фармакодинамика. Пероральный гипогликемизирующий препарат группы бигуанидов. Тормозит глюконеогенез в печени, уменьшает абсорбцию глюкозы из ЖКТ, повышает периферическую утилизацию глюкозы и чувствительность тканей к инсулину, не воздействуя при этом на его секрецию β-клетками поджелудочной железы. Снижает уровень ТГ и ЛПНП в крови. Применяют при сахарном диабете, в том числе при сопутствующих нарушениях липидного обмена и ожирении. Стабилизирует или уменьшает массу тела. Оказывает фибринолитическое действие вследствие угнетения ингибитора активатора плазминогена тканевого типа.

Фармакокинетика. После перорального применения препарат абсорбируется в ЖКТ. Биодоступность составляет 50–60%. C max в плазме крови достигается через 2 ч после перорального применения. Т ½ составляет 1,5–4,5 ч. В организме не метаболизируется, практически не связывается с белками крови. Накапливается в слюнных железах, печени и почках. Выводится с мочой в неизмененном виде. Не вызывает повышения AД и тахикардии.

Распределение. Связывание с белками плазмы крови незначительное. Метформин проникает в эритроциты. C max в крови ниже, чем C max в плазме крови, и достигается через то же время. Эритроциты, вероятнее всего, представляют вторую камеру распределения. Средний V d колеблется в диапазоне 63–276 л.

Метаболизм. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболитов у человека не обнаружено.

Выведение. Почечный клиренс метформина составляет >400 мл/мин. Это указывает на то, что метформин выводится за счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После приема T ½ составляет примерно 6,5 ч. При нарушении функции почек почечный клиренс снижается пропорционально клиренсу креатинина и поэтому T ½ увеличивается, что приводит к увеличению уровня метформина в плазме крови.