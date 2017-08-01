фармакодинамика. Эффект повышения контрастности достигается благодаря нейтральному (неионному) комплексу, состоящему из гадолиния (III) и макроциклического лиганда дигидрокси-гидроксиметилпропилтетраазациклододекан-триуксусной кислоты (бутрола).

Релаксивность гадобутрола, измеренная in vitro в крови/плазме человека в физиологических условиях и при клинически значимых напряжениях поля (1,5 и 3,0 Тл), находится в диапазоне 3,47–4,97 л/ммоль · сек.

В клинических дозах выраженная релаксивность гадобутрола приводит к сокращению времени релаксации протонов воды в тканях.

Стабильность комплекса гадобутрола изучали in vitro в физиологических условиях (в нативной сыворотке крови при рН 7,4 и 37 °C) в течение 15 сут. Количество высвобожденных ионов гадолиния из гадобутрола было ниже предела количественного определения 0,1 мл% общего гадолиния, что свидетельствует о высокой комплексной стабильности гадобутрола в исследуемых условиях.

Клиническая эффективность . В одном из клинических исследований фазы III применения препарата Гадовист 1,0 с целью диагностики заболеваний печени (в случае проведения комбинированной магнитно-резонансной томографии (МРТ) до и после применения контрастного вещества) чувствительность в среднем составила 79%. Специфичность обнаружения и верификация повреждений печени с подозрением на злокачественность составила 81% (анализ, основанный на данных объективного исследования пациентов).

В одном из клинических исследований почек фазы III чувствительность для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных повреждений почек составила в среднем 91% (анализ, основанный на данных объективного исследования пациентов) и 85% (анализ, основанный на исследовании зон поражения). Специфичность составила в среднем 52% во время проведения анализа, основанного на данных объективного исследования пациентов, и 82% при проведении анализа, основанного на исследовании зон поражения.

При применении препарата Гадовист 1,0 повышение чувствительности МРТ до введения контрастного вещества и комбинированной МРТ до и после введения контрастного вещества составило 33% при исследовании печени (анализ, основанный на данных объективного исследования пациентов) и 18% при исследовании почек (анализ, основанный как на данных объективного исследования пациентов, так и на исследовании зон поражения). Повышение специфичности МРТ до введения контрастного вещества и комбинированной МРТ до и после введения контрастного вещества составило 9% при исследовании печени (анализ, основанный на данных объективного исследования пациентов), в то же время при исследовании почек повышения специфичности не наблюдали (анализ, основанный на данных объективного исследования пациентов и исследовании зон поражения).

Было проведено усреднение по результатам анонимной оценки независимыми радиологами.

В одном интраиндивидуальном перекрестном сравнительном исследовании с участием 132 пациентов Гадовист 1,0 сравнивали с меглумина гадотератом (оба при 0,1 ммоль/кг) во время визуализации неопластических поражений головного мозга.

Первичной конечной точкой являлосб общее преимущество препарата Гадовист 1,0 или меглумина гадотерата, определяемое путем расчета средних значений независимыми экспертами. Преимущество препарата Гадовист 1,0 выражалось значением p — 0,0004. В частности, преимущество Гадовиста 1,0 обнаружено у 42 пациентов (32%) по сравнению с общим преимуществом меглумина гадотерата у 16 пациентов (12%). У 74 пациентов (56%) предпочтение не было отдано ни одному, ни второму контрастному веществу.

По второму показателю, использованному в анализе, а именно по соотношению между интенсивностью МР-сигнала в опухоли и интенсивностью в интактной ткани, статистически достоверно доказана более высокая эффективность у препарата Гадовист 1,0 (p<0,0003). Процент усиления был выше у препарата Гадовист 1,0 (p<0,0003) по сравнению с меглумином гадотератом со статистически значимой разницей по данным независимых экспертов.

Гадовист 1,0 (129) продемонстрировал более высокий средний показатель соотношения контраст/шум по сравнению с меглумина гадотератом (98). Разница являлась статистически незначимой.

