (после черепно-мозговой травмы, инсульта или воспалительных заболеваний ЦНС в анамнезе). Период беременности и кормления грудью. Возраст до 18 лет.
Побочные эффекты
при применении Ломфлокса, как и других препаратов группы дифторированных хинолонов, могут развиваться:
Общие нарушения: повышенное потоотделение, ощущение приливов, слабость, боль в спине, астения, отек лица, озноб, гриппоподобные симптомы.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, артериальная гипер-/гипотензия, инфаркт миокарда, приступ стенокардии, сердечная недостаточность, брадикардия, аритмия, экстрасистолия, цианоз, кардиомиопатия.
Со стороны ЦНС: тремор, головокружение, головная боль, парестезии, фасциляции (подергивание) мышц, судороги мышц, гиперкинезы, цереброваскулярные нарушения, атаксия, кома.
Со стороны ЖКТ: диспепсия, рвота, метеоризм, запор, желудочно-кишечное кровотечение, дисфагия, стоматит, изменение цвета языка, боль в животе, отсутствие аппетита, увеличение аппетита, изменение вкусовых ощущений, тошнота, сухость во рту, жажда, диарея, псевдомембранозный колит.
Со стороны органа слуха: боль или звон в ушах.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: пурпура, лимфаденопатия, тромбоцитопения, анемия, увеличение фибринолиза, очень редко отмечают уменьшение количества лейкоцитов, эритроцитов и/или форменных элементов крови (лейкопения, агранулоцитоз, анемия, тромбоцитопения, панцитопения), например вследствие сниженного образования новых форменных элементов крови в костном мозгу (супрессия процессов кроветворения в костном мозгу, исчезающая после отмены препарата), а также уменьшение количества эритроцитов вследствие их повышенного распада (гемолитическая анемия).
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко отмечают транзиторное незначительное нарушение функций печени: повышение уровня печеночных ферментов и билирубина в сыворотке крови, желтуху вследствие сниженного выделения билирубина (холестатическая желтуха), гепатит.
Со стороны обмена веществ: гипергликемия, гипогликемия, подагра.
Со стороны опорно-двигательной системы: артралгия, миалгия, боль в сухожилиях, судороги мышц, тендинит, васкулит.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, диплопия, конъюнктивит, фотофобия, боль в глазах, слезотечение.
Психические расстройства: бессонница, нервозность, сонливость, депрессия, возбуждение, деперсонализация, параноидные реакции, расстройства мышления, нарушение концентрации внимания.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: у женщин — вагинальный кандидоз, вагинит, лейкорея. нарушения менструального цикла, боль в промежности, межменструальные кровотечения, у мужчин — эпидидимит, орхит.
Инфекции и инвазии: вирусные инфекции, кандидоз, грибковые инфекции.
Со стороны дыхательной системы: ринит, фарингит, диспноэ, кашель, носовое кровотечение, бронхоспазм, нарушение дыхания, увеличение выделения мокроты, бронхоспазм, стридор, угнетение дыхания, боль в грудной клетке, эмболия легочной артерии.
Со стороны иммунной системы: анафилактоидные реакции, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции фотосенсибилизации, зуд, сыпь, крапивница, эксфолиативные изменения кожи, акне, изменение цвета кожи, гиперпигментация, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, петехии.
Со стороны мочевыделительной системы: гематурия, дизурические нарушения, анурия, полиурия, задержка мочевыделения, почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Со стороны лабораторных показателей: моноцитоз, эозинофилия, лейкопения, лейкоцитоз, повышение уровня АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТ, билирубина в сыворотке крови, гипопротеинемия, увеличение протромбинового времени, тромбоцитопения, изменение уровня электролитов в сыворотке крови, альбуминурия, макроцитоз.
Особые указания
пациентам с выраженным нарушением функции почек необходима коррекция режима дозирования в зависимости от показателей клиренса креатинина. С осторожностью необходимо принимать препарат больным с церебральным атеросклерозом, заболеваниями ЦНС. В период лечения необходимо избегать длительной инсоляции и использования искусственного ультрафиолетового освещения.
Применение в период беременности и кормления грудью противопоказано.
Препарат противопоказан детям в возрасте младше 18 лет.
Во время лечения Ломфлоксом необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами, поскольку препарат может вызывать побочные эффекты со стороны ЦНС.
Взаимодействия
при одновременном применении Ломфлокса с антацидными средствами образуются хелатные комплексы, снижающие биодоступность ломефлоксацина. Антацидные средства нельзя принимать в течение 4 ч до и 2 ч после приема Ломфлокса.
Пробенецид снижает выделение ломефлоксацина почками. Ломефлоксацин не следует применять одновременно с алкоголем.
Ломефлоксацин повышает активность пероральных антикоагулянтов, повышает токсичность НПВП.
Передозировка
Симптомы: тремор, потеря сознания, гиперсаливация, тошнота, рвота, снижение активности, диспноэ, судороги.
Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия, при необходимости — регидратация. Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.