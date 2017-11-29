никогда не следует внезапно прекращать лечение препаратом у больных со стенокардией: резкое прекращение приема препарата может привести к серьезным нарушениям сердечного ритма, инфаркту миокарда или внезапной летальному исходу.

В связи с наличием лактозы это лекарственное средство противопоказано пациентам с врожденной галактоземией, мальабсорбцией глюкозы/галактозы или синдромом дефицита лактазы.

Меры предосторожности при применении . Отмена препарата. Лечение препаратами не следует прекращать внезапно, особенно у лиц с ИБС. Дозу необходимо снижать постепенно, в течение 1–2 нед, а при необходимости можно одновременно начать заместительную терапию, чтобы избежать прогрессирования стенокардии.

БА и ХОБЛ. Блокаторы β-адренорецепторов можно назначать только пациентам с умеренной степенью тяжести заболевания, с выбором селективного блокатора β-адренорецепторов в низкой начальной дозе. Перед началом лечения рекомендуется провести оценку дыхательной функции.

При развитии приступов во время лечения можно применять бронходилататоры (β 2 -адреномиметики).

Сердечная недостаточность. Для лечения больных с нерефрактерной сердечной недостаточностью препарат Бетак в случае необходимости можно применять под тщательным контролем в низких дозах, которые постепенно повышаются.

Брадикардия. Дозу необходимо снизить, если ЧСС в состоянии покоя <50–55 уд./мин и у больного имеются клинические проявления брадикардии.

AV-блокада I степени. Учитывая негативный дромотропный эффект блокаторов β-адренорецепторов, Бетак с осторожностью назначают пациентам с AV-блокадой I степени.

Стенокардия Принцметала. Количество и продолжительность приступов стенокардии могут увеличиться при применении блокаторов β-адренорецепторов у больных стенокардией Принцметала. Применение препарата возможно при заболевании средней степени тяжести и при условии, что лечение проводится одновременно с применением сосудорасширяющих средств.

Нарушения периферического кровообращения. Блокаторы β-адренорецепторов могут приводить к ухудшению состояния больных с нарушениями периферического кровообращения (болезнь Рейно или синдром Рейно, артериит или хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей). В таких случаях рекомендуется применять кардиоселективный блокатор β-адренорецепторов с наличием свойств частичного агониста β-рецепторов; назначать его следует с осторожностью.

Феохромоцитома. При применении блокаторов β-адренорецепторов для лечения АГ, вызванной феохромоцитомой, требуется тщательный мониторинг АД.

Больные пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста обязательно строгое соответствие противопоказаниям. Необходимо соблюдать осторожность: лечение пациентов пожилого возраста следует начинать с низкой дозы и под тщательным наблюдением (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Больные с почечной недостаточностью. Для больных с почечной недостаточностью дозу препарата необходимо корректировать в зависимости от концентрации креатинина в крови или клиренса креатинина (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Больные сахарным диабетом. Следует предупредить больного о необходимости усилить самоконтроль уровня глюкозы крови в начале лечения. Продромальные симптомы гипогликемии могут быть замаскированными, особенно тахикардия, сердцебиение и повышенное потоотделение (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Псориаз. Назначение препарата требует тщательной оценки о необходимости его применения, поскольку имеются сообщения об ухудшении состояния больных псориазом при лечении блокаторами β-адренорецепторов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Аллергические реакции. У пациентов, склонных к тяжелым анафилактическим реакциям, особенно связанным с применением флоктафенина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), или при проведении десенсибилизации терапия блокаторами β-адренорецепторов может привести к дальнейшему усилению реакций и снижению эффективности лечения этого состояния эпинефрином в обычных дозах.

Общая анестезия. Блокаторы β-адренорецепторов вызывают ослабление рефлекторной тахикардии и повышают риск развития артериальной гипотензии. Продолжение лечения блокаторами β-адренорецепторов снижает риск развития аритмии, миокардиальной ишемии и гипертонических кризов. Необходимо информировать анестезиолога о том, что больной проходит лечение блокаторами β-адренорецепторов.

При необходимости прекращения лечения и отмены препарата считается достаточно 48 ч для восстановления чувствительности к катехоламинам.

Терапию блокаторами β-адренорецепторов не следует прекращать:

больным с коронарной недостаточностью, которым желательно принимать препарат до операции, учитывая риск, связанный с внезапной отменой блокатора β-адренорецепторов;

в случае ургентных операций или в тех случаях, когда прекращение лечения невозможно. Больного необходимо защитить от последствий возбуждения блуждающего нерва, применяя премедикацию атропином, с повторением при необходимости. Для анестезии необходимо применять средства, которые подавляют миокард в наименьшей степени, а потерю крови следует компенсировать.

Необходимо учитывать риск развития анафилактических реакций.

Офтальмология. Блокада β-адренорецепторов приводит к снижению внутриглазного давления и может обусловить изменение результатов скринингового исследования глаукомы. Следует информировать офтальмолога о том, что пациент принимает бетаксолол. Пациенты, применяющие блокаторы β-адренорецепторов и системно, и в форме глазных капель, требуют контроля с учетом возможного аддитивного эффекта этих препаратов.

Тиреотоксикоз. Блокаторы β-адренорецепторов маскируют сердечно-сосудистые симптомы тиреотоксикоза.

Спортсмены. Спортсменам необходимо учитывать, что препарат содержит активную субстанцию, которая может давать положительную реакцию при проведении тестов антидопингового контроля.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальадсорбции.

Примененеие в период беременности и кормления грудью

Беременность. Тератогенный аспект. В настоящее время не получено сообщений о тератогенных эффектах препарата у человека. Неонатальный аспект. Действие блокаторов β-адренорецепторов сохраняется в течение нескольких дней после рождения у новорожденных, матери которых применяли данное лекарственное средство. Хотя указанный остаточный эффект может не иметь клинических последствий, тем не менее сохраняется возможность развития сердечной недостаточности. В таком случае новорожденного следует поместить в отделение интенсивной терапии (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). В такой ситуации необходимо избегать применения плазмозаменителей (из-за риска развития острого отека легких). Также имеются сообщения о брадикардии, респираторном дистресс-синдроме и гипогликемии. Поэтому рекомендуется тщательное наблюдение новорожденных в специализированных условиях (контроль ЧСС и уровня глюкозы крови в течение первых 3–5 дней жизни).

В связи с этим применение бетаксолола в период беременности не рекомендуется, за исключением случаев, когда польза от применения препарата превышает возможные риски.

Кормление грудью. Блокаторы β-адренорецепторов проникают в грудное молоко. Кормление грудью в период лечения препаратом Бетак следует прекратить, поскольку риск развития гипогликемии или брадикардии у новорожденных не изучали.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния бетаксолола на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами не проводили. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами необходимо учитывать, что на фоне приема этого препарата иногда могут возникать головокружение, нарушение остроты зрения и другие побочные реакции, что может негативно повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.