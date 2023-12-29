лечение не следует прекращать резко. Внезапная отмена бетаксолола у пациентов с ИБС может привести к тяжелым нарушениям сердечного ритма, инфаркту миокарда или внезапной смерти. Дозу бетаксолола следует снижать постепенно, в течение 1–2 нед, одновременно начиная терапию другим препаратом.

Блокаторы β 1 -адренорецепторов при ХОБЛ можно назначать только пациентам с заболеванием умеренной степени тяжести в низкой начальной дозе. Перед началом лечения рекомендуется провести оценку функции внешнего дыхания. При развитии бронхоспазма во время лечения назначают β 2 -адреномиметики.

Больным с компенсированной сердечной недостаточностью бетаксолол назначают в низких начальных дозах. В дальнейшем их при необходимости постепенно повышают под строгим врачебным контролем.

Дозу бетаксолола необходимо снизить, если ЧСС в состоянии покоя ниже 50–55 уд./мин.

Учитывая отрицательный дромотропный эффект блокаторов β-адренорецепторов, бетаксолол с осторожностью применяют у пациентов с AV-блокадой I степени.

Применение блокаторов β-адренорецепторов может приводить к ухудшению состояния больных с нарушением периферического кровообращения (болезнь или синдром Рейно, артериит, хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей).

При применении блокаторов β-адренорецепторов в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов для лечения симптоматической АГ при феохромоцитоме требуется тщательный мониторинг АД.

У больных сахарным диабетом бетаксолол может маскировать симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, потливость).

С осторожностью назначают больным псориазом, так как имеются сообщения об обострении заболевания на фоне лечения блокаторами β-адренорецепторов.

У пациентов с предрасположенностью к тяжелым аллергическим реакциям, особенно обусловленным применением йодосодержащих контрастных средств или флоктафенина, или при проведении специфической десенсибилизации терапия блокаторами β-адренорецепторов может привести к развитию выраженных анафилактических реакций и снижению эффективности при них эпинефрина в обычных дозах.

При проведении наркоза блокаторы β-адренорецепторов подавляют рефлекторную тахикардию и повышают риск развития артериальной гипотензии. Анестезиолога следует поставить в известность о том, что больной принимает блокатор β-адренорецепторов. При необходимости проведения наркоза применение бетаксолола рекомендуется отменить за 48 ч до оперативного вмешательства (этого времени достаточно для восстановления чувствительности β-адренорецепторов к катехоламинам). Терапию блокаторами β-адренорецепторов нельзя прерывать у больных с коронарной недостаточностью; желательно продолжать лечение до оперативного вмешательства, учитывая риск, обусловленный развитием синдрома отмены. В случае ургентных операций больному для предупреждения стимуляции блуждающего нерва назначают премедикацию атропином, при необходимости его введение повторяют. Для анестезии необходимо применять средства с минимальным кардиодепрессивным эффектом.

Применение блокаторов β-адренорецепторов снижает внутриглазное давление и может влиять на результаты теста для выявления глаукомы. Пациенты, получающие системное и местное лечение блокаторами β-адренорецепторов, должны подвергаться тщательному контролю из-за возможности аддитивного эффекта.

Блокаторы β-адренорецепторов маскируют кардиальные симптомы тиреотоксикоза.

Бетаксолол может давать положительную реакцию при проведении тестов допинг-контроля.

Бетаксолол не рекомендуется применять в период беременности. У новорожденных, матери которых принимали блокаторы β-адренорецепторов, может отмечаться брадикардия, респираторный дистресс-синдром и гипогликемия, поэтому рекомендуется тщательное наблюдение новорожденных в условиях специализированного отделения (контроль ЧСС и уровня глюкозы в сыворотке крови в течение первых 3–5 дней жизни).

Блокаторы β-адренорецепторов проникают в грудное молоко, поэтому в период их применения рекомендуется прекратить кормление грудью.