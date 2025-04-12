У взрослых и детей, лечившихся антидепрессантами, наблюдались такие симптомы, как беспокойство, возбуждение, панические атаки, бессонница, раздражительность, враждебность, агрессивность, импульсивность, психомоторное беспокойство, гипомания и мания. Эти симптомы могут предшествовать появлению суицидальности. Следует рассмотреть возможность изменения терапевтического режима или отмены препарата в случае, если проявления депрессии неуклонно ухудшаются, появляется суицидальность или симптомы усиление суицидальности. Если будет принято решение о прекращении лечения препарат следует отменять постепенно так быстро, как только можно, но следует помнить о том, что резкое прекращение может сопровождаться синдромом отмены.

Перед началом лечения необходимо провести обследование пациента с целью определения риска развития биполярного расстройства. Для этого тщательно собирается психиатрический анамнез, включающий семейный анамнез суицидов, биполярных расстройств и депрессии. Залокс не предназначен для лечения биполярной депрессии.

Серотониновый синдром (СС) или злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)

При применении СИОЗС, включая терапию сертралином, сообщалось о развитии синдромов, которые могут быть опасными для жизни, таких как СС или ЗНС. Риск развития возрастает при одновременном применении серотонинергических средств (включая триптаны и фентанил) со средствами, которые нарушают метаболизм серотонина (включая ИМАО, например метиленовый синий), антипсихотическими средствами и другими антагонистами дофамина и опиатами. Серотониновый синдром может включать изменения психического состояния (например возбуждение, галлюцинации, кома), нарушения со стороны вегетативной нервной системы (тахикардия, колебания артериального давления, гипертермия), нервно-мышечные нарушения (гиперрефлексия, нарушение координации) и/или нарушения со стороны органов пищеварения (тошнота, рвота, диарея). Некоторые проявления серотонинового синдрома, включая гипертермию, ригидность мышц, изменения со стороны вегетативной нервной системы и изменения психического состояния подобные проявлений злокачественного нейролептического синдрома. У пациентов следует проводить мониторинг на наличие признаков и симптомов СС или ЗНС (см. «Противопоказания»).

Переход с СИОЗС, антидепрессантов или антиобсессивных препаратов

Данные контролируемых исследований по изучению оптимального времени переключения с СИОЗС, антидепрессантов или антиобсессивных препаратов на сертралин ограничены. Следует соблюдать осторожность при таких изменениях лечения, особенно при переходе от препаратов длительного действия, таких как флуоксетин.

Другие серотонинергические средства, например триптофан, фенфлурамин и 5-НТ-агонисты

Одновременное применение сертралина и других средств, усиливающих серотонинергическую нейротрансмиссию, в частности триптофана, фенфлурамина, фентанила, 5-НТ-агонистов или растительных препаратов, содержащих зверобой (Hypericum perforatum), следует проводить с осторожностью. В общем такой комбинированной терапии следует избегать (возможно фармакодинамическое взаимодействие).

Удлинение интервала QTc/желудочковая тахикардия типа «пируэт»

Во время пострегистрационного применения сертралина сообщалось о случаях удлинения интервала QTc и желудочковой тахикардии типа «пируэт», в основном у пациентов с другими факторами риска удлинения интервала QTc /желудочковой тахикардии типа «пируэт». Поэтому следует с осторожностью применять сертралин пациентам с факторами риска удлинения интервала QTc.

Усиление гипомании или мании

Сообщалось об усилении симптомов мании/гипомании у небольшого процента пациентов, получавших зарегистрированные антидепрессанты и антиобсессивные препараты, включая сертралин. Поэтому следует с осторожностью применять сертралин пациентам с манией/гипоманией в анамнезе. Необходимо тщательное наблюдение врача. При обнаружении признаков маниакальной фазы применение следует прекратить.

Шизофрения

На фоне приема препарата у больных с шизофренией могут усиливаться психотические симптомы.

Судороги

При терапии сертралином могут возникать судороги. Сертралин не следует назначать больным с нестабильной эпилепсией, а больные с контролируемой эпилепсией при применении сертралина нуждаются в тщательном наблюдении. Пациентам, у которых возникают судороги, препарат необходимо отменить.

Суициды/суицидальные мысли/суицидальные попытки или клинические признаки ухудшения

Больные с депрессией имеют повышенную склонность к возникновению суицидальных мыслей, причинения себе повреждений и попыток суицида (суицидальных действий и проявлений). Этот риск существует непосредственно до времени достижения значительной ремиссии. Поскольку улучшение состояния может происходить в течение первых нескольких недель или большего периода, пациентам следует находиться под наблюдением до наступления улучшения. В общем клинический опыт свидетельствует, что на ранних этапах выздоровления риск суицида увеличивается.

