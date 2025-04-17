Климаксан гомеопатический (Climaxan homeopathic)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
90,06
Экономия при брони: -7,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
96,85
Экономия при брони: -8,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -14,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
97,30
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
90,91
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
91,66
Экономия при брони: -8,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
89,41
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
89,98
Экономия при брони: -6,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
97,10
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
88,99
Экономия при брони: -6,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,70
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
97,30
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -14,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
96,30
Экономия при брони: -8,10 грн