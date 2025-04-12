при угревой сыпи пораженные участки кожи протирают ватным тампоном, смоченным препаратом, 3–5 раз в сутки, не смывая и не вытирая на протяжении 1,5–2 ч после нанесения. Курс лечения — 3–15 дней. Через 10–15 дней курс лечения можно повторить. Во время лечения кожу лица утром и вечером промывают теплой водой с детским мылом с обязательным ополаскиванием холодной водой.

При дерматите и пиодермии препарат равномерно наносят на пораженные участки кожи 3–5 раз в сутки. Курс лечения — 1 мес. При необходимости курс лечения можно повторить.

Как гигиеническое средство Угрин используют следующим образом: ватным тампоном, смоченным препаратом, протирают жирную и нормальную кожу лица 1–3 раза в сутки.