Локсоф (Loxof)
Локсоф инструкция по применению
Состав
Левофлоксацин - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Левофлоксацин — синтетический антибактериальный препарат группы фторхинолонов, является S-энантиомером рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.
Механизм действия. В качестве антибактериального препарата группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Фармакодинамика. Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения Сmax или АUC и минимальной ингибирующей концентрации (МИК).
Механизм резистентности. Основной механизм резистентности является следствием мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.
Благодаря механизму действия обычно не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами противобактериальных средств.
Предельные значения. Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, приведены ниже в таблице тестирования МИК (мг/л).
Клинические предельные значения МИК EUCAST для левофлоксацина (20.06.2006):
|Патоген
|Чувствительные, мг/л
|Резистентные, мг/л
|Enterobacteriacae
|≤1
|>2
|Pseudomonas spp.
|≤1
|>2
|Acinetobacter spp.
|≤1
|>2
|Staphylococcus spp.
|≤1
|>2
|S. pneumoniae1
|≤2
|>2
|Streptococcus A, B, C, G
|≤1
|>2
|H. influenzae
M. catarrhalis2
|≤1
|>1
|Предельные значения, не связанные с видами3
|≤1
|>2
1Предельное значение МИК между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами было увеличено с 1 до 2 с целью сдерживания роста диких штаммов этого микроорганизма, демонстрируют вариабельность данного параметра. Предельные значения касаются терапии высоких доз.
2Штаммы с величинами МИК выше предельного значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами очень редкими или о них еще не сообщалось. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом подобном изоляте следует повторить и если результат будет подтвержден, направить изолят в исследовательскую лабораторию.
3Предельные значения МИК, не связанные с видами, были определены, исходя из данных фармакокинетики/фармакодинамики и независимы от распределения МИК определенных видов. Они служат для использования только для видов, которым не было определено конкретное видовое пороговое значение, и не используется для тех видов, где тестирование на чувствительность не рекомендуется или для которых существует недостаточно доказательств сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).
Рекомендуемые CLSI (Институтом клинических и лабораторных стандартов, ранее NCCLS) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные от промежуточно чувствительных организмов и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, приведены ниже в таблице для тестирования МИК (мкг/мл) или диско-диффузного метода (диаметр зоны [мм] с использованием диска с левофлоксацином 5 мкг).
Рекомендуемые CLSI пограничные значения МИК и диско-диффузного метода для левофлоксацина (М100-S17, 2007):
|Патоген
|Чувствительные, мкг/мл (мм)
|Резистентные,
мкг/мл (мм)
|Enterobacteriacae
|≤2 (≥17)
|≥8 (≤13)
|Не Enterobacteriacae
|≤2 (≥17)
|≥8 (≤13)
|Acinetobacter spp.
|≤2 (≥17)
|≥8 (≤13)
|Stenotrophomonas maltophilia
|≤2 (≥17)
|≥8 (≤13)
|Staphylococcus spp.
|≤1 (≥19)
|≥4 (≤15)
|Enterococcus spp.
|≤2 (≥17)
|≥8 (≤13)
|H. influenzae, M. catarrhalis1
|≤2 (≥17)
|–
|Streptococcus pneumoniae
|≤2 (≥17)
|≥8 (≤13)
|β-гемолитический Streptococcus
|≤2 (≥17)
|≥8 (≤13)
1Отсутствие или редкое распространение резистентных штаммов предварительно исключает определение любых категорий результатов, отличных от «чувствительных». Для штаммов, дающих результаты, которые свидетельствуют о «нечувствительной» категории, идентификация организмов и результаты тестов на противомикробную чувствительность необходимо подтвердить в справочной лаборатории, используя эталонный метод разведений CLSI.
Антибактериальный спектр. Распространенность резистентности может варьировать географически и по времени для выбранных видов, желательно получить локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, когда местная распространенность резистентности такова, что полезность агента сомнительна при некоторых типах инфекций.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus* метициллинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группа С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.
Аэробные грамотрицательные бактерии: Burkholderia cepacia**, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus para-influenzae*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии: Peptostreptococcus.
Другие: Chlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila*, Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной
Аэробные грамположительные бактерии: Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aureus метициллинрезистентный, Staphylococcus coagulase spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии: Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Morganella morganii*, Proteus mirabilis*, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*.
Анаэробные бактерии: Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus**, Clostridium difficile**.
*Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
**Естественная промежуточная чувствительность.
Другие данные. Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Фармакокинетика. Абсорбция. Левофлоксацин при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается, при этом Cmax в плазме крови достигается в течение 1 ч. Абсолютная биодоступность составляет около 100%. Пища почти не влияет на всасывание левофлоксацина.
