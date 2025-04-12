Метфогамма® 1000 (Metfogamma 1000)
Метфогамма 1000 инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: гипромеллоза, повидон (К25), магния стеарат, полиэтиленгликоль 6000, титана диоксид (Е171).
Метформина гидрохлорид - 1000 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Пероральный гипогликемизирующий препарат группы бигуанидов. Тормозит глюконеогенез в печени, уменьшает абсорбцию глюкозы из ЖКТ, повышает периферическую утилизацию глюкозы и чувствительность тканей к инсулину, не воздействуя при этом на его секрецию β-клетками поджелудочной железы. Снижает уровень ТГ и ЛПНП в крови. Применяют при сахарном диабете, в том числе при сопутствующих нарушениях липидного обмена и ожирении. Стабилизирует или уменьшает массу тела. Оказывает фибринолитическое действие вследствие угнетения ингибитора активатора плазминогена тканевого типа.
Фармакокинетика. После перорального применения препарат абсорбируется в ЖКТ. Биодоступность составляет 50–60%. Cmax в плазме крови достигается через 2 ч после перорального применения. Т½ составляет 1,5–4,5 ч. В организме не метаболизируется, практически не связывается с белками крови. Накапливается в слюнных железах, печени и почках. Выводится с мочой в неизмененном виде. Не вызывает повышения AД и тахикардии.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови незначительное. Метформин проникает в эритроциты. Cmax в крови ниже, чем Cmax в плазме крови, и достигается через то же время. Эритроциты, вероятнее всего, представляют вторую камеру распределения. Средний Vd колеблется в диапазоне 63–276 л.
Метаболизм. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболитов у человека не обнаружено.
Выведение. Почечный клиренс метформина составляет >400 мл/мин. Это указывает на то, что метформин выводится за счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После приема T½ составляет примерно 6,5 ч. При нарушении функции почек почечный клиренс снижается пропорционально клиренсу креатинина и поэтому T½ увеличивается, что приводит к увеличению уровня метформина в плазме крови.
Показания Метфогамма 1000
сахарный диабет 2-го типа при неэффективности диетотерапии и режима физических нагрузок, особенно у больных с избыточной массой тела;
- в качестве монотерапии или комбинированной терапии одновременно с другими пероральными гипогликемизирующими средствами или совместно с инсулином для лечения взрослых.
- в качестве монотерапии или комбинированной терапии с инсулином для лечения детей в возрасте от 10 лет и подростков.
Для уменьшения осложнений сахарного диабета у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и избыточной массой тела как препарат первой линии при неэффективности диетотерапии.
Применение Метфогамма 1000
взрослые пациенты с нормальной функцией почек (СКФ ≥90 мл/мин).
Монотерапия или комбинированная терапия совместно с другими пероральными гипогликемическими средствами
Обычно начальная доза составляет 500 мг (½ таблетки Метфогамма 1000) 2–3 раза в сутки во время или после приема пищи.
Через 10–15 дней дозу необходимо откорректировать согласно результатам измерений уровня глюкозы в плазме крови.
Медленное увеличение дозы способствует снижению проявлений побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта.
Максимальная рекомендованная доза составляет 3000 мг в сутки, разделенные на 3 приема.
В случае перехода с другого противодиабетического средства необходимо прекратить прием этого средства и назначить метформин как указано выше.
Комбинированная терапия в сочетании с инсулином.
Для достижения лучшего контроля уровня глюкозы в крови метформин и инсулин можно применять в виде комбинированной терапии. Обычно начальная доза составляет 500 мг (½ таблетки Метфогамма 1000) или 850 мг метформина гидрохлорида 2-3 раза в сутки, в то время как дозу инсулина следует подбирать в соответствии с результатами измерения уровня глюкозы в крови.
Дети.
Монотерапия или комбинированная терапия совместно с инсулином
Препарат Метфогамма 1000 применяют детям в возрасте от 10 лет и подросткам. Обычно начальная доза составляет 500 мг (½ таблетки Метфогамма 1000) или 850 мг Метфогамма 1 раз в сутки во время или после приема пищи. Через 10-15 дней дозу необходимо откорректировать согласно результатам измерений уровня глюкозы в плазме крови.
