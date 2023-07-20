ЛОМЕФЛОКСАЦИН (LOMEFLOXACINUM)

ломефлоксацин — дифторированный хинолон, синтетическое антибактериальное средство с широким спектром бактерицидного действия. Активен в отношении многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae. Механизм действия обусловлен угнетением активности ДНК-гиразы бактерий, которая необходима для транскрипции и репликации ДНК. Устойчив к действию бактериальных β-лактамаз.

Ломефлоксацин быстро и почти полностью (95–98%) всасывается после приема внутрь. Примерно 65% принятой дозы выводится с мочой в неизмененном виде.