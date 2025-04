фармакодинамика. Левофлоксацин — синтетический антибактериальный препарат группы фторхинолонов, является S-энантиомером рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.

Механизм действия. В качестве антибактериального препарата группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.

Фармакодинамика. Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения С max или АUC и минимальной ингибирующей концентрации (МИК).

Механизм резистентности. Основной механизм резистентности является следствием мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.

Благодаря механизму действия обычно не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами противобактериальных средств.

Предельные значения. Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, приведены ниже в таблице тестирования МИК (мг/л).

Клинические предельные значения МИК EUCAST для левофлоксацина (20.06.2006):



Патоген Чувствительные, мг/л Резистентные, мг/л Enterobacteriacae ≤1 >2 Pseudomonas spp. ≤1 >2 Acinetobacter spp. ≤1 >2 Staphylococcus spp. ≤1 >2 S. pneumoniae1 ≤2 >2 Streptococcus A, B, C, G ≤1 >2 H. influenzae

M. catarrhalis2 ≤1 >1 Предельные значения, не связанные с видами3 ≤1 >2



1Предельное значение МИК между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами было увеличено с 1 до 2 с целью сдерживания роста диких штаммов этого микроорганизма, демонстрируют вариабельность данного параметра. Предельные значения касаются терапии высоких доз.

2Штаммы с величинами МИК выше предельного значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами очень редкими или о них еще не сообщалось. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом подобном изоляте следует повторить и если результат будет подтвержден, направить изолят в исследовательскую лабораторию.

3Предельные значения МИК, не связанные с видами, были определены, исходя из данных фармакокинетики/фармакодинамики и независимы от распределения МИК определенных видов. Они служат для использования только для видов, которым не было определено конкретное видовое пороговое значение, и не используется для тех видов, где тестирование на чувствительность не рекомендуется или для которых существует недостаточно доказательств сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).

Рекомендуемые CLSI (Институтом клинических и лабораторных стандартов, ранее NCCLS) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные от промежуточно чувствительных организмов и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, приведены ниже в таблице для тестирования МИК (мкг/мл) или диско-диффузного метода (диаметр зоны [мм] с использованием диска с левофлоксацином 5 мкг).

Рекомендуемые CLSI пограничные значения МИК и диско-диффузного метода для левофлоксацина (М100-S17, 2007):



Патоген Чувствительные, мкг/мл (мм) Резистентные,

мкг/мл (мм) Enterobacteriacae ≤2 (≥17) ≥8 (≤13) Не Enterobacteriacae ≤2 (≥17) ≥8 (≤13) Acinetobacter spp. ≤2 (≥17) ≥8 (≤13) Stenotrophomonas maltophilia ≤2 (≥17) ≥8 (≤13) Staphylococcus spp. ≤1 (≥19) ≥4 (≤15) Enterococcus spp. ≤2 (≥17) ≥8 (≤13) H. influenzae, M. catarrhalis1 ≤2 (≥17) – Streptococcus pneumoniae ≤2 (≥17) ≥8 (≤13) β-гемолитический Streptococcus ≤2 (≥17) ≥8 (≤13)



1Отсутствие или редкое распространение резистентных штаммов предварительно исключает определение любых категорий результатов, отличных от «чувствительных». Для штаммов, дающих результаты, которые свидетельствуют о «нечувствительной» категории, идентификация организмов и результаты тестов на противомикробную чувствительность необходимо подтвердить в справочной лаборатории, используя эталонный метод разведений CLSI.

Антибактериальный спектр. Распространенность резистентности может варьировать географически и по времени для выбранных видов, желательно получить локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, когда местная распространенность резистентности такова, что полезность агента сомнительна при некоторых типах инфекций.

Обычно чувствительные виды

Аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus* метициллинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группа С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.

Аэробные грамотрицательные бактерии: Burkholderia cepacia**, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus para-influenzae*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.

Анаэробные бактерии: Peptostreptococcus.

