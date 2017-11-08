фармакодинамика. Фармакологический эффект препарата обусловлен противоишемическим, мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием.

Тиотриазолин предотвращает разрушение гепатоцитов, снижает степень жировой инфильтрации и распространение центролобулярного некроза печени, способствует процессам репаративной регенерации гепатоцитов, нормализует в них белковый, углеводный, липидный и пигментный обмен. Повышает скорость синтеза и выделения желчи, нормализует ее химический состав. Тиотриазолин оказывает гепатопротекторное действие при гепатитах и циррозе печени различной этиологии, что обусловливает использование этого препарата в комплексной терапии.

При ректальном и вагинальном введении тиотриазолин действует местно при контакте со слизистой оболочкой прямой кишки и мочеполовых органов женщин, оказывая противовоспалительное действие, ускоряет заживление ран и язв слизистой оболочки мочеполовой системы. При всасывании и проявлении резорбтивного эффекта аналогичное действие он оказывает по отношению к слизистой оболочке ЖКТ.

Препарат ускоряет заживление ран кожи, слизистой оболочки мочеполовой системы и ЖКТ.

Фармакокинетика. При ректальном введении биодоступность препарата составляет 60%. В значительных концентрациях препарат накапливается в тканях печени, селезенки, прямой кишки и почек, в незначительном количестве — в легких и тонкой кишке. Кроме проявления местных эффектов, он достаточно быстро всасывается в слизистой оболочке и его C max в плазме крови достигается через 1,5 ч. Т ½ препарата составляет 2,9 ч. Тиотриазолин выделятся преимущественно почками.