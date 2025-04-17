Климаксан гомеопатический (Climaxan homeopathic)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
97,00
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
91,67
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
99,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,70
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
90,31
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
97,30
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
94,84
Экономия при брони: -8,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
96,85
Экономия при брони: -10,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
93,97
Экономия при брони: -7,62 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
102,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Климаксан гомеопатический таблетки блистер №20
Материа Медика-Украина
93,89
Экономия при брони: -7,52 грн