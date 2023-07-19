ГАДОБУТРОЛ (GADOBUTROLUM)

необходимую дозу вводят в/в в виде болюса. Проведение МРТ с повышенной контрастностью можно начинать вскоре после инъекции (в зависимости от применяемой импульсной последовательности и схемы исследования). Оптимальное контрастирование обычно наблюдается примерно в течение 15 мин после введения гадобутрола (это время зависит от особенностей повреждения и характера ткани). Обычно повышенная контрастность сохраняется до 45 мин после введения гадобутрола.

При использовании всех МРТ-контрастных средств могут наблюдаться такие побочные эффекты, как тошнота и рвота. Поэтому, чтобы свести к минимуму риск рвоты и возможной аспирации, больной должен воздерживаться от приема пищи в течение 2 ч до исследования. При в/в введении контрастного средства больной (по возможности) должен находиться в положении лежа на спине. После введения гадобутрола больной должен оставаться под наблюдением врача как минимум 30 мин, поскольку, как показывает опыт использования контрастных средств, большинство нежелательных побочных явлений наблюдается в этот период. Для исследований с повышенной контрастностью наиболее пригодны при сканировании Т 1 -взвешенные импульсные последовательности. Для перфузионных исследований головного мозга рекомендуют применять Т 2 -взвешенные импульсные последовательности. Набирать гадобутрол в обычный шприц следует только непосредственно перед проведением исследования. Неиспользованная в ходе одного исследования часть препарата должна быть уничтожена. Выбирая режим дозирования для взрослых, следует руководствоваться следующими правилами. При МРТ области головы и позвоночника (краниальная и спинальная томография), как правило, достаточным является в/в введение гадобутрола (1,0 ммоль/мл) в дозе 0,1 мл/кг массы тела (что эквивалентно 0,1 ммоль/кг массы тела).

Если несмотря на нормальную МРТ с повышенной контрастностью остаются подозрения о наличии патологии или если необходима более точная информация о числе, размере и распространенности поражений для выработки врачебной тактики и лечения, то диагностическую эффективность исследования можно повысить, введя дополнительно р-р гадобутрола (1,0 ммоль/мл) в дозе 0,1–0,2 мл/кг массы тела в течение 30 мин после предыдущей инъекции. Чтобы исключить метастазы или рецидив опухоли, вводят р-р гадобутрола в дозе 0,3 мл/кг массы тела, что часто способствует повышению диагностической эффективности исследования. Это относится к поражениям со слабой выраженностью сети кровеносных сосудов, с малым внеклеточным пространством или сочетанием этих факторов, а также к использованию при сканировании относительно менее интенсивных Т 1 -взвешенных импульсных последовательностей. Для перфузионных исследований головного мозга рекомендуется применять Т 2 -взвешенные импульсные последовательности в комбинации с МРТ головного и спинного мозга для выявления объемных поражений или локальной ишемии при отсутствии предположений об объемных поражениях.

Для проведения данного исследования рекомендуется использовать инжектор; р-р гадобутрола (1,0 ммоль/мл) вводят в дозе 0,3 мл на 1 кг массы тела со скоростью 3–5 мл/сек.

При необходимости дозу можно повысить до 0,5 мл/кг массы тела.

При почечной недостаточности доза р-ра гадобутрола должна быть не выше 0,1 мл/кг массы тела. Клинический опыт применения гадобутрола у больных младше 18 лет отсутствует.