иммунологические и биологические свойства

Фармакодинамика. Ботулинический токсин типа А блокирует периферическое выделение ацетилхолина в пресинаптических холинергических нервных окончаниях путем расщепления SNAP-25, неотъемлемой части связывания и выделения ацетилхолина везикулами, расположенными в нервных окончаниях.

После инъекции происходит первичное быстрое связывание токсина поверхностными рецепторами определенных клеток. После этого происходит передача токсина через мембрану плазмы крови с помощью опосредованного рецепторами эндоцитоза.

Затем токсин выделяется в цитозоль. Последний процесс сопровождается постепенным замедлением выделения ацетилхолина, клинические признаки проявляются в течение 2–3 дней, максимальный эффект можно увидеть через 5–6 нед после инъекций.

Восстановление после в/м инъекции происходит в течение 12 нед, поскольку нервные окончания отрастают и восстанавливают связь с концевой пластинкой. После п/к инъекции, когда мишенью являются подмышечные потовые железы, у пациентов, которым ввели 50 ЕД-Аллерган в каждую подмышечную область, эффект после первой инъекции длится от 7,5 мес до 1 года и более. Однако у 27,5% пациентов эффект наблюдался в течение 1 года и больше.

Восстановление симпатических нервных окончаний, иннервирующих потовые железы, после п/к инъекции препарата не изучали. Вследствие внутренней инъекции в детрузор, препарат Ботокс действует на эфферентные пути деятельности детрузора путем сдерживания высвобождения ацетилхолина. Также препарат Ботокс может сдерживать афферентные нейротрансмиттеры и сенсорные пути.

Данные клинических исследований

Идиопатическая гиперактивность мочевого пузыря . Проведены два рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых в параллельных группах мультицентровых исследования фазы III у пациентов с гиперактивным мочевым пузырем с симптомами недержания мочи, ургентного и учащенного мочеиспускания с продолжительностью исследования 24 нед. Были привлечены в общей сложности 1105 пациентов, не имевших достаточного адекватного эффекта от применения хотя бы одного антихолинергического средства (недостаточная реакция на лечение или неприемлемые побочные эффекты). Эти пациенты были рандомизированы в группы для получения препарата Ботокс 100 ЕД-Аллерган ( 557 пациентов) или плацебо (548 пациентов).

В обоих исследованиях значительные улучшения (по сравнению с плацебо в основной переменной эффективности от начального уровня), измеряемые частотой эпизодов недержания мочи в течение 1 нед, отмечали в пользу препарата Ботокс (100 ЕД-Аллерган) в основной промежуток эффективности на 12-й неделе (5,49 в группе Ботокс и 5,39 — в группе плацебо), учитывая процент «сухих» пациентов. С помощью шкалы преимуществ лечения было определено, что в двух исследованиях количество пациентов, продемонстрировавших положительную реакцию на лечение (их состояние было определено как «намного улучшилось» или «улучшилось»), было значительно больше в группе получавших Ботокс по сравнению с группой плацебо. Также по сравнению с группой плацебо выявлено значительное уменьшение выраженности таких симптомов, как частота мочеиспускания, ургентность позывов к мочеиспусканию и ноктурия. Объем мочеиспускания за один акт был также значительно больше. В общем, со 2-й недели отмечено существенное улучшение у пациентов с симптомами гиперактивного мочевого пузыря.

Лечение препаратом Ботокс связано со значительным улучшением по сравнению с группой плацебо по показателям качества жизни, обусловленным состоянием здоровья, измеренным по результатам анкеты качества жизни у пациентов с недержанием мочи (I-QOL), включая поведение уклонения, психологическое воздействие и социальное смущение, и по результатам анкеты Кинга (KHQ-King’s Health Questionnaire), включая невоздержание, ограничение роли, ограничение социальной активности, физические ограничения, личные взаимоотношения, эмоции, сон/энергию, измерения тяжести психологической адаптации.

Не выявлено существенных различий в эффективности после лечения Ботоксом между пациентами в возрасте ≥65 лет и пациентами <65 лет.

