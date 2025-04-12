Сегмент гомеопатических препаратов для профилактики и коррекции расстройств, которые связаны с дефицитом эстрогенов, достаточно велик, и одним из лидеров этого направления является Климаксан гомеопатический (Бучина А., 2008). Это комплексный гомеопатический препарат, который рекомендуется для симптоматического облегчения течения преклимактерического и климактерического периода. Он способен устранять обусловленные гормональным дисбалансом вегетососудистые расстройства, а также оказывает умеренное седативное действие (инструкция МЗ Украины).

Что такое климакс и какие еще состояния сопровождаются аналогичными симптомами

Климакс ― это сложный и длительных процесс перестройки всех физиологических процессов в организме человека, связанный с угасанием продукции половых гормонов. Однако климакс — это достаточно широкое понятие, применимое как для мужчин, так и для женщин. Исключительно женским синонимом климакса является термин «менопауза».

Менопауза ― это естественный биологический процесс, связанный с угасанием эндокринной функции яичников, в первую очередь ― со снижением синтеза эстрадиола. Он относится к пограничным состояниям медицины, поскольку у одних женщин проходит относительно легко, а у других тяжелые проявления требуют подбора адекватной терапии. В качестве точки отсчета менопаузы согласно критериям ВОЗ устанавливается последняя спонтанная менструация (этот факт устанавливается ретроспективно по истечении 12 мес устойчивой аменореи). Соответственно, для описания различных периодов физиологических изменений используются такие термины, как пременопауза (период перед последней менструацией), перименопауза (период от начала первых менопаузальных симптомов и год после менопаузы) и постменопауза (отсчитывается от окончания последней спонтанной менструации и продолжается до конца жизни женщины). Средний возраст наступления менопаузы в Европейском регионе составляет 50 лет (Романенко Н.М., 2015), однако в практике любого гинеколога наблюдаются значительные отклонения как в сторону более молодого, так и старшего возраста.

В соответствии со сроками проявления менопаузальные/климактерические симптомы разделяются на 3 больших группы:

- к ранним относятся психоэмоциональные и вазомоторные симптомы. Они вызывают наибольший дискомфорт у женщины, поскольку существенно влияют на ее самочувствие и работоспособность. Сегодня есть большое количество инструментов для коррекции ранних симптомов — антигипертензивные, седативные средства, фитоэстрогены, растительные и гомеопатические добавки;

- средневременными являются урогенитальные симптомы. Они связаны с тем, что в отсутствие эстрогенной стимуляции развивается атрофия слизистой оболочки влагалища и уретры. К числу урогенитальных симптомов относятся расстройства мочеиспускания, сухость и жжение слизистой оболочки влагалища, препятствующие нормальной половой жизни. Для коррекции урогенитальных расстройств используется системная или местная заместительная гормонотерапия, а также М-холиноблокаторы;

- поздние симптомы — это сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные процессы (болезнь Альцгеймера), а также остеопороз. При поздних симптомах заместительная гормонотерапия малоэффективна, требуются применение препаратов, влияющих на патогенез каждого отдельного патологического процесса, а также симптоматическое лечение.

Наиболее дискомфортным проявлением климакса становятся приливы жара. Они начинаются приблизительно за год до менопаузы и длятся в среднем 4–5 лет. На сегодня патогенез приливов точно не установлен. Однако популярна теория, связанная с нарушением установочной точки терморегуляции вследствие колебаний выработки эстрогенов (Дикке Г.Б., 2019). Кроме того, женщины отмечают нарушения сна, нервозность и плохо контролируемые колебания артериального давления. Эти симптомы транзиторные, однако их можно существенно облегчить с помощью приема Климаксана гомеопатического.

Посткастрационный синдром развивается у женщин, которым по соображениям онконастороженности либо по другим причинам в репродуктивном возрасте были удалены оба яичника (Лызикова Ю.А., 2012). Эквивалентом хирургической кастрации является лучевая (гибель фолликулярного аппарата вследствие точечного облучения) либо химическая кастрация. В последнем случае женщина получает антиэстрогеновые препараты по поводу лечения эстрогензависимых опухолей (чаще всего это рак молочной железы). Посткастрационный синдром обычно развивается через 2–3 нед после удаления яичников или начала лечения. При этом посткастрационный синдром по своему патогенезу аналогичен климактерическому синдрому, однако течение его значительно тяжелее из-за срыва адаптационных механизмов. Поскольку в этом случае заместительная гормонотерапия противопоказана (она связана с риском пролонгации опухолевого процесса), то фитотерапевтические и гомеопатические средства (в частности Климаксан гомеопатический) становятся практически единственным инструментом для коррекции связанных с гипоэстрогенией расстройств.

Чем обеспечиваются эффекты Климаксана гомеопатического

По механизму своего действия Климаксан гомеопатический может быть отнесен к категории фитогормонов (Додхоева М.Ф., 2006). Он улучшает состояние по таким симптомокомплексам, как нейровегетативный, обменно-эндокринный и психоэмоциональный — в основном облегчает ранние менопаузальные симптомы. Однако Климаксан гомеопатический не содержит гормонов, поэтому не оказывает искусственного стимулирующего или угнетающего воздействия на организм ― он лишь дает организму регулирующий сигнал (Бучина А., 2008).

Этот сигнал создается тремя активными компонентами: Cimicifuga в разведении С200, Lachesis в разведении С50 и Apis в разведении С200.

