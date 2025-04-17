Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Угрин® настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Угрин® настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Угрин® настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
160,60
Экономия при брони: -47,50 грн
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
142,72
Экономия при брони: -15,67 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
165,08
Экономия при брони: -8,81 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
141,18
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
139,55
Экономия при брони: -32,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Угрин® настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
135,22
Экономия при брони: -8,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Угрин® настойка банка 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,33
Экономия при брони: -12,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Угрин® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
157,30 грн