Распределение. Около 30–40% левофлоксацина связывается с белком плазмы крови. Кумуляционный эффект левофлоксацина при многократном применении 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый кумуляционный эффект после приема в дозах по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Проникновение в бронхиальный секрет и секрет эпителиального слоя. Cmax левофлоксацина в бронхиальном секрете эпителиального слоя после введения 500 мг перорально составляла 8,3 и 10,8 мкг/мл соответственно, достигалась в пределах 1 ч после введения.
Проникновение в легочную ткань. Cmax левофлоксацина в легочной ткани после введения 500 мг перорально составляет 11,3 мкг/мл и достигается через 4–6 ч после введения. Концентрация в легочной ткани устойчиво превышала концентрацию в плазме крови.
Проникновение в жидкость волдыря. Cmax левофлоксацина около 4 и 6,7 мкг/мл в жидкости волдыря достигалась через 2–4 ч после 3-дневного введения дозы 500 мг 1–2 раза в сутки соответственно.
Проникновение в ткань предстательной железы. После перорального введения левофлоксацина в дозе 500 мг 1 раз в сутки на протяжении 3 дней его средняя концентрация в ткани предстательной железы составляла 8,7; 8,2 и 2 мкг/г через 2; 6 и 24 ч соответственно. Среднее соотношение концентрации препарата в предстательной железе и плазме крови составляет 1,84.
Концентрация в моче. Средняя концентрация в моче через 8–12 ч после перорального введения 150; 300 или 500 мг левофлоксацина составляла 44; 91 и 200 мг/л соответственно.
После в/в введения препарат накапливается в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете ткани легких (концентрация в легких превышает таковую в плазме крови), моче. В СМЖ левофлоксацин проникает плохо.
Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются десметиллевофлоксацин и левофлоксацина N-оксид. Левофлоксацин экскретируется главным образом в виде неизмененного препарата с мочой, <5% введенной дозы составляют метаболиты препарата.
Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подвергается хиральной инверсии.
Выведение. После перорального или в/в введения левофлоксацин относительно медленно элиминируется из плазмы крови. Средний Т½ левофлоксацина из плазмы крови колеблется в пределах 6–8 ч после одно- и многократного введения. Экскреция происходит в основном почечным путем (>85% введенной дозы). Профиль концентрации левофлоксацина в плазме крови после в/в введения близок и сопоставим по AUC с профилем при пероральном применении левофлоксацина при условии введения в равных дозах (мг/мл). Таким образом, пероральный и в/в пути введения левофлоксацина можно считать взаимозаменяемыми.
Линейность. Левофлоксацин следует линейной фармакокинетике в диапазоне 50–600 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью. У пациентов с нарушением функции почек фармакокинетика левофлоксацина изменяется — почечная элиминация и клиренс снижаются, а Т½ из плазмы крови увеличивается.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|20
|20–40
|50–80
|Клиренс ренальный, мл/мин
|13
|26
|57
|T½, ч
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста. Существенных отличий в фармакокинетике левофлоксацина у пациентов молодого и пожилого возраста не отмечают, кроме расхождений в клиренсе креатинина.
Гендерные особенности. Отдельный анализ пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти различия являются клинически значимыми.
Показания Локсоф
инфекции легкой и средней степени тяжести, обусловленные чувствительными к препарату микроорганизмами:
- острый синусит;
- обострение хронических бронхитов;
- внегоспитальная пневмония;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- хронический бактериальный простатит;
- осложненные инфекции мочевыводящей системы.
Применение Локсоф
таблетки. Доза препарата зависит от вида и тяжести инфекции, а также от чувствительности возбудителя. Продолжительность терапии зависит от течения заболевания (табл. ниже). Прием таблеток Локсофа, как и других антибактериальных средств, необходимо продолжать еще минимум 48–72 ч после нормализации температуры тела или получения доказательств эрадикации возбудителя болезни. Таблетки Локсофа необходимо глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Таблетки можно принимать во время еды или между приемами пищи. Таблетки Локсофа принимают не менее чем за 2 ч до или после применения солей железа, антацидов или сукральфата, поскольку прием последних может обусловить снижение всасывания препарата. Рекомендации относительно дозирования таблеток левофлоксацина:
Пациенты с нормальной функцией почек (клиренс креатинина >50 мл/мин)
|Показания
|Схема суточного дозирования (с учетом массы тела)
|Продолжительность лечения, дней
|Острый синусит
|500 мг 1 раз в сутки
|10–14
|Бактериальное обострение хронического бронхита
|250–500 мг 1 раз в сутки
|7—10
|Внегоспитальная пневмония
|500 мг 1–2 раза в сутки
|7–14
|Инфекции кожи и мягких тканей
|250–500 мг 1–2 раза в сутки
|7–14
|Неосложненные инфекции мочевых путей
|250 мг 1 раз с сутки
|3
|Хронический бактериальный простатит
|500 мг 1 раз в сутки
|28
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит
|250 мг 1 раз с сутки
|7—10
Пациенты с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина ≤50 мл/мин)
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|50–20
|Первая доза: 250 мг
Последующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Последующие: 250 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Последующие: 250 мг/12 ч
|19–10
|Первая доза: 250 мг
Последующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг
Последующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Последующие: 125 мг/12 ч
|<10 (а также при гемодиализе и ХАПД1)
|Первая доза: 250 мг
Последующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг
Последующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Последующие: 125 мг/24 ч
*Дополнительные дозы после гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) не требуются.
