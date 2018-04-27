эмоксипин (3-окси-6-метил-2-этил-пиридина гидрохлорид) оказывает противовоспалительное, тромболитическое и регенерирующее действие. Кроме того, имеет прямое антикоагулянтное действие, снижает вязкость крови, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, нормализует микроциркуляцию, улучшает функциональное состояние ишемизированных тканей.

Мазевая основа — пропиленгликоль обеспечивает проницаемость эмоксипина на глубину расположения поверхностных сосудов. Максимальное высвобождение активного вещества начинается через 30 мин после нанесения мази с достижением максимальной концентрации через 1,5 ч, которая сохраняется на протяжении 6–8 ч.