Первичные и вторичные конечные точки в начале исследования и отклонения от исходного уровня в объединенных базовых исследований:



Показатель Ботокс 100 ЕД-Аллерган (n=557) Плацебо

(n=548) p Частота эпизодов недержания мочи в сутки* Средний базовый уровень

Среднее изменение на 2-й неделе

Среднее изменение на 6-й неделе

Среднее изменение на 12-й неделе 5,49

–2,85

–3,11

–2,80 5,39

–1,21

–1,22

–0,95

<0,001

<0,001

<0,001 Доля положительного ответа на лечение с применением шкалы преимуществ лечения,%:

2-я неделя

6-я неделя

12-я неделяa



64,4

68,1

61,8



34,7

32,8

28,0



<0,001

<0,001

<0,001 Частота эпизодов мочеиспускания в сутки

Количество

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 2-й неделе

Среднее изменение на 6-й неделе

Среднее изменение на 12-йb неделе



11,99

–1,53

–2,18

–2,35



11,48

–0,78

–0,97

–0,87





<0,001

<0,001

<0,001 Частота неотложных позывов к мочеиспусканию в сутки

Количество

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 2-й неделе

Среднее изменение на 6-й неделе

Среднее изменение на 12-йb неделе





8,82

–2,89

–3,56

–3,30





8,31

–1,35

–1,40

–1,23







<0,001

<0,001

<0,001 Показатель качества жизни с использованием анкеты качества жизни у пациентов с недержанием мочи (I-QOL)

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 12-йbc неделе





34,1

+22,5





34,7

+6,6







<0,001 Показатель качества жизни с использованием анкеты Кинга (KHQ — King’s Health Questionnaire): ограничение роли

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 12-йbc неделе





65,4

–25,4





61,2

–3,7







<0,001 Показатель качества жизни с использованием анкеты Кинга (KHQ): ограничение социальной активности

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 12-йbc неделе





44,8

–16,8





42,2

–2,5







<0,001



*Процент «сухих» пациентов (без недержания) на 12-й неделе составил 27,1% в группе Ботокс и 8,4% — в группе плацебо. Уменьшение количества случаев недержания на 75 и 50% базового уровня выявлено у 46,0 и 60,5% пациентов в группе Ботокс по сравнению с 17,7 и 31,0% в группе плацебо соответственно.

aПервичная конечная точка.

bВторичная конечная точка.

cПредварительно установленная минимальная разница для общего числа (I-QOL) составляла +10 баллов и для KHQ –5 баллов.

Средняя продолжительность ответа после лечения препаратом Ботокс, рассчитанная на основе требования пациентов относительно проведения повторного лечения, составляла 166 дней (≈24 нед).

Хотя исследовали лишь ограниченное количество пациентов в возрасте <40 лет (88,8%), не кавказского типа (n=101; 9,1%), мужчин (n=135; 12,2%) в двух клинических исследованиях III фазы, данные этих подгрупп свидетельствовали в пользу положительного эффекта от лечения. У мужчин, по сравнению с женщинами, чаще отмечали такие побочные эффекты, как задержка мочи, неполное мочеиспускание, поллакиурия.

Результаты по первичным конечным точкам и изменения к базовому уровню у мужчин в исследованиях приведены ниже:



Показатель Ботокс 100 ЕД-Аллерган (n=61) Плацебо

(n=74) p Частота задержки мочеиспускания в сутки

Количество

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 12-й неделе



5,61

–1,86



4,33

–1,23



0,612 Доля (%) положительного ответа на лечение с применением шкалы преимуществ лечения (пользы от лекарственного средства (ТВ))

12-я неделя





40,7





25,4





0,060



В общем 839 пациентов приняли участие в длительном расширенном открытом исследовании (738 женщин и 81 мужчина). Для всех конечных показателей эффективности у пациентов отмечали устойчивое улучшение при повторном лечении. В подгруппе из 345 пациентов (316 женщин и 29 мужчин), дошедших до 12-й недели 3-го цикла лечения, среднее снижение частоты недержания мочи в сутки составило –3,07; –3,49; –3,49 еженедельно после первого, второго и третьего лечения препаратом Ботокс 100 ЕД-Аллерган соответственно. Соответствующая доля пациентов с положительным ответом на лечение по Шкале преимуществ лечения составила 63,6; 76,9 и 77,3% . В основных клинических исследованиях у одного из 615 пациентов не выявлено нейтрализующих антител.

