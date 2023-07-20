ЛОМЕФЛОКСАЦИН (LOMEFLOXACINUM) Действующее вещество
RTECS: 1,4-дигидро-6,8-дифлуоро-1-этил-7-(3-метил-1-пиперазинил)-4-оксо-3-хинолинкарбоксиловая кислота.
ломефлоксацин — дифторированный хинолон, синтетическое антибактериальное средство с широким спектром бактерицидного действия. Активен в отношении многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae. Механизм действия обусловлен угнетением активности ДНК-гиразы бактерий, которая необходима для транскрипции и репликации ДНК. Устойчив к действию бактериальных β-лактамаз.
Ломефлоксацин быстро и почти полностью (95–98%) всасывается после приема внутрь. Примерно 65% принятой дозы выводится с мочой в неизмененном виде.
инфекции дыхательных и мочевых путей, профилактика инфекций мочевыделительной системы до операции и в ранний послеоперационный период, инфекции кожи и мягких тканей, инфекции пищеварительного тракта.
внутрь назначают по 400 мг 1 раз в сутки.
повышенная чувствительность к производным хинолина.
возможны боль в эпигастральной области, головная боль, головокружение, диарея, фотосенсибилизация.
для больных с нарушенной функцией почек рекомендуется снижение дозы в зависимости от величины клубочковой фильтрации.
не следует принимать неабсорбируемые антацидные средства в течение 4 ч до и 2 ч после приема ломефлоксацина, так как его биодоступность при этом снижается.