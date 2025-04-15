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Локсоф (Loxof)
Локсоф (Loxof)
Львов
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Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
64.1 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6
78.8 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 56 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
86.7 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Болехов, пл. Франко Ивана, 6
86.7 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
92.5 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
92.5 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Козова, ул. Зеленая, 13-А
92.6 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
92.9 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А/174
93.3 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Калуш, пл. Героев, 1
94.1 км
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
194,90
грн
Забрать 16.04 после 15:00
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