Медленное повышение дозы способствует снижению побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта.
Максимальная рекомендованная доза составляет 2000 мг (2 таблетки Метфогамма 1000) в сутки, в 2 приема.
У пациентов пожилого возраста возможно снижение функции почек, поэтому дозу метформина необходимо подбирать на основе оценки функции почек, которую необходимо проводить регулярно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. СКФ следует оценивать до начала лечения лекарственными средствами, содержащими метформин, и после начала лечения по крайней мере ежегодно. Пациентам с повышенным риском дальнейшего прогрессирования почечной недостаточности и у пациентов пожилого возраста следует проводить тщательный мониторинг функции почек можно чаще, например каждые 3-6 мес.
|СКФ (мл/мин)
|Общая максимальная суточная доза (должна быть разделена на 2–3 приема)
|Дополнительная информация
|60–89
|3000 мг
|В случае снижения функции почек рекомендуется рассмотреть возможность снижения дозы
|45–59
|2000 мг
|Перед началом лечения метформином следует рассмотреть факторы, которые могут увеличить развития лактатацидоза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Начальная доза составляет не более половины максимальной дозы.
|30–44
|1000 мг
|<30
|-
|Применение метформина противопоказано.
Противопоказания
• гиперчувствительность к метформину или к любому компоненту препарата;
• любой тип острого метаболического ацидоза (например, лактоацидоз, диабетический кетоацидоз);
• почечная недостаточность тяжелой степени (СКФ <30 мл/мин)
• острые состояния, протекающие с риском развития нарушений функции почек, такие как обезвоживание организма, тяжелые инфекционные заболевания, шок;
• заболевания, которые могут приводить к развитию гипоксии тканей (особенно острые заболевания или обострения хронической болезни): декомпенсированная сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, недавно перенесенный инфаркт миокарда, шок;
• печеночная недостаточность, острое отравление алкоголем, алкоголизм.
Побочные эффекты
наиболее частыми нежелательными реакциями в начале лечения являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе, отсутствие аппетита. Эти симптомы в большинстве случаев проходят самостоятельно. Для предотвращения возникновения указанных побочных явлений рекомендуется медленное повышение дозы и применение суточной дозы в 2–3 приема.
Побочные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (>1/10), часто (>1/100 и <1/10), нечасто (>1/1000 и <1/100), редко (>1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000).
В каждом системно-органном классе побочные реакции указаны в порядке убывания их клинического значения.
Нарушение обмена веществ: редко — лактоацидоз (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). При длительном применении препарата может снижаться всасывание витамина В12, что сопровождается снижением его уровня в сыворотке крови. Рекомендуется учитывать такую возможную причину гиповитаминоза В12, если у пациента имеется мегалобластная анемия.
Со стороны нервной системы: часто — нарушение вкуса.
Со стороны пищеварительной системы: часто — нарушения со стороны пищеварительной системы, такие как тошнота, рвота, диарея, боль в животе, отсутствие аппетита. Чаще всего эти побочные явления возникают в начале лечения и в большинстве случаев спонтанно исчезают.
Для предотвращения возникновения побочных явлений со стороны пищеварительной системы рекомендуется медленное повышение дозы и суточная доза препарата в 2–3 приема во время или после приема пищи.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — нарушение показателей функции печени или гепатиты, которые полностью исчезают после отмены метформина.
Со стороны кожи и подкожных тканей: очень редко — кожные реакции, включающие эритему, зуд, крапивницу.
Особые указания
лактоацидоз является очень редким, но тяжелым метаболическим осложнением при остром ухудшении функции почек, сердечно-легочном заболевании или сепсисе. При остром ухудшении функции почек происходит кумуляции метформина, что увеличивает риск лактоацидоза.
В случае обезвоживания (сильная диарея или рвота, лихорадка или уменьшение потребления жидкости) рекомендуется временно прекратить применение метформина и обратиться за медицинской помощью.
Пациентам, получающим метформин, следует с осторожностью начинать лечение средствами, которые могут ухудшить функцию почек (например, антигипертензивными препаратами, диуретиками и НПВП).
