Далмаксин (Dalmaxin) (167005) - инструкция по применению ATC-классификация
Далмаксин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фармакологический эффект препарата обусловлен противоишемическим, мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием.
Тиотриазолин предотвращает разрушение гепатоцитов, снижает степень жировой инфильтрации и распространение центролобулярного некроза печени, способствует процессам репаративной регенерации гепатоцитов, нормализует в них белковый, углеводный, липидный и пигментный обмен. Повышает скорость синтеза и выделения желчи, нормализует ее химический состав. Тиотриазолин оказывает гепатопротекторное действие при гепатитах и циррозе печени различной этиологии, что обусловливает использование этого препарата в комплексной терапии.
При ректальном и вагинальном введении тиотриазолин действует местно при контакте со слизистой оболочкой прямой кишки и мочеполовых органов женщин, оказывая противовоспалительное действие, ускоряет заживление ран и язв слизистой оболочки мочеполовой системы. При всасывании и проявлении резорбтивного эффекта аналогичное действие он оказывает по отношению к слизистой оболочке ЖКТ.
Препарат ускоряет заживление ран кожи, слизистой оболочки мочеполовой системы и ЖКТ.
Фармакокинетика. При ректальном введении биодоступность препарата составляет 60%. В значительных концентрациях препарат накапливается в тканях печени, селезенки, прямой кишки и почек, в незначительном количестве — в легких и тонкой кишке. Кроме проявления местных эффектов, он достаточно быстро всасывается в слизистой оболочке и его Cmax в плазме крови достигается через 1,5 ч. Т½ препарата составляет 2,9 ч. Тиотриазолин выделятся преимущественно почками.
Показания Далмаксин
воспалительно-эрозивные поражения слизистой оболочки прямой и сигмовидной кишки, трещины и эрозии в области анального отверстия и прямой кишки.
Воспалительно-эрозивные поражения влагалища и шейки матки, вирусный и атрофический кольпит, а также для ускорения эпителизации при нарушении целостности слизистой оболочки после диатермо- и криогенотерапии, хирургических вмешательств.
Заболевания печени, в частности хронический персистирующий гепатит, хронический активный гепатит, цирроз печени, вирусный и токсический гепатит (в составе комплексной терапии).
Применение Далмаксин
препарат назначают взрослым.
При остром и хроническом гепатите, циррозе печени назначают ректально по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 2–4 нед.
При воспалительных процессах прямой, сигмовидной кишки назначают ректально по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 1–2 нед.
При воспалительно-эрозивных поражениях влагалища и шейки матки назначают вагинально по 1 суппозиторию в сутки (лучше вечером) в течение 1–2 нед или по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 7–10 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Почечная недостаточность.
Побочные эффекты
аллергические реакции: зуд, гиперемия кожи, лихорадка, высыпания (уртикарные, папулезные, мелкоточечные, пятнистые), крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок;
со стороны органов дыхания: одышка, удушье;
со стороны ЦНС: головокружение, общая слабость, шум в ушах;
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, сухость во рту, вздутие живота;
со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, боль в области сердца, нарушение синусового ритма, тахикардия.
Особые указания
вводить суппозиторий необходимо лежа.
Перед применением суппозитория необходимо:
- по линии перфорации блистерной упаковки оторвать 1 суппозиторий в первичной упаковке;
- далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с ограниченным опытом применения препарата у беременных и кормящих грудью препарат не рекомендуется применять у этих пациентов. В случае необходимости применения этого препарата необходимо учитывать соотношение риск/польза.
Дети. Препарат не применяют для лечения детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Каких-либо данных о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами нет. Однако при развитии таких побочных явлений, как головокружение, общая слабость или другие нарушения ЦНС рекомендуется воздержаться от такой деятельности.
Взаимодействия
не исследованы.
Передозировка
при передозировке в моче возможно повышение концентрации натрия и калия. После снижения дозы препарата побочные явления регрессируют самостоятельно, без специального лечения.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.