Дети . Было проведено 2 исследования фазы I/III с применением однократной дозы препарата у 138 педиатрических пациентов, которым запланировано проведение контрастной МРТ, ЦНС, печени и почек или контрастной магнитно-резонансной ангиографии (МРА), и у 44 субъектов в возрасте от самого рождения до 2 лет (в том числе доношенных новорожденных), которым было запланировано проведение стандартной контрастной МРТ любого участка тела. Отмечалась диагностическая эффективность и повышение диагностической достоверности всех параметров, которые оценивали в исследованиях, без какой-либо разницы между педиатрическими пациентами и взрослыми. Результаты исследования продемонстрировали очень хорошую переносимость препарата Гадовист 1,0 с таким же профилем безопасности гадобутрола, как и у взрослых.

Клиническая безопасность . Тип и частоту побочных реакций после введения препарата Гадовист 1,0 по различным показаниям оценивали в крупном международном проспективном неинтервенционном исследовании (GARDIAN). Популяция безопасности включала 23 708 пациентов всех возрастов, в том числе детей (n =^1142; 4,8%) и людей пожилого возраста (n = 4330; 18,3% в возрасте от 65 до <80 лет и n=526; 2,2% в возрасте ≥80 лет). Средний возраст составил 51,9 лет.

202 пациента (0,9%) сообщили о наличии в общей сложности 251^нежелательного явления, а 170 (0,7%) сообщили о^215 событиях, классифицированных как побочные реакции, большинство из которых (97,7%) были легкой или умеренной интенсивности. Наиболее частыми зарегистрированными побочными реакциями являлись тошнота (0,3%), рвота (0,1%) и головокружение (0,1%). Уровень побочных реакций составлял 0,9% у женщин и 0,6% у мужчин. Не наблюдались каких-либо отличий показателей побочных реакций в зависимости от дозы гадобутрола. Из 170 пациентов с побочными реакциями (0,02%), у 4 пациентов наблюдалась серьезная побочная реакция, причем 1 событие (анафилактический шок) привело к летальному исходу. Нежелательные явления были зарегистрированы у 8 из 1142 (0,7%) педиатрических пациентов. У 6 детей указанные нежелательные явления классифицировались как побочные реакции (0,5%).

Почечная недостаточность . В проспективном фармакоэпидемиологическом исследовании (GRIP) потенциального риска развития нефротического синдрома у пациентов с нарушением функции почек 908 пациентам с разной степенью нарушения функции почек вводили Гадовист 1,0 в стандартной одобренной дозе для контрастной МРТ. Все пациенты, в т.ч.^234 пациента с тяжелой почечной недостаточностью (расчетная СКФ <30 мл/мин/1,73 м2), которым не вводили других контрастных веществ, содержащих гадолиний, наблюдались в течение 2^лет в отношении наличия признаков и симптомов. нефрогенного системного фиброза (НСФ). Ни у одного пациента, включенного в исследование, не произошло развития НСФ.

Данные доклинических исследований. На основании стандартных исследований фармакологии безопасности, токсичности при повторном введении или генотоксичности специфический риск для человеческого организма не обнаружен.

В исследованиях репродуктивной токсичности введение повторных доз (в/в) приводило к задержке эмбрионального развития у крыс и кроликов, повышению эмбриолетальности у крыс, кроликов и обезьян в дозах, в 8—16 раз (из расчета на единицу площади поверхности тела) или в 25—50 (из расчета на единицу массы тела) превышали диагностические дозы у людей. Неизвестно, способны ли эти эффекты быть индуцированными однократным введением.

Исследования токсичности разовой и повторных доз у новорожденных и половонезрелых крыс не указывают на наличие специфического риска при применении у детей всех возрастов, в том числе у доношенных новорожденных и младенцев.

Из радиоактивно меченного гадобутрола, который вводили лактирующим самкам крыс, менее 0,1% введенной дозы попало в организм детеныша с молоком. У крыс после перорального применения всасывание было крайне незначительным и составляло около 5% (при расчете адсорбированной дозы по уровню выведения с мочой).

По данным доклинических исследований безопасности применения препарата, со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдалось транзиторное повышение АД и сократимости миокарда в зависимости от введенной дозы. Эти эффекты не наблюдались у людей.

