Антитромб (Antithromb) (167021) - инструкция по применению ATC-классификация
Антитромб инструкция по применению
Фармакологические свойства
эмоксипин (3-окси-6-метил-2-этил-пиридина гидрохлорид) оказывает противовоспалительное, тромболитическое и регенерирующее действие. Кроме того, имеет прямое антикоагулянтное действие, снижает вязкость крови, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, нормализует микроциркуляцию, улучшает функциональное состояние ишемизированных тканей.
Мазевая основа — пропиленгликоль обеспечивает проницаемость эмоксипина на глубину расположения поверхностных сосудов. Максимальное высвобождение активного вещества начинается через 30 мин после нанесения мази с достижением максимальной концентрации через 1,5 ч, которая сохраняется на протяжении 6–8 ч.
Показания Антитромб
назначают больным с острым тромбофлебитом поверхностных вен, острым аноректальным тромбозом, постинъекционным флебитом.
Применение Антитромб
наружно, наносят на кожу пораженного участка тонким слоем (0,1 г/см2) 3 раза в сутки. При аноректальном тромбозе 1–3 г мази наносят 2 раза в день. Продолжительность курса лечения — 5–10 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к эмоксипину.
Побочные эффекты
при нанесении мази на кожу возможно легкое жжение, которое исчезает через 2–3 мин. Не исключены аллергические реакции.
Особые указания
при наличии открытых повреждений мазь наносят только на окружающие ткани.
Взаимодействия
не рекомендуется сочетать с р-рами солей тяжелых металлов для предупреждения образования труднорастворимых комплексов.
Условия хранения
в сухом, прохладном месте.