Недержание мочи в результате нейрогенной гиперактивности детрузора . Проведены два двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных мультицентровых клинических исследования фазы III у пациентов с недержанием мочи вследствие нейрогенной гиперактивности детрузора, у которых отмечали непроизвольное мочеиспускание или пациентам применяли катетеризацию. Были привлечены в общей сложности 691 пациент с повреждением спинного мозга или рассеянным склерозом, у которых не получено достаточного эффекта от применения хотя бы одного антихолинергического средства. Эти участники исследования были рандомизированы в группы для получения 200 ЕД-Аллерган препарата Ботокс (количество — 227), 300 ЕД-Аллерган препарата Ботокс (количество — 223) или плацебо (количество — 241).

В обоих исследованиях III фазы значительные улучшения по сравнению с плацебо в основной переменной эффективности от начального уровня, который измерялся частотой эпизодов недержания мочи в течение 1 нед, отмечали в пользу препарата Ботокс (200 ЕД-Аллерган и 300 ЕД-Аллерган) в основной промежуток эффективности на 6-й неделе, учитывая долю «сухих» пациентов. Отмечены значительные улучшения в уродинамических параметрах, включая максимальное увеличение цистометрического объема и уменьшение пограничного давления детрузора во время первого непроизвольного сокращения. Также выявлены значительные улучшения по сравнению с плацебо у пациентов с недержанием мочи по специфическим показателям качества жизни, обусловленным состоянием здоровья, которые были определены по результатам анкеты качества жизни у пациентов с недержанием мочи (I-QOL), включая поведение уклонения, психологическое влияние и социальное смущение. Не выявлено дополнительных преимуществ дозировки 300 ЕД-Аллерган по сравнению с 200 ЕД-Аллерган препарата Ботокс, и более благоприятный профиль безопасности продемонстрирован при применении 200 ЕД-Аллерган препарата Ботокс.

Первичные и вторичные конечные точки и изменения к базовому уровню:



Показатель Ботокс 200 ЕД- Аллерган (n=227) Плацебо

(n=241) p Недельная частота эпизодов недержания мочи*

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 2-й неделе

Среднее изменение на 6-й неделе

Среднее изменение на 12-й неделе

32,4

–17,7

–21,3

–20,6

31,5

–9,0

–10,5

–9,9



p<0,001

p<0,001

p<0,001 Максимальная цистометрическая способность, мл

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 6-й неделе

250,2

+153,6

253,5

+11,9



p<0,001 Максимальное давление детрузора во время первого самопроизвольного сжатия детрузора (cmH 2 0)

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 6-йb неделе



51,5

–32,4



47,3

+1,1





p<0,001 Общий показатель качества c,d

Средний базовый уровень

Среднее изменение на 6-йb неделе

Среднее изменение на 12-й неделе

35,37

+25,89

+28,89

35,32

+11,15

+8,86



p<0,001

p<0,001



*Доля «сухих» пациентов (без недержания) в течение 6-й недели составила 37% в группе Ботокс 200 ЕД-Аллерган и 9% — в группе плацебо. Доля по меньшей мере 75% уменьшения относительно базового уровня в случаях недержания мочи и составляла 63 и 24% соответственно. Доля 50% уменьшения относительно базового уровня составляла 76 и 39% соответственно.

aПервичная конечная точка.

bВторичная конечная точка.

cПоказатель качества жизни по результатам анкеты качества жизни у пациентов с недержанием мочи (I-QOL) составляет от 0 (проблематично) до 100 баллов (без проблем).

dВо время базового исследования предварительно установленная минимальная важная разница (MID) от начального уровня для общего показателя I-QOL составляла 8 баллов на основе оценки (MID) и около 4–11 баллов для пациентов с нейрогенной гиперактивностью детрузора.

