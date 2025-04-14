Харьков (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Угрин® настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,83
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
152,92
Экономия при брони: -9,28 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
142,23
Экономия при брони: -19,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
143,34
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
144,79
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
146,21
Экономия при брони: -26,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
142,78
Экономия при брони: -23,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Угрин® настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,53
Экономия при брони: -10,85 грн