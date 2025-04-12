Лоразидим (Lorazidime®)
Лоразидим инструкция по применению
Состав
Цефтазидим - 1000 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Цефтазидим — антибиотик третьего поколения группы цефалоспоринов с широким спектром противомикробного действия.
Оказывает бактерицидное действие, нарушая процесс синтеза оболочки бактериальной клетки. Механизм действия цефтазидима обусловлен связыванием белков, что приводит к повреждениям клеточной мембраны бактерий, находящихся в стадии размножения, и нарушением формирования перекрестных связей в пептидогликановых цепочках за счет ацелирования транспептидаз бактериальной клетки. Угнетение роста и деления бактериальных клеток часто приводит к их лизису. Наиболее чувствительны к цефтазидиму бактерии с высокой скоростью деления.
Цефтазидим активен в отношении широкого спектра грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы, резистентные к гентамицину и другим аминогликозидам, а также относительно грамположительных микроорганизмов, резистентных к ампициллину и другим цефалоспоринам. Менее активен относительно грамположительных кокков по сравнению с I и II поколением цефалоспоринов. Препарат эффективен для лечения заболеваний, вызванных синегнойной палочкой.
Цефтазидим устойчив к действию β-лактамаз (пенициллиназа и цефалоспориназа). В исследованиях in vitro доказана бактерицидная активность цефтазидима относительно микроорганизмов:
грамотрицательных: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp. (включая Ps. pseudomallei), Escherichia coli, Klebsiella spp. (включая Klebsiella pneumoniae), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii (Proteus morganii), Proteus rettgeri, Providencia spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Pasteurella multocida, Acinetobacter spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae (включая ампициллинрезистентные штаммы), Haemophilus parainfluenzae (включая ампициллинрезистентные штаммы);
грамположительных: Staphylococcus aureus (штаммы, чувствительные к метицилину), Staphylococcus epidermidis (штаммы, чувствительные к метицилину), Micrococcus spp., Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк группы А), Streptococcus группы В (Strept. agalactiae), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis, Streptococcus spp. (исключая Streptococcus faecalis); анаэробов: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Streptococcus spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Bacteroides spp. (большинство штаммов Bacteroides fragilis резистентны).
Цефтазидим in vitro неактивен относительно резистентных к метицилину стафилококков, Streptococcus faecalis и других энтерококков, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. и Clostridium difficile.
Фармакокинетика. Легко проникает в органы и ткани (в том числе в костную ткань), синовиальную, плевральную и перитонеальную жидкость, в ткани и жидкости глаза, практически не проникает через неповрежденный ГЭБ. Цефтазидим быстро проникает через плаценту, экскретируется в грудное молоко. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 10–45 мин. Связывание с белками плазмы крови — 10%. Объем распределения — 16,0 л/кг–1. Период полувыведения — 1,8–2,2 ч. Терапевтически эффективные концентрации сохраняются в сыворотке крови в течение 8–12 ч после в/в и в/м введения. Не метаболизируется. Выводится преимущественно почками (80–90%) в неизмененном виде в течении 24 ч. При нарушении функции почек элиминация цефтазидима снижается, что требует снижения дозы препарата. Менее 1% препарата выводится с желчью.
Показания Лоразидим
инфекции, вызванные одним или несколькими чувствительными к препарату микроорганизмами: тяжелые инфекции (сепсис, бактериемия, перитонит, менингит), инфекции у пациентов со сниженным иммунитетом, у пациентов с инфицированными ожогами, инфекции дыхательных путей (включая инфекции легких у больных с муковисцидозом), ЛОР-органов, органов мочеполовой системы (включая осложненные и неосложненные инфекции мочевыводящих путей), кожи и мягких тканей, ЖКТ, желчевыводящих путей и брюшной полости, костей и суставов.
Инфекции, связанные с гемодиализом и перитонеальным диализом (включая непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ); профилактика инфекционных осложнений после операций на предстательной железе (трансуретральная резекция).
Применение Лоразидим
доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности микроорганизмов, локализации и типа возбудителя инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. В/в или в/м вводят 1–6 г препарата, разделив дозу на 2–3 введения в сутки.
Инфекции мочеполовой системы и менее тяжелые инфекции: по 500 мг–1 г 2 раза в сутки.
Осложненные инфекции мочевыводящих путей: в/м или в/в по 500 мг 2–3 раза в сутки.
Неосложненные инфекции мочевыводящих путей: в/м или в/в по 250 мг 2 раза в сутки.
Большинство инфекций: по 1 г 3 раза в сутки или по 2 г 2 раза в сутки.
Тяжелые инфекции, особенно у больных с иммунодефицитом, включая пациентов с нейтропенией: по 2 г каждые 8 или 12 ч или по 3 г каждые 12 ч.
При муковисцидозе в сочетании с инфекциями легких, вызванных синегнойной палочкой: 100–150 мг/кг/сут в 3 приема.