Другие психические расстройства при лечении сертралином также могут быть связаны с риском развития суицидальных действий и проявлений. Кроме того, эти заболевания могут быть сопутствующими с большим депрессивным расстройством. Таким образом, аналогичные меры, касающиеся лечения больных с большим депрессивным расстройством, необходимы и при лечении пациентов с другими психическими расстройствами.

Пациенты с суицидальными действиями и проявлениями в анамнезе или пациенты, у которых еще до начала терапии в значительной степени выявляется суицидальное мышление, имеют больший риск развития суицидальных мыслей и попыток во время лечения, в связи с чем им следует находиться под тщательным наблюдением на фоне приема препарата.

На фоне применения этого лекарственного средства показан тщательный контроль за пациентами с высоким риском развития суицидальности, особенно в начале терапии и после любых изменений в дозировке препарата. Пациентов (и лиц, которые за ними присматривают) следует предупредить о необходимости отслеживать любые проявления клинического ухудшения, возникновения суицидального поведения или суицидальных мыслей, а также любых изменений поведения и немедленно обращаться за медицинской помощью.

Применение детям

Сертралин не следует применять для лечения детей, кроме пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством возрасте 6–17 лет. В ходе клинических исследований с участием детей и подростков, получавших антидепрессанты, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, чаще наблюдались суицидальное поведение (суицидальные попытки и суицидальные мысли) и враждебность (преимущественно агрессия, оппозиционное поведение и гнев).

Если, исходя из клинической необходимости, решение все же принимается в пользу назначения этого препарата, необходим тщательный мониторинг по выявлению признаков суицидальных симптомов. Не хватает данных долгосрочной оценки безопасности применения этого препарата у детей, о влиянии на их рост, созревание, а также когнитивное и поведенческое развитие. При долгосрочной терапии пациентов детского возраста врачам следует осуществлять мониторинг на предмет отклонения от норм со стороны ответственных за развитие систем организма.

Аномальные кровотечения/кровоизлияния

При применении СИОЗС сообщалось о случаях патологических кожных геморрагических явлений, таких как экхимозы и пурпура, и других геморрагических явлений, таких как желудочно-кишечные или гинекологические кровотечения, в том числе кровотечения с летальным исходом. Рекомендуется с осторожностью применять СИОЗС, особенно при одновременном применении с препаратами, которые влияют на тромбоцитарную функцию (с антикоагулянтами, атипичными антипсихотическими средствами и фенотиазинами, большинством трициклических антидепрессантов, ацетилсалициловой кислотой и нестероидными противовоспалительными препаратами), а также при наличии геморрагических нарушений в анамнезе пациента (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Гипонатриемия

В результате терапии СИОЗС или ингибиторами обратного захвата норадреналина и серотонина (ИОЗНС), включая сертралин, может развиться гипонатриемия. Во многих случаях гипонатриемия является результатом синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона. Сообщалось об уровнях натрия в сыворотке крови ниже 110 ммоль/л. Пациенты пожилого возраста имеют больший риск развития гипонатриемии при применении СИОЗС и ИОЗНС. Также риск этого осложнения повышен у пациентов, принимающих диуретики, и у пациентов с гиповолемией любого другого происхождения (см. раздел «Применение у пациентов пожилого возраста»).

Если у пациента развилась симптоматическая гиповолемия, следует рассмотреть целесообразность прекращения терапии сертралином и провести соответствующее медицинское вмешательство.

К симптомам гипонатриемии относятся головная боль, осложнения концентрации, ухудшение памяти, спутанность сознания, слабость и потеря физического равновесия, что может привести к падениям. В случае более тяжелых и/или острых эпизодов гипонатриемии возможные галлюцинации, обмороки, судороги, кома, остановка дыхания и летальный исход.

Симптомы отмены, наблюдающиеся при прекращении терапии сертралином

Симптомы отмены являются частым явлением при прекращении терапии препаратом, особенно в случае внезапной отмены (см. раздел «Побочные реакции»).