Cimicifuga, также известная как Actea racemosа или клопогон кистеносный, ― растение из семейства лютиковых, характеризуется противовоспалительным и нейротропным воздействием. Широко применяется благодаря способности воздействовать на симпатическую часть нервной системы (в частности на подчревное сплетение) и модулировать работу половой системы. Препараты с клопогоном кистеносным считаются «женским средством» и издавна рекомендовались при заболеваниях яичников, а также при появлении других симптомов, ассоциируемых с гормональным дисбалансом (головная боль в области лба и висков, боль в глазных яблоках, дискомфорт в области сердца). Цимицифуга обладает свойством влиять на гинекологические симптомы: обильные и болезненные менструации, боль в животе (в области матки и яичников) с иррадиацией в промежность и бедра, болезненность и дисгормональные заболевания молочных желез, климактерические симптомы (включая жар и невралгию).

Это вещество также традиционно рекомендовали женщинам для коррекции последствий неправильной половой жизни ― неврозов, связанных с нерегулярностью или недостаточной удовлетворенностью. К симптомам этого состояния относят резкую смену настроения, плаксивость, нарушения сна, разнообразные страхи, спазмы и мышечные подергивания, частое головокружение.

Цимицифуга благодаря своим нейротропным свойствам также рекомендована мужчинам, у которых появляется выраженная нервная раздражительность как следствие злоупотребления алкоголем или умственного переутомления (Кент Дж., 2006).

Клопогон кистеносный также широко применяется в традиционной медицине благодаря своим гормономодулирующим свойствам. При оценке качества жизни у женщин в постменопаузальный период выявлено, что препараты клопогона значительно снижают частоту и степень выраженности неприятных симптомов, связанных с гипоэстрогенией: диспареуния (расстройства в сексуальной сфере), сохранность костной ткани и пр. (Juliá Mollá M.D., 2009). Также экстракт этого растения значительно улучшает цельность и фазность сна в период постменопаузы (Jiang K., 2015) и характеризуется собственной антидепрессивной активностью (Winterhoff H., 2003).

Препараты клопогона можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с заместительной гормонотерапией после двусторонней овариэктомии (Kapur P., 2010), поскольку посткастрационный синдром по своему патогенезу и клиническим проявлениям аналогичен климактерическому синдрому. Исследованиями доказано, что применение клопогона кистеносного улучшает состояние у женщин (снижает частоту и тяжесть приливов жара), которые получают адъювантную антиэстрогенную терапию по поводу рака молочной железы (Hernández Muñoz G., 2003). Важным преимуществом препарата является то, что его можно применять в случае, когда из-за наличия эстрогеновых рецепторов на опухолевых клетках женщине категорически противопоказана заместительная гормонотерапия (Hostanska K., 2004).

Таким образом, препараты цимицифуги хорошо зарекомендовали себя не только в гомеопатической практике, но и в аллопатической считаются безопасной альтернативой гормонотерапии менопаузальных симптомов (Low Dog T., 2003).

Lachesis, также известный как препарат змеиного яда, является одним из наиболее часто применяемых, поскольку подходит абсолютно всем. Лахезис используют для коррекции общего недомогания, приступов удушья и расстройств сна. Кроме того, он может быть полезен при вегетативных кризах (жар в области головы, похолодение конечностей, повышенное потоотделение при малейшем волнении). Важно, что по аналогии с цимицифугой препарат имеет сильную тропность к яичникам, особенно к левому. Лахезис также устраняет тревожность, подозрительность и агрессию больной по отношению к близким. Именно поэтому препарат змеиного яда часто назначается женщинам как в период менструаций, так и при климаксе. Он устраняет головную боль, гиперчувствительность или боль в области таза, а также циркуляторные расстройства (обмороки, удушье в жарком помещении и т.д.) (Кент Дж., 2006).

Гомеопатические препараты змеиного яда признаются официальной медициной как эффективные средства для устранения приливов жара (Bordet M.F., 2008), а также таких дистрессовых менопаузальных симптомов, как ночная потливость, бессонница, раздражительность, сердцебиение и пр. (Nayak C., 2011).

Apis mellifica, или пчела медоносная ― также популярный гомеопатический препарат, который показан при патологии половой сферы, причем как у мужчин, так и у женщин. Отмечается хороший терапевтический эффект от апис, если его назначают при таких симптомах, как интенсивные и болезненные маточные спазмы, жгучая боль в области таза и ощущение жара во всем теле (Кент Дж., 2006).

Препараты жизнедеятельности медоносных пчел традиционно используются в медицине для облегчения менопаузальных симптомов ― благодаря взаимодействию активных компонентов с эстрогеновыми рецепторами реализуется их эстрогеноподобные эффекты (Mishima S., 2005).

Как принимать Климаксан гомеопатический

Таблетки Климаксан гомеопатический принимаются по 1 таблетке 2 р/сут в течение 1–2 мес. При этом таблетку для наилучшего эффекта не следует глотать или разжевывать ― ее нужно рассасывать до полного растворения. В случае тяжелых симптомов климакса можно повысить частоту приема до 3–4 р/сут в течение того же периода, после чего требуется осмотр врача для коррекции схемы лечения. При необходимости препарат можно применять до, сочетанно или после заместительной гормонотерапии, а также сочетать с любыми другими препаратами (инструкция МЗ Украины).

Важно знать, что в начале курса лечения Климаксаном гомеопатическим, так же как и другими гомеопатическими средствами, возможно кратковременное увеличение выраженности ведущей симптоматики.

Выводы

Таким образом, Климаксан гомеопатический является удобным и безопасным инструментом для коррекции перименопаузальных расстройств различной степени тяжести. Он удобен для амбулаторного применения и отлично сочетается с любыми другими медикаментозными и немедикаментозными терапевтическими средствами.

Важным преимуществом Климаксана гомеопатического, как и прочих гомеопатических препаратов, является отсутствие побочных эффектов на фоне приема препарата и противопоказаний к его применению. Такие характеристики позволяют использовать его как альтернативу заместительной гормональной терапии (Додхоева М.Ф., 2006).