Применение препарата в дозе до 9 г/сут у взрослых пациентов с нормальной функцией почек не вызывало побочных эффектов.
Профилактика инфекционных осложнений при оперативных вмешательствах на предстательной железе: 1 г препарата вводят во время индукции в анестезию, следующую дозу вводят при удалении катетера.
Дозирование у пациентов с нарушенной функцией почек. Режим дозирования для пациентов с нарушением функции почек устанавливают в зависимости от значений клиренса креатинина. Начальная доза — 1 г.
Поддерживающие дозы:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования
|50–31
|1 г каждые 12 ч
|30–16
|1 г каждые 24 ч
|15–6
|500 мг каждые 24 ч
|<5
|500 мг каждые 48 ч
Пациентам с тяжелыми инфекциями можно повысить разовую дозу на 50% или частоту введения препарата, но в этом случае следует контролировать концентрацию цефтазидима в сыворотке крови (она не должна превышать 40 мг/л).
Гемодиализ. После каждого сеанса гемодиализа необходимо вводить поддерживающую дозу цефтазидима, которая указана в таблице выше.
Перитонеальный диализ. Лоразидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при продолжительном амбулаторном перитонеальном диализе.
Помимо в/в введения Лоразидим можно добавлять в диализную жидкость (125–250 мг цефтазидима на 2 л диализной жидкости).
Пациентам, которым проводят длительный артериовенозный гемодиализ или быструю гемофильтрацию в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г/сут однократно или в несколько введений. Пациентам, которым проводят медленную гемофильтрацию, следует придерживаться схемы дозирования, как и для лечения при нарушенной функции почек.
Дозирование цефтазидима пациентам при проведении продолжительной веновенозной гемофильтрации:
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мин*
|5
|16,7
|33,3
|50
|0
|250
|250
|500
|500
|5
|250
|250
|500
|500
|10
|250
|500
|500
|750
|15
|250
|500
|500
|750
|20
|500
|500
|500
|750
*Поддерживающую дозу необходимо вводить каждые 12 ч.
Дозирование цефтазидима пациентам при проведении продолжительного веновенозного гемодиализа:
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мин*
|1,0 л/ч
|2,0 л/ч
|Скорость ультрафильтрации, л/ч
|Скорость ультрафильтрации, л/ч
|0,5
|1,0
|2,0
|0,5
|1,0
|2,0
|0
|500
|500
|500
|500
|500
|750
|5
|500
|500
|750
|500
|500
|750
|10
|500
|500
|750
|500
|750
|1000
|15
|500
|750
|750
|750
|750
|1000
|20
|750
|750
|1000
|750
|750
|1000
*Поддерживающую дозу необходимо вводить каждые 12 ч.
Дети. Дети в возрасте 2 мес–12 лет: 30–100 мг/кг/сут, разделенные на 2–3 введения.
Детям с иммунодефицитом, муковисцидозом или менингитом рекомендуемые дозы — до 150 мг/кг/сут (максимально 6 г/сут) на 3 введения.
Новорожденные (0–2 мес): 25–60 мг/кг/сут, разделенные на 2 введения. У новорожденных период полувыведения цефтазидима из сыворотки крови может быть в 3–4 раза больше, чем у взрослых.
Пациенты пожилого возраста. При лечении острых инфекций учитывают снижение клиренса цефтазидима, в связи с этим суточная доза не должна превышать 3 г. Лечение Лоразидимом продолжают еще в течение 2 дней после исчезновения симптомов инфекции.
Курс лечения — 4–14 дней, при осложненных видах инфекций возможно продление курса лечения.
Приготовление р-ра для в/м инъекций: добавляют 1,5 мл стерильной воды для инъекций или стерильного водного р-ра для инъекций или 0,5–1% р-р лидокаина гидрохлорида во флакон с 500 мг препарата (3 мл растворителя на 1 г препарата).
Инъекцию вводят глубоко в мышцу.
Приготовление р-ра для в/в инъекций: добавляют 5 мл стерильной воды для инъекций во флакон с 500 мг препарата (или 10 мл растворителя на 1–2 г препарата) для получения р-ра с концентрацией 100 мг/мл.
Препарат вводится в/в медленно в течение 3–5 мин.
Приготовление р-ра для в/в инфузии (капельно): к 1–2 г препарата добавляют 10 мл одного из следующих растворителей:
0,9% р-р натрия хлорида;
р-р 1/6 М натрия лактата;
5% или 10% р-р глюкозы;
5% р-р глюкозы и 0,225% р-р натрия хлорида;
5% р-р глюкозы и 0,45% р-р натрия хлорида;
5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида.
После выделения из приготовленной смеси углекислого газа добавить 90 мл одного из этих растворителей.
Длительность в/в инфузии — не менее 30 мин.
