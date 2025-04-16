Киев
Ламизил® (Lamisil®)

Ламизил® (Lamisil®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 22 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
146,03
Экономия при брони: -4,75 грн
141,28 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
151,96
Экономия при брони: -14,28 грн
137,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
146,27
Экономия при брони: -5,27 грн
141,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
150,40
Экономия при брони: -6,93 грн
143,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
140,70
Экономия при брони: -15,20 грн
125,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
151,20 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
156,93
Экономия при брони: -4,97 грн
151,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
134,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
139,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
149,79
Экономия при брони: -8,93 грн
140,86 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
151,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
144,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
172,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
140,70
Экономия при брони: -15,20 грн
125,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
139,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
140,70
Экономия при брони: -15,20 грн
125,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
174,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
128,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
166,10
Экономия при брони: -5,04 грн
161,06 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
Ламизил крем 1 % туба 15 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
161,74
Экономия при брони: -10,37 грн
151,37 грн
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