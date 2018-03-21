Апонил (Aponil) (167665) - инструкция по применению ATC-классификация
Апонил инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нимесулид — НПВП группы метансульфонанилидов, который оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Лечебное действие нимесулида обусловлено тем, что он взаимодействует с каскадом арахидоновой кислоты. Нимесулид селективно ингибирует ЦОГ-2 и угнетает синтез простагландинов в очаге воспаления.
Нимесулид ингибирует высвобождение фермента миелопероксидазы, а также угнетает образование свободных радикалов кислорода, не влияя на процессы фагоцитоза и хемотаксиса, угнетает образование фактора некроза опухолей и других медиаторов воспаления.
Фармакокинетика. После приема внутрь нимесулид быстро всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч. До 97,5% нимесулида связывается с белками плазмы крови.
Препарат активно метаболизируется в печени с участием CYP 2C9, фермента цитохрома P450. Основным продуктом метаболизма является гидроксинимесулид — фармакологически активное вещество. T½ — от 3,2 до 6 ч. Нимесулид выводится из организма с мочой — около 50% принятой дозы. Около 29% принятой дозы выводится с калом в метаболизированном виде. Только 1–3% выводится из организма в неизмененном виде. Фармакокинетический профиль у лиц пожилого возраста не меняется.
Показания Апонил
устранение острой боли. Лечение первичной дисменореи.
Нимесулид следует применять только в качестве препарата второй линии. Решение о назначении нимесулида следует принимать на основе оценки всех рисков для конкретного пациента.
Применение Апонил
для того чтобы минимизировать возможные нежелательные побочные эффекты, следует применять минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего времени. Максимальная продолжительность курса лечения — 15 дней.
Взрослые. По 1 таблетке (100 мг) 2 раза в сутки — утром и вечером внутрь после еды и запивают достаточным количеством жидкости.
Лица пожилого возраста. Коррекции дозы не требуется.
Дети в возрасте старше 12 лет. Коррекции дозы не требуется.
Пациенты с нарушением функции почек. Для пациентов с легкой или умеренной степенью нарушения функции почек (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) коррекции дозы не требуется. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин) применение препарата противопоказано.
Больные с нарушением функции печени. Применение нимесулида для лечения больных с нарушением функции печени противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к нимесулиду или какому-либо компоненту препарата. Гиперергические реакции, возникавшие в прошлом (бронхоспазм, ринит, крапивница) в связи с применением ацетилсалициловой кислоты или других НПВП.
Гепатотоксические реакции на нимесулид, которые развивались в прошлом.
Одновременное применение других веществ с потенциальной гепатотоксичностью.
Алкоголизм и наркотическая зависимость.
Подозрение на острую хирургическую патологию.
Желудочно-кишечные кровотечения или перфорации в анамнезе, связанные с предыдущим применением НПВП.
Язва желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, наличие в анамнезе язвы, перфорации или кровотечения в пищеварительном тракте.
Наличие в анамнезе цереброваскулярных кровотечений или других кровоизлияний, а также заболеваний, сопровождающихся кровоточивостью.
Тяжелые нарушения свертывания крови.
Тяжелая сердечная недостаточность.
Тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин).
Нарушение функции печени.
Больные с повышенной температурой тела и/или гриппоподобными симптомами.
Дети в возрасте до 12 лет.
III триместр беременности и период кормления грудью.
Побочные эффекты
по частоте возникновения побочные эффекты разделены на следующие категории: очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи.
Со стороны системы крови: редко — анемия, эозинофилия; очень редко — тромбоцитопения, панцитопения, пурпура.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции повышенной чувствительности; анафилаксия.
Метаболические нарушения: редко — гиперкалиемия.
Со стороны психики: редко — ощущение тревоги, нервозность, ночные кошмары.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение; очень редко — головная боль, сонливость, энцефалопатия (синдром Рейе).
Со стороны органа зрения: редко — нечеткость зрения; очень редко — нарушения зрения.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: очень редко — вертиго (головокружение).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия; нечасто — АГ; редко — геморрагия, лабильность АД, приливы, АГ.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — одышка; очень редко — БА, бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: часто — диарея, тошнота, рвота; нечасто — запор, метеоризм, гастрит, кал черного цвета, кровотечения в пищеварительном тракте, язва и перфорация двенадцатиперстной кишки или желудка; очень редко — гастрит, боль в животе, диспепсия, стоматит, кал черного цвета.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровня ферментов печени; очень редко — гепатит, мгновенный (фульминантный) гепатит с летальным исходом, в том числе желтуха, холестаз, повышение уровня ферментов печени.