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией печени. Для пациентов с нарушенной функцией печени коррекции дозы препарата не требуется, поскольку левофлоксацин метаболизируется печенью в незначительной степени и экскретируется в основном почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекции дозы препарата не требуется.
Р-р для инфузий. Р-р Локсофа необходимо вводить путем медленной в/в инфузии 1–2 раза в сутки. Доза зависит от вида и тяжести инфекции и чувствительности возбудителя. Обычно через несколько дней лечения, если состояние пациента позволяет, можно перевести больного с в/в введения на пероральный прием (таблетки левофлоксацина 250 или 500 мг). Продолжительность лечения зависит от течения болезни и составляет не более 14 дней. Введение препарата необходимо продолжать не менее 48–72 ч после исчезновения клинических признаков инфекции. Локсоф р-р для инфузий предназначен только для медленного в/в введения; его применяют 1–2 раза в сутки. Продолжительность введения не должна быть менее 30 мин для дозы 250 мг или 60 мин — для дозы 500 мг.
Дозирование у пациентов с нормальной функцией почек (клиренс креатинина >50 мл/мин)
|Показания
|Суточная дозовая схема (с учетом массы тела больного)
|Внегоспитальная пневмония
|500 мг 1–2 раза в сутки 7–14 дней
|Осложненные инфекции мочевого тракта, включая пиелонефрит*
|250 мг 1 раз в сутки 7–10 дней
|Хронический бактериальный простатит
|500 мг 1 раз в сутки 7–10 дней
|Инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг 2 раза в сутки 7–14 дней
*В случае тяжелой инфекции следует рассмотреть возможность повышения дозы.
Дозирование у пациентов с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина ≤50 мл/мин)
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования
(в зависимости от тяжести инфекции)
|50–20
|Первая доза: 250 мг
Следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 250 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 250 мг/12 ч
|19–10
|Первая доза: 250 мг
Следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 125 мг/12 ч
|<10 (а также при гемодиализе и ХАПД*)
|Первая доза: 250 мг
Следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 125 мг/24 ч
*Дополнительные дозы после гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) не требуются.
Для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекции дозы препарата не требуется.
При последовательных инфузиях Локсофа и других лекарственных препаратов нельзя вводить их в одну вену.
После вскрытия флакона остатки препарата следует утилизировать.
Противопоказания
повышенная чувствительность к левофлоксацину или другим фторхинолонам, любому компоненту препарата; эпилепсия; повреждение сухожилий, связанное с применением фторхинолонов; в период беременности и кормления грудью, детям в возрасте младше 18 лет.
Побочные эффекты
Инфекции и инвазии: микозы и активация роста других резистентных микроорганизмов.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок, анафилактические и анафилактоидные реакции могут иногда возникать даже после приема первой дозы. Повышенная чувствительность (гиперчувствительность).
Расстройства метаболизма и питания: анорексия, гипогликемия, особенно у пациентов с сахарным диабетом.
Психические расстройства: бессонница, нервозность, психические расстройства, депрессия, спутанность сознания, тревожность, возбуждение, беспокойство, психотические реакции с саморазрушающим поведением, включая суицидальную направленность мышления или действий, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, судороги, тремор, парестезии, сенсорная или сенсомоторная периферическая нейропатия, дисгевзия (субъективное расстройство вкуса), включая агевзию (потеря вкуса), паросмия (нарушение обоняния), включая аносмию (отсутствие обоняния).
Со стороны органа зрения: зрительные нарушения.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго, нарушения слуха, шум в ушах.
Кардиальные расстройства: тахикардия, желудочковые аритмии, трепетание-фибрилляция (преимущественно у пациентов с повышенным риском удлинения интервала Q–T). Удлинение интервала Q–T на ЭКГ.
