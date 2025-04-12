длительность лечения зависит от показаний и тяжести заболевания.

Крем: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет; спрей и гель — в возрасте старше 18 лет.

Крем Ламизил наносят на кожу 1–2 раза в сутки в зависимости от заболевания. Перед нанесением крема следует тщательно очистить и просушить пораженные участки кожи. Крем наносят тонким слоем на пораженную кожу и прилежащие участки и слегка втирают. При инфекциях, сопровождающихся опрелостями кожных складок (под молочными железами, в межпальцевых промежутках, в паховой области, между ягодицами), места нанесения крема можно покрыть марлевой салфеткой, особенно на ночь.

Средняя длительность лечения зависит от тяжести течения заболевания:

дерматофития стоп, в том числе «стопа атлета»: 1 раз в сутки в течение 1 нед;

дерматофития паховая и туловища: 1 раз в сутки в течение 1 нед;

кандидоз кожи: 1–2 раза в сутки в течение 1–2 нед;

разноцветный лишай: 1–2 раза в сутки в течение 2 нед.

Пациентам пожилого возраста нет необходимости в коррекции дозы.

Уменьшение выраженности симптомов происходит обычно в течение нескольких дней. Нерегулярное применение или преждевременное прекращение лечения препаратом может привести к рецидиву.

При отсутствии признаков улучшения состояния после 2 нед применения препарата следует обратиться к врачу.

Спрей Ламизил предназначен только для наружного применения. Перед применением необходимо тщательно очистить и просушить пораженные участки кожи. Препарат распыляют на пораженные участки в количестве, достаточном для их тщательного увлажнения, и, кроме того, на прилегающие участки интактной кожи.

Длительность терапии и кратность применения устанавливают в зависимости от показаний:

эпидермофития стоп и трихофития гладкой кожи — 1 раз в сутки в течение 1 нед;

разноцветный лишай — 2 раза в сутки в течение 1 нед.

Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется.

Уменьшение выраженности симптомов заболевания обычно происходит в течение нескольких дней. При отсутствии признаков улучшения после 1 нед применения препарата, следует обратиться к врачу. Нерегулярное применение или преждевременное прекращение лечения препаратом может привести к рецидиву.

Гель наносят на кожу 1 раз в сутки. Перед нанесением следует очистить и просушить пораженные участки. Гель наносят тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки и слегка втирают. При инфекциях, сопровождающихся опрелостью складок кожи (под молочными железами, в межпальцевых, межъягодичных и складках в паховой области), места с нанесенным гелем можно прикрыть марлей (особенно на ночь).

Перед первым применением необходимо проколоть защитную мембрану тубы с помощью заостренного кончика, который есть на крышке с резьбой.

Средняя продолжительность лечения:

дерматофития стоп (межпальцевая) — 1 раз в сутки в течение 1 нед;

паховая дерматофития и дерматофития туловища — 1 раз в сутки в течение 1 нед;

разноцветный лишай — 1 раз в сутки в течение 1 нед.

Пациентам пожилого возраста нет необходимости в коррекции дозы.