Со стороны кожи: часто — зуд, кожные высыпания, повышенное потоотделение; редко — эритема, дерматит; очень редко — крапивница, ангионевротический отек, отек лица, полиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — дизурия, гематурия; очень редко — задержка мочеиспускания, почечная недостаточность, олигурия, интерстициальный нефрит.
Общие нарушения: нечасто — отеки; редко — недомогание, астения; очень редко — гипотермия.
Лабораторные показатели: часто — повышение уровня печеночных ферментов.
Чаще всего при применении НПВП отмечают побочные реакции со стороны пищеварительного тракта. Возможно возникновение пептических язв, перфораций или кровотечений в пищеварительном тракте, иногда угрожающих жизни, особенно у больных пожилого возраста. Были сообщения о таких побочных реакциях после применения этой группы препаратов: тошнота, рвота, понос, вздутие живота, запор, диспепсия, боль в животе, кал черного цвета, кровавая рвота, язвенный стоматит, обострение колитов и болезни Крона. Реже выявляли гастрит. Сообщалось о возникновении отека, АГ и сердечной недостаточности как реакций на применение НПВП. Очень редко при применении НПВП могут возникать такие реакции кожи, как образование пузырей, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Существуют данные, что некоторые НПВП, особенно в высоких дозах и при длительном применении, несколько повышают риск возникновения артериальных тромботических осложнений, например инфаркта миокарда или инсульта.
Особые указания
для снижения риска развития побочных эффектов необходимо применять минимальную эффективную дозу с наименьшей продолжительностью курса лечения. В случае отсутствия эффективности терапию препаратом следует прекратить.
Были сообщения о случаях тяжелых реакций со стороны печени, в том числе с летальным исходом, при применении нимесулида. В случае повышения уровня печеночных ферментов или выявления признаков повреждения печени (например анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, ощущение усталости, моча темного цвета) или при отклонении данных лабораторных анализов функции печени от нормы препарат необходимо отменить. Повторное назначение нимесулида таким больным противопоказано. После кратковременного применения препарата в большинстве случаев отмечали обратимое повреждения печени.
Во время лечения нимесулидом рекомендуется избегать одновременного применения гепатотоксических препаратов, анальгетиков, других НПВП, в том числе селективных ингибиторов ЦОГ-2, а также воздерживаться от употребления алкоголя.
У больных пожилого возраста чаще всего развиваются побочные эффекты вследствие приема препарата, в том числе желудочно-кишечные кровотечения, перфорации, нарушения функции сердца, почек и печени, которые могут быть летальными для больного. Поэтому рекомендуется регулярный клинический контроль состояния пациента.
Язва, кровотечение или перфорация ЖКТ могут угрожать жизни больного, особенно если в анамнезе есть данные о том, что подобные явления возникали у пациента при применении любых других НПВП (без срока давности). Риск подобных явлений повышается вместе с повышением дозы НПВП у больных, имеющих в анамнезе язву в пищеварительном тракте, особенно осложненную кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. Таким больным лечение следует начинать с минимальной возможной эффективной дозы. Для этих пациентов, а также для тех, которые принимают одновременно в низких дозах ацетилсалициловую кислоту или другие препараты, повышающие риск возникновения осложнений со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с приемом таких препаратов, как мизопростол или ингибиторы протонной помпы.
Больным с токсическим поражением пищеварительного тракта, особенно лицам пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах, возникающих в области пищеварительного тракта, особенно о кровотечении. Это особенно важно на начальных стадиях лечения. Пациентов, принимающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, такие как ГКС, антикоагулянты (варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антитромбоцитарные средства (ацетилсалициловая кислота), необходимо проинформировать о необходимости соблюдать осторожность при применении нимесулида. В случае возникновения у больных, получающих нимесулид, кровотечения или язвы пищеварительного тракта лечение препаратом следует прекратить.
Желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут возникнуть в любое время на протяжении лечения. При этом сопутствующие предостерегающие симптомы, а также наличие в анамнезе предыдущих желудочно-кишечных заболеваний не всегда были выявлены.
НПВП с осторожностью следует назначать пациентам с болезнью Крона или с неспецифическим язвенным колитом в анамнезе, поскольку нимесулид может привести к обострению.
