Различные комбинации

Угрин® (Ugrin)

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Угрин®
Угрин®
Настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
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Угрин®
Угрин®
Настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
от 107,85 грн
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Угрин инструкция по применению

Состав

Трава тысячелистника - 1,5 г/100 мл

Листья мяты перечной - 1,5 г/100 мл

Цветки ромашки - 2 г/100 мл

Трава чистотела - 1 г/100 мл

Цветки календулы (ноготков аптечных) - 1,5 г/100 мл

Цветки пижмы - 1,5 г/100 мл

Трава лаванды - 1 г/100 мл

Фармакологические свойства

Угрин обладает выраженным ранозаживляющим, противовоспалительным и антимикробным действием. Не вызывает явлений воспаления, гиперемии, раздражения кожи, сохраняет ее гидрофильные свойства. Оказывает благоприятный косметический эффект. Положительный результат применения препарата наблюдается обычно через 3–5 дней применения.

Показания Угрин

угревая сыпь, жирная себорея кожи лица легкой и средней степени тяжести (лечение и профилактика), пиодермия, дерматиты; в качестве лечебно-гигиенического средства для ухода за кожей лица.

Применение Угрин

при угревой сыпи пораженные участки кожи протирают ватным тампоном, смоченным препаратом, 3–5 раз в сутки, не смывая и не вытирая на протяжении 1,5–2 ч после нанесения. Курс лечения — 3–15 дней. Через 10–15 дней курс лечения можно повторить. Во время лечения кожу лица утром и вечером промывают теплой водой с детским мылом с обязательным ополаскиванием холодной водой.
При дерматите и пиодермии препарат равномерно наносят на пораженные участки кожи 3–5 раз в сутки. Курс лечения — 1 мес. При необходимости курс лечения можно повторить.
Как гигиеническое средство Угрин используют следующим образом: ватным тампоном, смоченным препаратом, протирают жирную и нормальную кожу лица 1–3 раза в сутки.

Противопоказания

не установлены.

Побочные эффекты

не выявлены.

Особые указания

препарат не разводят.

Взаимодействия

усиливает действие противовоспалительных, репаративных и антимикробных средств.

Условия хранения

в защищенном от света месте при температуре до 30 °С.

Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Настойка
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/8220/01/01 от 20.11.2018