Со стороны сосудистой системы: гипотензия.
Респираторные, торакальные и медиастинальные расстройства: бронхоспазмы, диспноэ, аллергический пневмонит.
Со стороны ЖКТ: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспепсия, вздутие живота, запоры, диарея геморрагическая, что в очень редких случаях может свидетельствовать об энтероколите, включая псевдомембранозный колит.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности печеночных ферментов (АлАТ/АсАТ, ЩФ, γ-глутамилтранспептидаза), билирубина в крови, гепатит, сообщалось о случаях желтухи и тяжелом поражении печени, включая случаи острой печеночной недостаточности при применении левофлоксацина, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса — Джонсона, экссудативная многоформная эритема, гипергидроз. Иногда могут возникать кожно-слизистые реакции даже после приема первой дозы.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: поражение сухожилий, в том числе их воспаление (тендинит) (например ахиллова сухожилия), артралгия, миалгия, разрыв сухожилий. Это побочное действие может проявиться на протяжении 48 ч от начала лечения и поразить ахиллово сухожилие обеих ног. Возможна мышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных тяжелой miastenia gravis, поражение мышц (рабдомиолиз).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: повышенные показатели креатинина в плазме крови, ОПН (например вследствие интерстициального нефрита).
Общие и локальные нарушения в месте введения: астения, пирексия, боль (включая боль в спине, груди и конечностях).
Среди других нежелательных побочных эффектов, ассоциированных с приемом фторхинолонов: экстрапирамидные симптомы и другие нарушения координации движений, гиперсенситивный васкулит, приступы порфирии у пациентов с наличием порфирии.
Особые указания
при очень тяжелом течении пневмонии, вызванной пневмококками, препарат Локсоф может не дать оптимального терапевтического эффекта.
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут требовать комбинированной терапии.
Тендинит и разрыв сухожилий: редко возможны случаи тендинита. Чаще всего это касается ахиллова сухожилия и может привести к его разрыву. Риск тендинита и разрыва сухожилия повышается у пациентов пожилого возраста и у больных, принимающих кортикостероиды. Поэтому необходимо тщательное наблюдение таких пациентов, если им назначен препарат Локсоф. Пациентам следует проконсультироваться с врачом, если они заметят симптомы тендинита. При подозрении на тендинит лечение препаратом Локсоф следует немедленно прекратить и начать необходимое лечение (например обеспечив иммобилизацию сухожилия).
Заболевания, вызванные Clostridium difficile: диарея, особенно в тяжелых случаях, персистирующая и/или геморрагическая, при или после лечения таблетками Локсоф, может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. Если возникают подозрения на псевдомембранозный колит, следует немедленно прекратить прием таблеток Локсоф и пациентов следует незамедлительно лечить поддерживающими средствами и назначить специфическую терапию (например пероральный прием ванкомицина). Средства, угнетающие моторику кишечника, противопоказаны в этой клинической ситуации.
Пациенты, склонные к судорогам: таблетки Локсоф противопоказаны пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как и в случае с другими хинолонами, Локсоф следует применять с крайней осторожностью пациентам, склонным к судорогам, например при поражениях ЦНС в анамнезе, при одновременной терапии фенбуфеном и подобными ему НПВП или препаратами, повышающими судорожную готовность (снижают судорожный порог), такими как теофиллин. В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы: у пациентов с латентными или выявленными дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы может быть склонность к гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов. Таким образом, левофлоксацин им следует применять с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью: поскольку левофлоксацин выделяется преимущественно почками, требуется коррекция дозы у больных с нарушенной функцией почек (почечной недостаточностью) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности): левофлоксацин может время от времени вызывать серьезные потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например ангионевротический отек до анафилактического шока), после применения начальной дозы. В этом случае пациентам следует прекратить лечение немедленно и обратиться к врачу.
Гипогликемия: как в случае со всеми хинолонами, сообщалось о случаях гипогликемии, особенно у больных сахарным диабетом, получавших сопутствующую терапию гипогликемическими средствами перорально (например глибенкламид) или инсулином. Рекомендуется тщательное наблюдение за уровнем глюкозы в крови у больных сахарным диабетом.
Профилактика фотосенсибилизации: хотя фотосенсибилизация возникает очень редко при приеме левофлоксацина, с целью ее предотвращения пациентам не рекомендуется повышенное воздействие солнечных лучей или искусственное УФ-излучение (например лампы искусственного УФ-излучения, солярий).