Средняя продолжительность реакции пациентов на препарат в обоих базовых исследованиях, рассчитанная на основе требования пациентов по поводу проведения повторного лечения, составляла 256–295 дней (36–42 нед) для группы препарата Ботокс 200 ЕД-Аллерган и 92 дня (13 нед) для группы плацебо. Для всех конечных показателей эффективности у пациентов отмечали устойчивое улучшение при повторном лечении. В базовых исследованиях ни у одного из общего количества 475 пациентов с нейрогенной гиперактивностью детрузора, не выявлено нейтрализующих антител.

Хроническая мигрень . Препарат Ботокс блокирует высвобождение нейротрансмиттеров, связанных с генезом боли. Механизм влияния препарата Ботокс для уменьшения выраженности симптомов хронической мигрени до конца не определен. Соглано результатам доклинических и клинических фармакодинамических исследований, допускают, что Ботокс угнетает периферическую сенсибилизацию, таким образом, возможно, также замедляет основную сенсибилизацию.

Основные результаты, полученные из объединенного анализа эффективности после двух курсов лечения препаратом Ботокс, введенным с интервалом в 12 нед, выявлены в двух клинических исследованиях III фазы у пациентов с хронической мигренью, у которых на протяжении начального 28-дневного периода отмечали как минимум 4 эпизода и ≥15 дней головной боли (не менее 4 ч непрерывной головной боли) и не менее 50% дней головной боли, которые считаются днями мигрени/возможной мигрени, приведены в таблице ниже:



Среднее изменение от исходного уровня, 24-я неделя Ботокс

(n=688) Плацебо

(n=696) p Количество дней головной боли –8,4 –6,6 <0,001 Количество дней умеренной/сильной головной боли –7,7 –5,8 <0,001 Количество дней мигрени/возможной мигрени –8,2 –6,2 <0,001 Доля пациенов с уменьшением на 50% количества дней головной боли,% 47 35 <0,001 Общее совокупное количество часов головной боли в дни головной боли –120 –80 <0,001 Частота возникновения случаев головной боли –5,2 –4,9 0,009 Общие показатели теста на влияние головной боли (HIT-6) –4,8 –2,4 <0,001



Хотя исследования не были направлены на определение разницы в подгруппах, можно проследить, что эффект от лечения был менее выраженным в подгруппе пациентов мужского пола (количество — 188) и не кавказского типа (количество — 137), чем в общей популяции исследования.

Первичный гипергидроз подмышечных впадин . Двойное слепое клиническое мультицентровое исследование проводили у пациентов со стойким двусторонним первичным подмышечным гипергидрозом, у которых по данным гравиметрических измерений в каждой подмышечной области в спокойном состоянии непроизвольно выделялось не менее 50 мг пота за 5 мин при комнатной температуре. Пациенты были рандомизированы на две группы, одна из которых получала 50 ЕД-Аллерган препарата, а вторая — плацебо. Пациенты продемонстрировали снижение подмышечного потоотделения по сравнению с изначальными данными на 50%. Через 4 нед после инъекции в группе препарата этот показатель составлял уже 93,8% по сравнению с группой плацебо — 35,9% (р<0,001). Доля респондентов в группе пациентов, которым вводили Ботокс, продолжала быть значительно больше (р<0,001), чем у пациентов, получивших плацебо, в течение всего периода после лечения, вплоть до 16 нед.

Дальнейшее открытое исследование зарегистрировало пациентов, которые прошли три курса лечения препаратом. Доля клинической реакции на 16-й неделе после 1-; 2- и 3-го курса лечения составляла соответственно 85; 86,2 и 80%. Средняя продолжительность эффекта, установленная на основании комбинированного однодозового и открытого продолжительного исследования, составила 7,5 мес после первого курса, однако для 27,5% пациентов продолжительность эффекта составляла ≥1 год.