Больные с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, а также с задержкой жидкости в организме и отеками вследствие применения НПВП требуют соответствующего контроля состояния и консультации врача. Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют сделать вывод о том, что некоторые НПВП, особенно в высоких дозах и при длительном применении, могут привести к незначительному риску возникновения артериальных тромботических эпизодов, например инфаркта миокарда и инсульта. Для исключения риска возникновения таких явлений при применении нимесулида данных недостаточно. Больным с неконтролируемой АГ, острой сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями нимесулид следует назначать после тщательной оценки состояния. Также следует тщательно оценить состояние пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, например при АГ, гиперлипидемии, сахарном диабете, курении, перед назначением препарата. Больным с почечной или сердечной недостаточностью препарат следует назначать с осторожностью вследствие возможного ухудшения почечной функции. В случае ухудшения состояния лечение следует прекратить. За лицами пожилого возраста необходимо проводить тщательный клинический контроль из-за возможности развития кровотечения и перфорации ЖКТ, нарушения функции почек, печени или сердца. Поскольку нимесулид может влиять на функцию тромбоцитов, его следует с осторожностью назначать больным с геморрагическим диатезом. Однако нимесулид не заменяет ацетилсалициловую кислоту при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Применение НПВП может маскировать повышение температуры тела, связанное с фоновой бактериальной инфекцией. В случае повышения температуры тела или появления гриппоподобных симптомов у пациентов, принимающих нимесулид, прием препарата следует отменить.
Были сообщения о редких случаях тяжелых кожных реакций при применении НПВП, некоторые из них могут быть смертельно опасны, например эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. У пациентов отмечают очень высокий риск развития таких реакций, если раньше при лечении реакция возникала в течение 1-го месяца лечения. Апонил следует отменить при появлении первых признаков кожной сыпи, поражения слизистых оболочек и других аллергических проявлений.
Нимесулид может нарушать женскую фертильность и его не рекомендуется применять у женщин, планирующим беременность. Женщинам, которые не могут забеременеть или проходят обследование по поводу бесплодия, не рекомендуется назначать нимесулид.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Если выявлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться у врача, прежде чем принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Применение нимесулида противопоказано в III триместр беременности.
Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно повлиять на беременность и/или развитие плода. Данные, полученные в ходе эпидемиологических исследований, позволяют сделать вывод, что на ранних сроках беременности применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, повышает риск самопроизвольного аборта, возникновение у плода пороков сердца и гастрошизис. Абсолютный риск развития аномалии сердечно-сосудистой системы повышается с менее чем 1% до около 1,5%. Считается, что риск возрастает с повышением дозы и длительности применения. Не следует принимать нимесулид в I и II триместре беременности без крайней необходимости.
Было показано, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и летальности эмбриона/плода.
Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, была зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.
В случае применения препарата у женщин, пытающихся забеременеть, или в I и II триместр беременности, следует назначать самую низкую возможную дозу и наименьшую возможную длительность лечения.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут привести к развитию у плода:
— пневмокардиального токсического поражения (с преждевременным закрытием артериальных протоков и гипертензией в системе легочной артерии);
— дисфункции почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности с развитием маловодия.
У матери и плода в конце беременности возможны:
— увеличение времени кровотечения, антиагрегационный эффект, который может возникнуть даже при применении очень низких доз препарата;
— подавление сократительной деятельности матки, что может привести к задержке или удлинению периода родов.
Поэтому нимесулид противопоказан в III триместр беременности.
Данные, полученные в ходе эпидемиологических исследований, позволяют сделать вывод о том, что нимесулид может вызвать преждевременное закрытие артериального протока, легочную гипертензию, олигурию, маловодие. Повышается риск развития кровотечения, слабости родовой деятельности и периферического отека. Существуют отдельные сообщения о почечной недостаточности у новорожденных, родившихся у женщин, принимавших нимесулид в конце беременности.
Учитывая также отсутствие данных по применению препарата у беременных, не рекомендуется назначать нимесулид в I и II триместр беременности.
Кормление грудью. Поскольку неизвестно, проникает ли нимесулид в грудное молоко, применение препарата противопоказано в период кормления грудью.
Фертильность. Нимесулид может ухудшить фертильную функцию у женщин, поэтому его не рекомендуется применять женщинам, которые пытаются забеременеть. Женщины, которые не могут забеременеть или проходят обследование по поводу бесплодия, должны рассмотреть вопрос о возможности отмены нимесулида. Если беременность установлена во время применения нимесулида, то врач должен быть об этом проинформирован.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Влияние нимесулида на способность управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие повышенного внимания, не изучалось. Однако пациентам, которые после применения нимесулида испытывают головокружение или сонливость, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы, требующей повышенного внимания.
Взаимодействия
фармакодинамические взаимодействия.
ГКС: повышается риск возникновения язвы пищеварительного тракта или кровотечения.
