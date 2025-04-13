Гадовист 1,0 (Gadovist 1,0)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 295 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 7.5 мл №1
Байер
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4316,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
1321,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4316,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
3456,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 7.5 мл №1
Байер
855,94
Экономия при брони: -41,03 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 7.5 мл №1
Байер
847,58
Экономия при брони: -32,67 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4465,59
Экономия при брони: -172,16 грн
4293,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл флакон стеклянный 15 мл №1
Байер
836,20 грн
Гадовист 1,0 раствор для инъекций 1 ммоль/мл шприц стеклянный 10 мл №5
Байер
4907,40 грн