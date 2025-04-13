Киев (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
424,68
Экономия при брони: -49,54 грн
Залокс капсулы 50 мг флакон №250
Pharmascience
865,43
Экономия при брони: -67,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Залокс капсулы 50 мг флакон №250
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Залокс капсулы 50 мг блистер №30
Pharmascience
416,30 грн