Другие факторы риска возникновения лактоацидоза включают чрезмерное потребление алкоголя, печеночную недостаточность, недостаточно контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание и любые состояния, связанные с гипоксией, в также одновременное применение лекарственных средств, которые могут привести к лактоацидозу (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты и/или лица, осуществляющие за ними уход, должны быть проинформированы о развитии лактоацидоза. Характерными признаками лактоацидоза является ацидотическое дыхание, боль в животе, мышечные судороги, астения и гипотермия, в дальнейшем возможно развитие комы.
В случае появления каких-либо симптома лактоацидоза пациент должен прекратить применение метформина и немедленно обратиться к врачу.
Диагностика. Лактоацидоз характеризуется ацидозной одышкой, болью в животе и гипотермией, в дальнейшем возможно развитие комы. Диагностические результаты лабораторных исследований — снижение уровня рН крови (<7,35), повышение концентрации лактата в плазме крови (>5 ммоль/л), анионного интервала и соотношения содержания лактат/пируват.
Функция почек. СКФ следует оценивать до начала лечения и регулярно после его завершения (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Применение метформина противопоказано пациентам с СКФ <30 мл/мин и должно быть временно приостановлено при наличии заболеваний, при которых изменяется функцию почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сердечная функция. Пациенты с сердечной недостаточностью имеют более высокий риск развития гипоксии и почечной недостаточности. Пациентам со стабильной хронической сердечной недостаточностью метформин можно применять при регулярном мониторинге сердечной и почечной функции. Метформин противопоказан пациентам с острой и нестабильной сердечной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Йодосодержащие рентгеноконтрастные средства. В/в введение йодосодержащих контрастных средств может вызвать контраст-индуцированную нефропатию, что приводит к кумуляции метформина и повышению риска развития лактоацидоза. Пациентам применение метформина необходимо прекратить до или во время проведения исследования и не возобновлять ранее чем через 48 ч после исследования, только после повторной оценки функции и установления стабильного состояния функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ).
Хирургические вмешательства. Необходимо прекратить применение метформина во время хирургического вмешательства, которое проводят под общей, спинальной или эпидуральной анестезией, и не возобновлять ранее чем через 48 ч после проведения операции или восстановления перорального питания, только после повторной оценки и установления стабильно состояния функции почек.
Дети. До начала лечения метформином должен быть подтвержден диагноз сахарного диабета 2-го типа. По результатам однолетних контролируемых клинических исследований не выявлено влияния метформина на рост и половое созревание у детей. Однако нет данных относительно действия метформина на рост и половое созревание при более длительном применении метформина, поэтому рекомендуется внимательное наблюдение за этими параметрами у детей, которые получают лечение метформином, особенно в период полового созревания.
Дети в возрасте от 10 до 12 лет. По результатам контролируемых клинических исследований 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет эффективность и безопасность применения метформина у данной группы пациентов не отличались от таковой у детей старшего возраста и подростков. Препарат следует назначать с осторожностью детям в возрасте 10–12 лет.
Другие меры предосторожности. Пациентам необходимо соблюдать диету, равномерный прием углеводов в течение суток. Пациентам с избыточной массой тела следует продолжать придерживаться низкокалорийной диеты. Необходимо регулярно контролировать показатели углеводного обмена пациентов.
Монотерапия метформином не вызывает гипогликемии, однако следует соблюдать осторожность при одновременном применении метформина с инсулином или другими пероральными гипогликемическими средствами (например, производными сульфонилмочевины или меглитинидами).
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Неконтролируемый сахарный диабет в период беременности (гестационный или постоянный) увеличивает риск развития врожденных аномалий и перинатальной летальности. Есть ограниченные данные применения метформина беременным, не указывающие на повышенный риск врожденных аномалий. Доклинические исследования не выявили негативного влияния на беременность, развитие эмбриона или плода, роды и послеродовое развитие. В случае планирования беременности, а также в случае наступления беременности для лечения сахарного диабета рекомендуется применять не метформин, а инсулин для поддержания уровня глюкозы крови максимально приближенным к нормальному с целью уменьшения риска развития пороков плода.
