Таблетки: внутрь взрослым и детям в возрасте старше 12 лет и массой тела > 50 кг независимо от приема пищи. Обычная доза составляет 400 мг/сут. Курс лечения — от 3 дней (лечение неосложненных циститов) до 10–14 дней.

При неосложненном гонококковом уретрите или цервиците назначают 400 мг однократно. У пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.

У пациентов с нарушенной функцией почек (клиренс креатина <20 мл/мин) суточная доза не должна превышать 200 мг.

При необходимости дозировки препарата менее 400 мг Лопракс применяют в виде суспензии.

Суспензия: предназначена для применения в педиатрической практике. Обычная суточная доза у детей в возрасте от 6 мес до 12 лет с массой тела <50 кг — 8 мг/кг массы тела ребенка 1 раз в сутки. В дозе 4 мг/кг массы тела — 2 раза в сутки (каждые 12 ч). Длительность курса лечения — от 3 дней (неосложненные инфекции) до 10–14 дней, зависит от тяжести заболевания и устанавливается индивидуально.

Детям с массой тела >50 кг или в возрасте старше 12 лет назначают препарат в дозах, рекомендуемых для взрослых: по 400 мг 1 раз в сутки или по 200 мг 2 раза в сутки (каждые 12 ч).

Для приготовления суспензии используют свежекипяченную и охлажденную до комнатной температуры воду. Флакон вскрывают и добавляют воду (приблизительно ½ объема флакона), закрывают крышкой и тщательно встряхивают. После этого добавляют воду до уровня отметки на флаконе, закрывают крышкой и снова встряхивают. Перед каждым приемом готовую суспензию необходимо тщательно встряхивать. Принимать внутрь до или после приема пищи; при раздражении ЖКТ — во время еды.