Имеется небольшой опыт клинических исследований относительно применения препарата Ботокс у детей с первичным гипергидрозом подмышечных впадин в возрасте 12–18 лет. Проведено однократное одногодичное неконтролируемое с повторяемой дозой исследование безопасности у детей в США в возрасте 12–17 лет (n=144) с выраженным первичным гипергидрозом подмышечных впадин. Участниками были преимущественно женщины (86,1%) кавказского типа (82,6%). Участницы получали лечение в дозе 50 ЕД-Аллерган в каждую подмышечную впадину с общей дозой 100 ЕД-Аллерган за весь период лечения. Однако исследований относительно установления дозы у подростков не проведено, таким образом, никаких рекомендаций относительно дозирования не может быть предоставлено. Эффективность и безопасность препарата Ботокс в данной группе окончательно не установлены.

Вертикальные морщины между бровями (глабеллярные морщины) . У пациентов с вертикальными морщинами между бровями (глабеллярными морщинами от умеренно до значительно выраженных) при максимальном нахмуривании, которые были включены в клиническое исследование (количество — 537), инъекции препарата значительно уменьшили выраженность глабеллярных морщин на срок до 4 мес, что определено специальной оценкой выраженности глабеллярных морщин при максимальном нахмуривании и общей оценкой субъектом изменений внешнего вида его/ее вертикальных морщин между бровями (глабеллярных морщин). Никакие клинические показатели не включали объективной оценки психологического влияния. Через 30 дней после инъекции 80% пациентов, которым проведено лечение препаратом, были определены как лица, отреагировавшие на лечение (полное отсутствие или незначительная выраженность при максимальном нахмуривании), по сравнению с 3% пациентов, которые прошли лечение плацебо. Одновременно 89% пациентов, получавших лечение препаратом, ощутили умеренное или значительное улучшение по сравнению с 7% пациентов, принимавших плацебо.

Инъекции препарата Ботокс также значительно уменьшили выраженность глабеллярных морщин в состоянии покоя. 39% пациентов имели от умеренных до значительных глабеллярные морщины в состоянии покоя (15% не имели морщин в состоянии покоя). Из них 74% пациентов, которые прошли лечение препаратом Ботокс, были определены как лица, отреагировавшие на лечение (полное отсутствие или незначительная выраженность), через 30 дней после инъекции по сравнению с 20% пациентов, принимавших плацебо.

Имеются ограниченные клинические данные III фазы относительно применения препарата Ботокс у пациентов в возрасте >65 лет. Лишь 6% лиц были в возрасте >65 лет, и определяемая эффективность была ниже в этой возрастной группе.

Фокальная спастичность нижних конечностей после перенесенного инсульта . Проведено 3-фазовое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное мультицентровое клиническое исследование у взрослых пациентов после перенесенного инсульта со спастичностью нижних конечностей, поразившей щиколотку. В целом были выборочно отобраны 120 пациентов для введения препарата Ботокс (n=58) (общая доза — 300 ЕД-Аллерган) или плацебо (n=62). Это исследование проведено исключительно с участием японцев с показателем ≥3 по модифицированной шкале Эшворт (MAS), у которых был инсульт за 6,5 года до проведения исследования.

Значительное улучшение состояния мышц лодыжки по шкале MAS по сравнению с плацебо наблюдалось в первичной конечной точке по сравнению с базовым уровнем, что рассчитывалось с использованием AUC. Значительное среднее улучшение состояния мышц лодыжки по шкале MAS по сравнению с плацебо также наблюдалось во время индивидуальных посещений после инъекции через 4; 6 и 8 нед. Доля респондентов (пациенты с улучшением минимум на 1 пункт) также была значительно больше, чем в группе плацебо.

Препарат Ботокс также был связан со значительным улучшением функциональной недееспособности (вторичная конечная точка, без регулирования кратности) по шкале общего клинического впечатления (CGI) по сравнению с плацебо. Клинически достоверное улучшение по функциям и скорости походки не установлено по шкале оценки врача (PRS).

Результаты 3-фазового исследования приведены ниже.

