доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности микроорганизмов, локализации и типа возбудителя инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. В/в или в/м вводят 1–6 г препарата, разделив дозу на 2–3 введения в сутки.

Инфекции мочеполовой системы и менее тяжелые инфекции: по 500 мг–1 г 2 раза в сутки.

Осложненные инфекции мочевыводящих путей: в/м или в/в по 500 мг 2–3 раза в сутки.

Неосложненные инфекции мочевыводящих путей: в/м или в/в по 250 мг 2 раза в сутки.

Большинство инфекций: по 1 г 3 раза в сутки или по 2 г 2 раза в сутки.

Тяжелые инфекции, особенно у больных с иммунодефицитом, включая пациентов с нейтропенией: по 2 г каждые 8 или 12 ч или по 3 г каждые 12 ч.

При муковисцидозе в сочетании с инфекциями легких, вызванных синегнойной палочкой: 100–150 мг/кг/сут в 3 приема.

Применение препарата в дозе до 9 г/сут у взрослых пациентов с нормальной функцией почек не вызывало побочных эффектов.

Профилактика инфекционных осложнений при оперативных вмешательствах на предстательной железе: 1 г препарата вводят во время индукции в анестезию, следующую дозу вводят при удалении катетера.

Дозирование у пациентов с нарушенной функцией почек. Режим дозирования для пациентов с нарушением функции почек устанавливают в зависимости от значений клиренса креатинина. Начальная доза — 1 г.

Поддерживающие дозы:



Клиренс креатинина, мл/мин Режим дозирования 50–31 1 г каждые 12 ч 30–16 1 г каждые 24 ч 15–6 500 мг каждые 24 ч <5 500 мг каждые 48 ч



Пациентам с тяжелыми инфекциями можно повысить разовую дозу на 50% или частоту введения препарата, но в этом случае следует контролировать концентрацию цефтазидима в сыворотке крови (она не должна превышать 40 мг/л).

Гемодиализ. После каждого сеанса гемодиализа необходимо вводить поддерживающую дозу цефтазидима, которая указана в таблице выше.

Перитонеальный диализ. Лоразидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при продолжительном амбулаторном перитонеальном диализе.

Помимо в/в введения Лоразидим можно добавлять в диализную жидкость (125–250 мг цефтазидима на 2 л диализной жидкости).

Пациентам, которым проводят длительный артериовенозный гемодиализ или быструю гемофильтрацию в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г/сут однократно или в несколько введений. Пациентам, которым проводят медленную гемофильтрацию, следует придерживаться схемы дозирования, как и для лечения при нарушенной функции почек.

Дозирование цефтазидима пациентам при проведении продолжительной веновенозной гемофильтрации:



Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин) Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мин* 5 16,7 33,3 50 0 250 250 500 500 5 250 250 500 500 10 250 500 500 750 15 250 500 500 750 20 500 500 500 750



*Поддерживающую дозу необходимо вводить каждые 12 ч.

Дозирование цефтазидима пациентам при проведении продолжительного веновенозного гемодиализа:



Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин) Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации, мл/мин* 1,0 л/ч 2,0 л/ч Скорость ультрафильтрации, л/ч Скорость ультрафильтрации, л/ч 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0 500 500 500 500 500 750 5 500 500 750 500 500 750 10 500 500 750 500 750 1000 15 500 750 750 750 750 1000 20 750 750 1000 750 750 1000