дозы определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания.

Хроническое окклюзионное заболевание периферических артерий на стадии IIb по Фонтейну (перемежающаяся хромота). Если не назначено другое, применяют по 1 таблетке 600 мг 1–2 раза в сутки 600–1200 мг пентоксифиллина в сутки.

Для пациентов с низким или нестабильным уровнем АД необходима коррекция дозы.

Дозирование для пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) следует подбирать, учитывая индивидуальную переносимость.

Для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени необходимо снижение дозы. Решение о снижении дозы принимает врач, который в каждом отдельном случае должен учитывать степень тяжести болезни и переносимость препарата.

Дисфункция внутреннего уха сосудистого генеза (включая тугоухость и внезапную потерю слуха). Если не назначено другое, применяют по 1 таблетке (600 мг) 1–2 раза в сутки (600–1200 мг пентоксифиллина в сутки).

В случаях тяжелых нарушений кровообращения начало действия можно ускорить, назначив таблетки в сочетании с парентеральным введением пентоксифиллина. Общая суточная доза (парентерально + перорально) не должна превышать 1200 мг пентоксифиллина.

В зависимости от тяжести симптомов возможно лечение или только пероральное, или комбинированное пероральное и парентеральное (в/в инфузия), или только парентеральное (в/в инфузия).

Для пациентов с низким или нестабильным уровнем АД может быть необходима коррекция дозы.

Пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) дозы следует титровать до 50–70% стандартной дозы с учетом индивидуальной переносимости.

Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени решение о снижении дозы должен принять врач, учитывая тяжесть болезни и переносимость препарата у каждого отдельного пациента.

Способ и продолжительность применения . Таблетку следует глотать целой (не разжевывая), запивая достаточным количеством воды. Дозу и длительность применения должен устанавливать врач в зависимости от клинического состояния каждого отдельного больного.

Примечание. В случае ускоренного прохождения по ЖКТ (прием слабительных средств, диарея, хирургическое укорочение кишечника) в отдельных случаях из организма выводятся нерастворенные остатки таблетки. Если преждевременное выведение происходит лишь время от времени, не следует уделять этому большое внимание.

Дети. Из-за отсутствия достаточного клинического опыта Вазонит нельзя назначать детям (в возрасте до 18 лет).