Риск развития синдрома отмены зависит от нескольких факторов: длительности терапии, дозировки и скорости снижения дозы. Чаще всего сообщалось о таких реакции, как головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезию), нарушения сна (включая бессонницу и яркие сновидения), возбуждение или ощущение тревоги, тошнота и/или рвота, тремор и головная боль. В общем эти симптомы были легкой или умеренной степени тяжести, однако у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми. Обычно они возникали в течение первых нескольких дней после прекращения терапии, очень редко такие симптомы отмечались у пациентов, которые случайно пропустили прием дозы препарата. В большинстве случаев эти симптомы проходят сами по себе в течение 2 недель, хотя иногда они могут длиться дольше (2–3 месяца или больше). Таким образом, рекомендуется постепенно уменьшать дозу препарата при прекращении терапии — в течение нескольких недель или месяцев в соответствии с потребностями пациента (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Акатизия/психомоторное беспокойство

Применение сертралина ассоциируется с развитием акатизии, характеризующееся субъективно неприятным или неугомонным беспокойством и потребностью двигаться, часто сопровождается неспособностью сидеть или стоять спокойно. Риск возникновения таких осложнений крупнейший в течение первых двух недель терапии. Для пациентов, у которых развиваются эти симптомы, увеличение дозы может быть вредным.

Применение при печеночной недостаточности

Сертралин интенсивно метаболизируется в печени. По результатам фармакокинетического исследования с многократным приемом препарата у пациентов со стабильным циррозом легкой степени наблюдалось удлинение периода полувыведения и увеличению AUC и Cmax примерно втрое по сравнению с этими показателями у лиц с нормальной функцией печени. Значимых различий в степени связывания препарата с белками плазмы крови между этими двумя группами участников исследования не выявлено. Следует соблюдать осторожность при применении сертралина у пациентов с патологией печени. В случае назначения сертралина у пациентов с нарушениями функции печени необходимо взвесить целесообразность уменьшения дозы или частоты приема препарата. Не следует назначать препарат пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (см. «Способ применения и дозы»).

Применение при почечной недостаточности

Сертралин интенсивно метаболизируется, выведение неизмененного соединения с мочой является второстепенным путем элиминации. В исследованиях с участием пациентов с нарушением функции почек легкой и средней степени (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) или средней и тяжелой степени (клиренс креатинина 10–29 мл/мин) фармакокинетические параметры (AUC0–24 и Cmax) при многократном приеме препарата были без статистически значимых отличий от этих показателей в группе контроля. Нет необходимости в коррекции дозы в зависимости от степени нарушений функции почек.

Применение у пациентов пожилого возраста

В исследованиях характер и частота развития побочных реакций у пациентов пожилого возраста были подобны таковым, наблюдавшиеся у молодых пациентов.

Однако применение СИОЗС и ИОЗНС, включая сертралин, было связано со случаями клинически значимого гипонатриемии у пациентов пожилого возраста, у которых наблюдается больший риск развития этого побочного явления (см. «Гипонатриемия» в разделе «Особенности применения»).

Сахарный диабет

Сообщалось о новых случаях развития сахарного диабета у пациентов, получавших терапию СИОЗС, включая сертралин, о потере гликемического контроля, включая как гипергликемию, так и гипогликемию у пациентов с сахарным диабетом и без такового. Поэтому проводили мониторинг состояния пациентов на предмет изменения уровня глюкозы. Пациенты, больные сахарным диабетом, должны тщательно контролировать уровень глюкозы, так как может потребоваться коррекция дозы инсулина и/или другого перорального гипогликемического лекарственного средства.

Электрошоковая терапии

Клинические исследования, направленные на изучение рисков или преимуществ комбинированного применения электрошоковой терапии и сертралина, не проводились.

Грейпфрутовый сок

Одновременное применение сертралина с грепфрутов соком не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Скрининговый анализ мочи

Получены сообщения о ложноположительных иммунологических скрининговых тестах мочи на определение содержания бензодиазепинов у пациентов, принимавших сертралин. Ложноположительные результаты обусловлены низкой специфичностью указанного лабораторного теста и могут наблюдаться в течение нескольких дней после прекращения лечения сертралином.

Дифференцировать сертралин от бензодиазепинов в моче возможно путем проведения уточняющих тестов: газовой хроматографии/масс-спектрометрии.

Закрытоугольная глаукома

Препараты класса СИОЗС, в том числе сертралин, могут влиять на размер зрачка с развитием мидриаза. Такой эффект может приводить к сужению угла зрения с последующим повышением внутриглазного давления и развитием закрытоугольной глаукомы, особенно у пациентов с соответствующей предрасположенностью. Сертралин следует применять с осторожностью пациентам с закрытоугольной глаукомой и глаукомой в анамнезе.

Вспомогательные вещества

Залокс содержит в своем составе лактозу. Итак, если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Залокс содержит в своем составе краситель желтый закат FCF, который может вызывать аллергические реакции.