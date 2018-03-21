для снижения риска развития побочных эффектов необходимо применять минимальную эффективную дозу с наименьшей продолжительностью курса лечения. В случае отсутствия эффективности терапию препаратом следует прекратить.

Были сообщения о случаях тяжелых реакций со стороны печени, в том числе с летальным исходом, при применении нимесулида. В случае повышения уровня печеночных ферментов или выявления признаков повреждения печени (например анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, ощущение усталости, моча темного цвета) или при отклонении данных лабораторных анализов функции печени от нормы препарат необходимо отменить. Повторное назначение нимесулида таким больным противопоказано. После кратковременного применения препарата в большинстве случаев отмечали обратимое повреждения печени.

Во время лечения нимесулидом рекомендуется избегать одновременного применения гепатотоксических препаратов, анальгетиков, других НПВП, в том числе селективных ингибиторов ЦОГ-2, а также воздерживаться от употребления алкоголя.

У больных пожилого возраста чаще всего развиваются побочные эффекты вследствие приема препарата, в том числе желудочно-кишечные кровотечения, перфорации, нарушения функции сердца, почек и печени, которые могут быть летальными для больного. Поэтому рекомендуется регулярный клинический контроль состояния пациента.

Язва, кровотечение или перфорация ЖКТ могут угрожать жизни больного, особенно если в анамнезе есть данные о том, что подобные явления возникали у пациента при применении любых других НПВП (без срока давности). Риск подобных явлений повышается вместе с повышением дозы НПВП у больных, имеющих в анамнезе язву в пищеварительном тракте, особенно осложненную кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. Таким больным лечение следует начинать с минимальной возможной эффективной дозы. Для этих пациентов, а также для тех, которые принимают одновременно в низких дозах ацетилсалициловую кислоту или другие препараты, повышающие риск возникновения осложнений со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с приемом таких препаратов, как мизопростол или ингибиторы протонной помпы.

Больным с токсическим поражением пищеварительного тракта, особенно лицам пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах, возникающих в области пищеварительного тракта, особенно о кровотечении. Это особенно важно на начальных стадиях лечения. Пациентов, принимающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, такие как ГКС, антикоагулянты (варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антитромбоцитарные средства (ацетилсалициловая кислота), необходимо проинформировать о необходимости соблюдать осторожность при применении нимесулида. В случае возникновения у больных, получающих нимесулид, кровотечения или язвы пищеварительного тракта лечение препаратом следует прекратить.

Желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут возникнуть в любое время на протяжении лечения. При этом сопутствующие предостерегающие симптомы, а также наличие в анамнезе предыдущих желудочно-кишечных заболеваний не всегда были выявлены.

НПВП с осторожностью следует назначать пациентам с болезнью Крона или с неспецифическим язвенным колитом в анамнезе, поскольку нимесулид может привести к обострению.

Больные с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, а также с задержкой жидкости в организме и отеками вследствие применения НПВП требуют соответствующего контроля состояния и консультации врача. Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют сделать вывод о том, что некоторые НПВП, особенно в высоких дозах и при длительном применении, могут привести к незначительному риску возникновения артериальных тромботических эпизодов, например инфаркта миокарда и инсульта. Для исключения риска возникновения таких явлений при применении нимесулида данных недостаточно. Больным с неконтролируемой АГ, острой сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями нимесулид следует назначать после тщательной оценки состояния. Также следует тщательно оценить состояние пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, например при АГ, гиперлипидемии, сахарном диабете, курении, перед назначением препарата. Больным с почечной или сердечной недостаточностью препарат следует назначать с осторожностью вследствие возможного ухудшения почечной функции. В случае ухудшения состояния лечение следует прекратить. За лицами пожилого возраста необходимо проводить тщательный клинический контроль из-за возможности развития кровотечения и перфорации ЖКТ, нарушения функции почек, печени или сердца. Поскольку нимесулид может влиять на функцию тромбоцитов, его следует с осторожностью назначать больным с геморрагическим диатезом. Однако нимесулид не заменяет ацетилсалициловую кислоту при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Применение НПВП может маскировать повышение температуры тела, связанное с фоновой бактериальной инфекцией. В случае повышения температуры тела или появления гриппоподобных симптомов у пациентов, принимающих нимесулид, прием препарата следует отменить.

Были сообщения о редких случаях тяжелых кожных реакций при применении НПВП, некоторые из них могут быть смертельно опасны, например эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. У пациентов отмечают очень высокий риск развития таких реакций, если раньше при лечении реакция возникала в течение 1-го месяца лечения. Апонил следует отменить при появлении первых признаков кожной сыпи, поражения слизистых оболочек и других аллергических проявлений.

Нимесулид может нарушать женскую фертильность и его не рекомендуется применять у женщин, планирующим беременность. Женщинам, которые не могут забеременеть или проходят обследование по поводу бесплодия, не рекомендуется назначать нимесулид.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Если выявлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться у врача, прежде чем принимать этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность . Применение нимесулида противопоказано в III триместр беременности.

Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно повлиять на беременность и/или развитие плода. Данные, полученные в ходе эпидемиологических исследований, позволяют сделать вывод, что на ранних сроках беременности применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, повышает риск самопроизвольного аборта, возникновение у плода пороков сердца и гастрошизис. Абсолютный риск развития аномалии сердечно-сосудистой системы повышается с менее чем 1% до около 1,5%. Считается, что риск возрастает с повышением дозы и длительности применения. Не следует принимать нимесулид в I и II триместре беременности без крайней необходимости.

Было показано, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и летальности эмбриона/плода.

Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, была зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.

В случае применения препарата у женщин, пытающихся забеременеть, или в I и II триместр беременности, следует назначать самую низкую возможную дозу и наименьшую возможную длительность лечения.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут привести к развитию у плода:

— пневмокардиального токсического поражения (с преждевременным закрытием артериальных протоков и гипертензией в системе легочной артерии);

— дисфункции почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности с развитием маловодия.

У матери и плода в конце беременности возможны:

— увеличение времени кровотечения, антиагрегационный эффект, который может возникнуть даже при применении очень низких доз препарата;

— подавление сократительной деятельности матки, что может привести к задержке или удлинению периода родов.

Поэтому нимесулид противопоказан в III триместр беременности.

Данные, полученные в ходе эпидемиологических исследований, позволяют сделать вывод о том, что нимесулид может вызвать преждевременное закрытие артериального протока, легочную гипертензию, олигурию, маловодие. Повышается риск развития кровотечения, слабости родовой деятельности и периферического отека. Существуют отдельные сообщения о почечной недостаточности у новорожденных, родившихся у женщин, принимавших нимесулид в конце беременности.

Учитывая также отсутствие данных по применению препарата у беременных, не рекомендуется назначать нимесулид в I и II триместр беременности.

Кормление грудью . Поскольку неизвестно, проникает ли нимесулид в грудное молоко, применение препарата противопоказано в период кормления грудью.

Фертильность . Нимесулид может ухудшить фертильную функцию у женщин, поэтому его не рекомендуется применять женщинам, которые пытаются забеременеть. Женщины, которые не могут забеременеть или проходят обследование по поводу бесплодия, должны рассмотреть вопрос о возможности отмены нимесулида. Если беременность установлена во время применения нимесулида, то врач должен быть об этом проинформирован.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Влияние нимесулида на способность управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие повышенного внимания, не изучалось. Однако пациентам, которые после применения нимесулида испытывают головокружение или сонливость, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы, требующей повышенного внимания.