Экологические исследования продемонстрировали, что устойчивость и подвижность контрастных веществ, содержащих гадолиний, указывают на потенциальное распространение в толще воды и, возможно, в грунтовых водах.

Фармакокинетика.

Распределение . После в/в введения гадобутрол быстро распределяется во внеклеточном пространстве. Связывание с белками незначительно. Фармакокинетические параметры гадобутрола в организме человека пропорциональны дозе. При введении гадобутрола в дозе до^0,4 ммоль/кг массы тела концентрация препарата в плазме крови снижалась двухфазно. После введения препарата в дозе 0,1 ммоль/кг массы тела в среднем 0,59 ммоль/л плазмы было определено через 2 мин после инъекции и 0,3 ммоль/л плазмы через 60 минут после инъекции.

Биотрансформация . Ни в плазме крови, ни в моче метаболиты не обнаружены.

Выведение . Гадобутрол элиминируется из плазмы крови со средним терминальным T ½ — 1,81 ч (1,3-2,1 ч). Более 50% дозы гадобутрола, введенной в/в, выводится в течение 2 ч с мочой, а через 12 ч — более 90% введенной дозы. При введении дозы 0,1 ммоль/кг массы тела в среднем 100,3±2,6% введенной дозы было выведено через 72 ч после инъекции с мочой. Почечный клиренс гадобутрола составляет 1,1-1,7 мл/мин/кг у практически здоровых лиц и, таким образом, он является подобным ренальному клиренсу инулина, что указывает на то, что гадобутрол выводится путем гломерулярной фильтрации. Менее 0,1% выводится с калом.

Педиатрические пациенты . Профиль общей фармакокинетики гадобутрола у педиатрических пациентов (<18 лет) подобен профилю у взрослых (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Выполнены два исследования фазы I/III с участием педиатрических пациентов (<18 лет). Профиль фармакокинетики определяли у 130 педиатрических пациентов в возрасте 2 — <18 лет и у 43 педиатрических пациентов в возрасте <2 лет (в том числе доношенных новорожденных).

Профиль фармакокинетики гадобутрола у детей всех возрастных групп является подобным профилю фармакокинетики у взрослых и, как следствие, являются подобными значения площади под кривой зависисмости «концентрация-время» (AUC), общего клиренса (CL tot ) и объема распределения (V ss ), как и периода полувыведения (T ½ ) и скорости экскреции.

Около 99% (среднее значение) дозы выводилось с мочой спустя 6 ч (в возрасте 2 — <18 лет).

Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше) . Из-за физиологических изменений функции почек с возрастом системная экспозиция у здоровых добровольцев пожилого возраста (возраст 65 лет и старше) увеличивается на 33% у мужчин и на 54% у женщин, длительность конечного T ½ увеличивается на 33% у мужчин и на 58% у женщин. Клиренс плазмы крови уменьшается соответственно на 25% (мужчины) и 35% (женщины).

Выведение почками введенной дозы происходит у всех пациентов в полном объеме через 24 ч, разница между здоровыми пациентами пожилого и более молодых пациентов не обнаружена.

Почечная недостаточность . У пациентов с нарушением функции почек T ½ вещества из плазмы крови становится более продолжительным в связи со сниженной клубочковой фильтрацией. Среднее значение конечного T ½ у пациентов с почечной недостаточностью средней степени тяжести составляет 5,8 ч (30 мл/мин <клиренс креатинина <80 мл/мин), у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, которые не находятся на диализе (клиренс креатинина <30 мл/мин, — до 17,6 ч. Средний T ½ из плазмы крови уменьшается у пациентов с почечной недостаточностью средней степени тяжести (30 мл/мин <клиренс креатинина <80 мл/мин) до 0,49 мл/мин/кг, у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, не находящихся на диализе (клиренс креатинина <30 мл/мин) — до 0,16 мл/мин/кг.

Полное выведение с мочой у пациентов с нарушением функции почек легкой или средней степени наблюдалось в течение 72 ч. У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени по меньшей мере 80% от введенной дозы выводилось с мочой в течение 5 сут (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). У пациентов, находящихся на диализе, гадобутрол почти полностью выводится из плазмы крови после третьего сеанса.