Противопоказания
повышенная чувствительность к антибиотикам группы цефалоспоринов и пенициллинов.
Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
местные: флебит или тромбофлебит при в/в введении, боль и/или воспаление при в/м введении препарата.
Аллергические реакции: макулопапулезная сыпь, крапивница, лихорадка, озноб; очень редко — ангионевротический отек и анафилаксия (в том числе бронхоспазм и/или гипотензия). Возможно развитие полиморфной эритемы, синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза.
Со стороны ЖКТ: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, запор; очень редко — кандидозный стоматит, псевдомембранозный колит.
Со стороны мочеполовой системы: вагинальный кандидоз, вагинит, почечная недостаточность.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — желтуха.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, снижение слуха, парестезии и нарушение вкуса. Возможны тремор, миоклония, судороги, энцефалопатия и кома у больных с почечной недостаточностью, у которых доза цефтазидима не была снижена.
Изменения лабораторных показателей (преходящие нарушения): эозинофилия, очень редко — гемолитическая анемия, тромбоцитоз, повышение активности одного или нескольких печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ГГТ, ЩФ), транзиторное повышение уровня мочевины, азота мочевины и/или креатинина в сыворотке крови. Очень редко сообщалось о развитии лейкопении, нейтропении, агранулоцитоза, тромбоцитопении и лимфоцитоза. Приблизительно у 5% пациентов наблюдается положительная реакция Кумбса, что может влиять на определение группы крови.
Особые указания
перед началом лечения цефтазидимом необходимо собрать аллергологический анамнез, особенно в отношении β-лактамных антибиотиков и пенициллинов. Перед введением Лоразидима необходимо провести пробу на чувствительность к препарату для выявления возможной непереносимости в связи с вероятностью развития перекрестных аллергических реакций.
При развитии аллергической реакции на цефтазидим введение препарата необходимо немедленно прекратить.
Приготовленный р-р используют немедленно. Нельзя вводить р-р при наличии в нем нерастворенных частиц.
Не рекомендуется использовать растворители с содержанием бензилалкоголя при введении препарата детям грудного возраста. Применение данных растворителей может вызвать развитие токсического синдрома у детей на фоне метаболического ацидоза: угнетение функций ЦНС, затруднение дыхания, почечная недостаточность, судорожные реакции и внутримозговое кровоизлияние.
В результате химической реакции при смешивании компонентов р-ра выделяется углекислый газ. Избегать в/а введения р-ра.
Нельзя разводить Лоразидим в растворителях, не предусмотренных данной инструкцией.
После первого введения 1 г препарата возможно снижение дозы для пациентов с почечной недостаточностью (а также находящихся на гемодиализе). Пациентам с печеночной недостаточностью дозу препарата не снижают. Длительная терапия Лоразидимом может вызвать усиленный рост Candida albicans и развитие кандидоза ротовой полости.
При наличии кровотечений, заболеваний ЖКТ, особенно язвенного колита, энтерита или колита, вызванных приемом антибиотиков, препарат назначают только по жизненным показаниям (в связи с возможностью развития псевдомембранозного колита). Данных об отрицательном влиянии цефтазидима на функцию почек при применении в обычных терапевтических дозах нет.
Продолжительное применение может привести к усиленному росту устойчивых микроорганизмов.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работе со сложными механизмами. На время лечения необходимо удерживаться от управления транспортными средствами и работы со сложными механизмами.
Период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата в период беременности Лоразидим не назначают. Экскретируется в грудное молоко, не назначают женщинам в период кормления грудью.
Дети. С осторожностью применяют у детей в возрасте до 1 мес.
Взаимодействия
возрастает риск развития нефротоксичности при одновременном применении с нефротоксичными препаратами (аминогликозидами или сильнодействующими диуретиками), особенно у пациентов с выраженной почечной недостаточностью. Необходимо тщательно контролировать функцию почек у данной группы пациентов при одновременном приеме Лоразидима и аминогликозидов. При одновременном введении Лоразидима и аминогликозидов возможен синергизм действия. При параллельном применении их необходимо вводить в разные участки мышц. Не смешивать эти препараты в одном шприце или флаконе.
Хлорамфеникол является антагонистом β-лактамных антибиотиков, включая Лоразидим.
Лоразидим менее стабилен в р-ре натрия бикарбоната, чем в других р-рах для в/в введения. Не рекомендуется применять натрия бикарбонат в качестве растворителя.
Не смешивать Лоразидим с другими антибактериальными препаратами или р-рами, включая пентамидина изотионат или лабеталола гидрохлорид.
Фармацевтически не совместим с ванкомицином. Смешивание р-ров этих препаратов может привести к образованию преципитата.
Передозировка
возможны судороги, энцефалопатия, повышенная нервно-мышечная возбудимость, кома. Специфического антидота нет. Проводят гемодиализ или перитонеальный диализ для выведения препарата из организма. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.