Антитромбоцитарные средства и селективные ингибиторы повторного захвата серотонина: повышается риск возникновения кровотечений в пищеварительном тракте.
Антикоагулянты: НПВП могут усиливать действие антикоагулянтов, таких как варфарин или ацетилсалициловая кислота, поэтому такая комбинация не рекомендуется или противопоказана больным с тяжелыми расстройствами коагуляции. Если такой комбинированной терапии невозможно избежать, следует проводить тщательный контроль показателей свертывания крови.
Диуретические средства, ингибиторы АПФ и антагонисты ангиотензина II: НПВП могут снижать действие диуретиков и других антигипертензивных препаратов. У некоторых больных с нарушением функции почек (например с обезвоживанием или лиц пожилого возраста) общее применение ингибиторов АПФ, антагонистов ангиотензина II или веществ, подавляющих систему ЦОГ, возможно дальнейшее ухудшение функции почек и возникновение ОПН, которая, как правило, бывает обратима. Эти взаимодействия следует учитывать тогда, когда больной принимает нимесулид сочетанно с ингибиторами АПФ или антагонистами ангиотензина II. Следует быть очень осторожным, применяя такую комбинацию, особенно лицам пожилого возраста. Больные должны получать достаточное количество жидкости, а функцию почек необходимо тщательно контролировать после начала применения такой комбинации. Нимесулид временно снижает влияние фуросемида на выведение натрия, в меньшей степени — на выведение калия и снижает диуретический эффект. Одновременное применение фуросемида и нимесулида требует осторожности у больных с нарушением почечной или сердечной функции.
У здоровых лиц нимесулид быстро снижает эффект фуросемида, направленный на выведение натрия, и в меньшей степени — на выведение калия, а также снижает мочегонное действие. Одновременное применение нимесулида и фуросемида приводит к уменьшению (примерно на 20%) AUC и снижению кумулятивной экскреции фуросемида без изменений почечного клиренса фуросемида.
Фармакокинетические взаимодействия с другими лекарственными средствами. Были сообщения о том, что НПВП снижают клиренс лития, что приводит к повышению уровня лития в плазме крови и токсичности лития. При назначении нимесулида больным, получающим терапию препаратами лития, следует часто контролировать уровень лития в плазме крови.
Нет клинически значимого взаимодействия с глибенкламидом, теофиллином, варфарином, дигоксином, циметидином и антацидными препаратами (комбинация алюминия и магния гидроксида) in vivo. Нимесулид подавляет активность фермента CYP 2C9. При одновременном применении с нимесулидом лекарственных средств, являющихся субстратами этого фермента, концентрация их в плазме крови может повышаться.
Необходима осторожность в случае, когда нимесулид применяют менее чем за 24 ч до или через 24 ч после приема метотрексата, поскольку возможно повышение уровня последнего в плазме крови и увеличение его токсичности.
Из-за влияния на почечные простагландины, ингибиторы синтетаз, к которым относится нимесулид, возможно повышение нефротоксичности циклоспоринов.
Влияние других препаратов на нимесулид. Исследования in vitro показали, что нимесулид вытесняется из мест связывания толбутамидом, салициловой кислотой и вальпроевой кислотой. Несмотря на то что эти взаимодействия определены в плазме крови, указанные эффекты не отмечены в процессе клинического применения препарата.
Несовместимость. Неизвестна.
Передозировка
симптомы острой передозировки НПВП обычно ограничиваются такими проявлениями: апатия, сонливость, тошнота, рвота, боль в эпигастральной области. Эти симптомы, как правило, обратимы при поддерживающей терапии. Возможно возникновение желудочно-кишечного кровотечения, АГ, ОПН, угнетения дыхания, комы, однако такие явления отмечаются редко. Были сообщения об анафилактоидных реакциях при применении терапевтических доз НПВП и при их передозировке. Специфического антидота нет. Лечение передозировки — симптоматическое и поддерживающее. Данных о выведении нимесулида с помощью гемодиализа нет, но если принять во внимание высокую степень связывания нимесулида с белками плазмы (до 97,5%), то маловероятно, что диализ окажется эффективным. При наличии симптомов передозировки или после применения препарата в высокой дозе в течение 4 ч после приема пациентам могут быть назначены: искусственное вызывание рвоты и/или прием активированного угля (60–100 г для взрослых) и/или прием осмотического слабительного средства. Форсированный диурез, повышение щелочности мочи, гемодиализ и гемоперфузия могут быть неэффективными вследствие высокой степени связывания нимесулида с белками плазмы крови. Следует контролировать функции почек и печени.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.