Первичные и вторичные конечные точки исследования эффективности



Показатель Ботокс (n=58) Плацебо (n=62) p Средние показатели AUC по шкале MAS AUC (от 0 дня до 12-й недели) –8,5 –5,1 0,006 Среднее отличие от базового уровня по шкале MAS Базовый уровень 3,28 3,24 1-я неделя –0,61 –0,52 0,222 4-я неделя –0,88 –0,43 <0,001 6-я неделя –0,91 –0,47 <0,001 8-я неделя –0,82 –0,43 <0,001 12-я неделя –0,56 –0,40 0,240 Доля респондентов* 1-я неделя 52,6% 38,7% 0,128 4-я неделя 67,9% 30,6% <0,001 6-я неделя 68,4% 36,1% <0,001 8-я неделя 66,7% 32,8% <0,001 12-я неделя 44,4% 34,4% 0,272



*Пациенты с улучшением по меньшей мере на 1 пункт от базового уровня по шкале MAS.

Наблюдалась устойчивая реакция на повторное введение препарата.

Морщины в форме «гусиных лапок» . В исследовании участвовали 1362 пациента с умеренной и тяжелой формой морщин в форме «гусиных лапок» при широкой улыбке (n=445, исследование № 191622-098) или также с умеренной и тяжелой формой глабеллярных морщин при максимальном нахмуривании (n=917, исследование № 191622-099).

Инъекции препарата Ботокс значительно уменьшили выраженность формы тяжести морщин в форме «гусиных лапок» при широкой улыбке по сравнению с плацебо на всех контрольных точках (р<0,001) на период до 5 мес. Это определено при помощи соотношения пациентов, у которых морщины отсутствовали или были средней тяжести по шкале оценки выраженности морщин в форме «гусиных лапок» при широкой улыбке при проведении двух базовых исследований до 150-го дня (завершение исследования) в исследовании № 191622-098 и на 120-й день (завершение первого цикла лечения в исследовании № 191622-099). Как при оценке исследователем, так и пациентом, на базовом уровне соотношение пациентов без морщин или морщин средней тяжести по шкале оценки выраженности морщин в форме «гусиных лапок» при широкой улыбке было в пользу пациентов с умеренной тяжестью морщин в форме «гусиных лапок» при широкой улыбке, по сравнению с пациентами с тяжелой формой морщин в форме «гусиных лапок» при широкой улыбке. В таблице ниже приведены результаты на 30-й день, первичная контрольная точка оценки эффективности. В исследовании № 191622-104 (дополнение к исследованию № 191622-099) 101 пациент, предварительно рандомизированный в группу плацебо, был отобран для первой инъекции в 44 ЕД-Аллерган. Пациенты в группе введения Ботокса имели статистически достоверное преимущество в первичной контрольной точке оценки эффективности по сравнению с плацебо на 30-й день после инъекции. Скорость реакции была подобна таковой в группе введения 44 ЕД-Аллерган на 30-й день после первой инъекции в исследовании № 191622-099. Всего 123 пациента прошли 4 курса введения 44 ЕД-Аллерган Ботокс для комбинированного лечения при морщинах в форме «гусиных лапок» и глабеллярных морщинах.

Таблица. 30-й день: оценка исследователем и пациентом морщин в форме «гусиных лапок» при широкой улыбке — соотношение респондентов (% пациентов без морщин или умеренной тяжести морщин в форме «гусиных лапок»)



Клиническое исследование Доза Ботокс Плацебо Ботокс Плацебо Оценка исследователем Оценка пациентом 191622-098 24 ЕД-Аллерган (морщины в форме «гусиных лапок») 66,7%*

(148/222) 6,7%

(15/223) 58,1%*

(129/222) 5,4%

(12/223) 191622-099 24 ЕД-Аллерган (морщины в форме «гусиных лапок») 54,9%*

(168/306) 3,3%

(10/306) 45,8%*

(140/306) 3,3%

(10/306) 44 ЕД-Аллерган (24 ЕД, морщины в форме «гусиных лапок»; 20 ЕД-Аллерган, глабеллярные морщины) 59,0%*

(180/305) 3,3%

(10/306) 48,5%*

(148/305) 3,3%

(10/306)