Пациенты, получавшие антагонисты витамина К: вследствие возможного увеличения показателей коагуляционных тестов и/или кровотечения у пациентов, принимавших Локсоф в сочетании с антагонистом витамина К (например варфарином), необходимо контролировать коагуляционные тесты, если эти лекарственные средства применяются одновременно.
Психотические реакции: сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. Очень редко они прогрессировали до суицидальных мыслей и саморазрушающего поведения, иногда только после приема единственной дозы левофлоксацина. В случае возникновения у пациента этих реакций прием левофлоксацина следует прекратить и провести симптоматическую терапию. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин у пациентов с психотическими расстройствами или с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала Q–T: следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, у пациентов с известными факторами риска удлинения интервала Q–T: врожденный синдром удлинения интервала Q–T, одновременное применение лекарственных средств, способных удлинять интервал Q–T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды), некорректированный электролитный дисбаланс (например гипокалиемия, гипомагниемия), пожилой возраст, болезни сердца (сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Периферическая нейропатия: сообщалось о стремительной сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента отмечают симптомы нейропатии, чтобы предупредить возникновение необратимого состояния.
Опиаты: у пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты на опиаты с помощью более специфических методов.
Нарушения гепатобилиарной системы: при приеме левофлоксацина сообщалось о случаях некротического гепатита, до печеночной недостаточности, угрожающей жизни, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом. Пациентам рекомендуется прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы заболеваний печени, как анорексия, желтуха, окрашивание мочи в темный цвет, зуд или боль в области живота.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяется.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с механизмами по причине возможного возникновения нежелательных побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение, сонливость, спутанность сознания, нарушения зрения и слуха, нарушения процессов движения также во время ходьбы).
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на препарат Локсоф
Соли железа, антациды, содержащие магний и алюминий. Всасывание левофлоксацина значительно уменьшается, когда одновременно с таблетками Локсоф принимать соли железа и антациды, содержащие магний или алюминий. Таблетки Локсоф следует принимать не менее чем за 2 ч до или через 2 ч после приема препаратов, содержащих двух- или трехвалентные катионы, такие как соли железа или антациды, содержащие магний или алюминий. Не выявлено взаимодействия с карбонатом кальция.
Сукральфат. Биодоступность таблеток Локсоф значительно уменьшается при одновременном применении с сукральфатом. Если пациенту необходимо получать как сукральфат, так и Локсоф, лучше принимать сукральфат через 2 ч после приема таблеток Локсоф.
Теофиллин, фенбуфен или подобные НПВП лекарственные средства. Не выявлено фармакокинетического взаимодействия левофлоксацина с теофиллином. Однако возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином, НПВП и другими агентами, снижающими судорожный порог. Концентрация левофлоксацина при наличии фенбуфена была примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин. Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина. Почечный клиренс левофлоксацина снижается при наличии циметидина на 24% и пробенецида на 34%. Это обусловлено тем, что оба препарата способны блокировать канальцевую секрецию левофлоксацина. Следует с осторожностью применять одновременно левофлоксацин с лекарственными средствами, влияющими на канальцевую секрецию, такими как пробенецид и циметидин, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.
Другая информация. В клинических исследованиях установлено, что на фармакокинетику левофлоксацина не отмечено никакого клинически значимого влияния при приеме со следующими лекарственными средствами: карбонат кальция, дигоксин, глибенкламид, ранитидин.
Влияние Локсоф на другие лекарственные средства
Циклоспорины. Т½ циклоспорина увеличивается на 33% при одновременном приеме с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К. При одновременном применении с антагонистами витамина К (например варфарином) сообщалось о повышении коагуляционных тестов и/или кровотечения, которые могут быть выраженными. Учитывая это, пациентам, получающим параллельно антагонисты витамина К, необходимо осуществлять контроль показателей коагуляции.
Лекарственные средства, удлиняющие интервал Q–T. Левофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует применять с осторожностью пациентам, получающим лекарственные средства, которые могут удлинять интервал Q–T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты и макролиды).
Другие формы взаимодействия
Прием пищи. Не отмечено клинически значимого взаимодействия с пищевыми продуктами. Таблетки Локсоф можно принимать независимо от еды.
Передозировка
Cимптомы: спутанное сознание, головокружение, нарушение сознания и судорожные приступы, удлинение интервала Q–T на ЭКГ, тошнота, эрозия слизистых оболочек.
Лечение: симптоматическое и поддерживающее. Следует проводить мониторинг ЭКГ, поскольку возможно удлинение интервала Q–T. Левофлоксацин не выводится ни путем гемодиализа, ни путем перитонеального диализа; специфического антидота не существует.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.