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Активные вещества — “Л”ЛОМЕФЛОКСАЦИН (LOMEFLOXACINUM)

ЛОМЕФЛОКСАЦИН (LOMEFLOXACINUM) Действующее вещество

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Ломфлокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; IPCA
Ломфлокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 IPCA
В 86 аптеках
от 198,82 грн
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Форма выпуска: таблетки п/о.
ЛОМЕФЛОКСАЦИН (LOMEFLOXACINUM)
CAS №: 98079-51-7 C17H19F2N3O3
USPDDN: (+-)-1-этил-6,8-дифлуоро-1,4-дигидро-7-(3-метил-1-пиперазинил)-4-оксо-3-хинолоинкарбоксиловая кислота.
RTECS: 1,4-дигидро-6,8-дифлуоро-1-этил-7-(3-метил-1-пиперазинил)-4-оксо-3-хинолинкарбоксиловая кислота.
Форма выпуска: таблетки п/о.

ломефлоксацин — дифторированный хинолон, синтетическое антибактериальное средство с широким спектром бактерицидного действия. Активен в отношении многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae. Механизм действия обусловлен угнетением активности ДНК-гиразы бактерий, которая необходима для транскрипции и репликации ДНК. Устойчив к действию бактериальных β-лактамаз.
Ломефлоксацин быстро и почти полностью (95–98%) всасывается после приема внутрь. Примерно 65% принятой дозы выводится с мочой в неизмененном виде.

инфекции дыхательных и мочевых путей, профилактика инфекций мочевыделительной системы до операции и в ранний послеоперационный период, инфекции кожи и мягких тканей, инфекции пищеварительного тракта.

внутрь назначают по 400 мг 1 раз в сутки.

повышенная чувствительность к производным хинолина.

возможны боль в эпигастральной области, головная боль, головокружение, диарея, фотосенсибилизация.

для больных с нарушенной функцией почек рекомендуется снижение дозы в зависимости от величины клубочковой фильтрации.

не следует принимать неабсорбируемые антацидные средства в течение 4 ч до и 2 ч после приема ломефлоксацина, так как его биодоступность при этом снижается.