Другие: Chlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila*, Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной

Аэробные грамположительные бактерии: Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aureus метициллинрезистентный, Staphylococcus coagulase spp.

Аэробные грамотрицательные бактерии: Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Morganella morganii*, Proteus mirabilis*, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*.

Анаэробные бактерии: Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus**, Clostridium difficile**.

*Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.

**Естественная промежуточная чувствительность.

Другие данные. Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.

Фармакокинетика. Абсорбция. Левофлоксацин при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается, при этом C max в плазме крови достигается в течение 1 ч. Абсолютная биодоступность составляет около 100%. Пища почти не влияет на всасывание левофлоксацина.

Распределение. Около 30–40% левофлоксацина связывается с белком плазмы крови. Кумуляционный эффект левофлоксацина при многократном применении 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый кумуляционный эффект после приема в дозах по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.

Проникновение в ткани и жидкости организма

Проникновение в бронхиальный секрет и секрет эпителиального слоя. C max левофлоксацина в бронхиальном секрете эпителиального слоя после введения 500 мг перорально составляла 8,3 и 10,8 мкг/мл соответственно, достигалась в пределах 1 ч после введения.

Проникновение в легочную ткань. C max левофлоксацина в легочной ткани после введения 500 мг перорально составляет 11,3 мкг/мл и достигается через 4–6 ч после введения. Концентрация в легочной ткани устойчиво превышала концентрацию в плазме крови.

Проникновение в жидкость волдыря. C max левофлоксацина около 4 и 6,7 мкг/мл в жидкости волдыря достигалась через 2–4 ч после 3-дневного введения дозы 500 мг 1–2 раза в сутки соответственно.

Проникновение в ткань предстательной железы. После перорального введения левофлоксацина в дозе 500 мг 1 раз в сутки на протяжении 3 дней его средняя концентрация в ткани предстательной железы составляла 8,7; 8,2 и 2 мкг/г через 2; 6 и 24 ч соответственно. Среднее соотношение концентрации препарата в предстательной железе и плазме крови составляет 1,84.

Концентрация в моче. Средняя концентрация в моче через 8–12 ч после перорального введения 150; 300 или 500 мг левофлоксацина составляла 44; 91 и 200 мг/л соответственно.

После в/в введения препарат накапливается в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете ткани легких (концентрация в легких превышает таковую в плазме крови), моче. В СМЖ левофлоксацин проникает плохо.

Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются десметиллевофлоксацин и левофлоксацина N-оксид. Левофлоксацин экскретируется главным образом в виде неизмененного препарата с мочой, <5% введенной дозы составляют метаболиты препарата.

Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подвергается хиральной инверсии.

Выведение. После перорального или в/в введения левофлоксацин относительно медленно элиминируется из плазмы крови. Средний Т ½ левофлоксацина из плазмы крови колеблется в пределах 6–8 ч после одно- и многократного введения. Экскреция происходит в основном почечным путем (>85% введенной дозы). Профиль концентрации левофлоксацина в плазме крови после в/в введения близок и сопоставим по AUC с профилем при пероральном применении левофлоксацина при условии введения в равных дозах (мг/мл). Таким образом, пероральный и в/в пути введения левофлоксацина можно считать взаимозаменяемыми.

Линейность. Левофлоксацин следует линейной фармакокинетике в диапазоне 50–600 мг.

Пациенты с почечной недостаточностью. У пациентов с нарушением функции почек фармакокинетика левофлоксацина изменяется — почечная элиминация и клиренс снижаются, а Т ½ из плазмы крови увеличивается.



Клиренс креатинина, мл/мин 20 20–40 50–80 Клиренс ренальный, мл/мин 13 26 57 T ½ , ч 35 27 9



Пациенты пожилого возраста. Существенных отличий в фармакокинетике левофлоксацина у пациентов молодого и пожилого возраста не отмечают, кроме расхождений в клиренсе креатинина.

Гендерные особенности. Отдельный анализ пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти различия являются клинически значимыми.