Кормление грудью. Метформин выводится в грудное молоко, но у новорожденных/младенцев, находившихся на грудном вскармливании, побочных эффектов не наблюдалось. Однако, поскольку данных о безопасности применения препарата недостаточно, кормление грудью не рекомендуется в течение терапии метформином. Решение о прекращении кормления грудью необходимо принимать с учетом преимуществ грудного вскармливания и потенциального риска побочных эффектов для ребенка.
Фертильность. Метформин не влиял на фертильность животных при применении в дозах 600 мг/кг/сут, которые почти в 3 раза превышали максимальную рекомендованную суточную дозу для человека из расчета на площадь поверхности тела.
Дети. Применяют у детей в возрасте старше 10 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Монотерапия метформином не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, поскольку препарат не вызывает гипогликемии. Однако следует быть осторожным при применении метформина в комбинации с другими гипогликемическими средствами (производные сульфонилмочевины, инсулин или меглитиниды) из-за риска развития гипогликемии.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендуется применять.
Алкоголь. Острая алкогольная интоксикация ассоциируется с повышенным риском лактоацидоза, особенно в случаях голодания, недоедания или при печеночной недостаточности.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные вещества. В/в применение йодосодержащих рентгеноконтрастных веществ может привести к развитию почечной недостаточности и, как следствие, кумуляции метформина и повышению риска развития лактоацидоза.
Пациентам применение метформина следует прекратить до или во время проведения исследования и не возобновлять ранее чем через 48 ч после исследования, только после повторной оценки функции почек и установления стабильного состояния функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (СКФ 45–60 мл/мин/1,73 м2) применение метформина следует прекратить за 48 ч до введения йодосодержащих рентгеноконтрастных веществ и не возобновлять ранее чем через 48 ч после проведения исследования, только после повторной оценки функции почек и подтверждения отсутствия дальнейшего ухудшения состояния почек.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью.
Некоторые лекарственные средства, например НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II и диуретики, особенно петлевые диуретики, могут негативно повлиять на функции почек, что может увеличить риск возникновения лактоацидоза. До начала лечения вышеуказанными лекарственными средствами или в случае их применения в комбинации с метформином необходим тщательный контроль функции почек.
Лекарственные средства, оказывающие гипергликемизирующее действие (ГКС системного и местного действия, симпатомиметики). Необходимо чаще контролировать уровень глюкозы в крови, особенно в начале лечения. Во время и после прекращения такой совместной терапии необходимо корректировать дозу Метфогамма 1000.
Транспортеры органических катионов (ОСТ). Метформин является субстратом обоих транспортеров ОСТ1 и ОСТ2.
Одновременное применение метформина с:
• ингибиторами ОСТ1 (такими как верапамил) может уменьшить эффективность метформина;
• индукторами ОСТ1 (такими как рифампицин) может увеличивать всасывание в ЖКТ и эффективность метформина;
• ингибиторами ОСТ2 (такими как циметидин, долутегравир, ранолазин, триметоприм, вандетаниб, изавуконазол) может снизить почечный клиренс метформина с последующим увеличением концентрации метформина в плазме крови.
• ингибиторами и ОСТ1 и ОСТ2 (такими как кризотиниб, олапариб) может повлиять на эффективность и почечный клиренс метформина.
Поэтому рекомендуется проявлять особую осторожность при одновременном применении этих препаратов с метформином, особенно в отношении пациентов с нарушением функции почек, поскольку концентрация метформина в плазме крови может возрасти. При необходимости следует взвесить возможность корректировки дозы метформина, поскольку ингибиторы/индукторы ОСТ могут повлиять на его эффективность.
Передозировка
при применении препарата в дозе 85 г развития гипогликемии не наблюдалось. Однако в этом случае наблюдалось развитие лактоацидоза. Значительное превышение дозы метформина или сопутствующие факторы риска могут привести к возникновению лактоацидоза. Лактоацидоз является неотложным состоянием и его следует лечить в стационаре. Самым эффективным мероприятием для выведения из организма лактата и метформина является гемодиализ.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте.