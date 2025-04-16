Николаев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
146,03
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
151,96
Экономия при брони: -14,28 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
146,27
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
150,40
Экономия при брони: -6,93 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
140,70
Экономия при брони: -15,20 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
156,93
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
149,79
Экономия при брони: -8,93 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
140,70
Экономия при брони: -15,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
140,70
Экономия при брони: -15,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
166,10
Экономия при брони: -5,04 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
161,74
Экономия при брони: -10,37 грн