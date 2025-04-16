Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
171,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
171,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
171,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
171,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
171,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
171,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
167,74
Экономия при брони: -10,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
148,49
Экономия при брони: -11,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
5.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
142,90
Экономия при брони: -19,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
171,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
170,85
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
159,18
Экономия при брони: -10,99 грн