фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида, который in vitro и in vivo подавляет репликацию патогенных для человека вирусов группы Herpes: Herpes simplex (HSV) I и II типа и вирус Varicella Zoster (VZV).

Действие ацикловира относительно торможения репликации указанных вирусов очень избирательно. В незараженных клетках ацикловир не используется как субстрат эндогенной тимидинкиназы (ТК), поэтому токсическое действие на клетки млекопитающих незначительно. Однако ТК вирусного происхождения, кодированная вирусами HSV и VZV, фосфорилирует ацикловир в производное монофосфата (аналог нуклеозида), который затем фосфорилируется с участием клеточных ферментов в ди- и трифосфатацикловир. Трифосфатацикловир является субстратом для вирусной ДНК-полимеразы, которая встраивает его в вирусную ДНК, завершая таким образом синтез цепи вирусной ДНК и подавляет его репликацию.

Длительное применение ацикловира или повторные курсы лечения больных с выраженным иммунодефицитом могут вызвать появление штаммов вируса, резистентных к ацикловиру. В большинстве выделенных штаммов со сниженной чувствительностью выявляют дефицит ТК, но также описаны штаммы с измененной вирусной ТК или ДНК-полимеразой. В исследованиях in vitro также выявлена способность образования штаммов HSV со сниженной чувствительностью. Зависимость между чувствительностью вируса герпеса к ацикловиру, определенной in vitro, и клиническим ответом на лечение неизвестна.

Фармакокинетика. Ацикловир частично всасывается в ЖКТ. В равновесном состоянии средняя максимальная концентрация (C SSmax ) после приема препарата в дозе 200 мг каждые 4 ч составляет 3,1 мкмоль/л (0,7 мкг/мл), а соответствующая минимальная концентрация (C SSmin ) составляет 1,8 мкмоль/л (0,4 мкг/мл). После приема препарата в дозах 400 и 800 мг каждые 4 ч C SSmax соответственно составляет 5,3 мкмоль/л (1,2 мкг/мл) и 8 мкмоль/л (1,8 мкг/мл), а C SSmin — 2,7 мкмоль/л (0,6 мкг/мл) и 4 мкмоль/л (0,9 мкг/мл).

После введения ацикловира взрослым T ½ из плазмы крови составляет примерно 2,9 ч. Большая часть выводится с мочой в неизмененном виде. Почечный клиренс ацикловира значительно выше по сравнению с клиренсом креатинина, что указывает на участие канальцевой секреции при наличии клубочковой фильтрации в выведении препарата с мочой. Наиболее значимым метаболитом ацикловира является 9-карбоксиметоксиметилгуанин, который выводится с мочой в количестве около 10–15% введенной дозы.

Прием 1 г пробеницида за 60 мин до введения ацикловира удлиняет T ½ ацикловира на 18%, а AUC в плазме крови увеличивается на 40%.

У взрослых C SSmax после 1-часовой инфузии ацикловира в дозах 2,5; 5 и 10 мг/кг массы тела составляла 22,7 мкмоль (5,1 мкг/мл), 43,6 мкмоль (9,8 мкг/мл) и 92 мкмоль (20,7 мкг/мл). C SSmin через 7 ч составляла 2,2 мкмоль (0,5 мкг/мл), 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл) и 10,2 мкмоль (2,3 мкг/мл). Когда детям в возрасте от 1 года вместо дозы из расчета 5 мг/кг массы тела ввели дозу 250 мг/м2, а вместо дозы 10 мг/кг массы тела назначили дозу 500 мг/м2, значения C SSmax и C SSmin были подобны тем, которые отмечены у взрослых. У новорожденных и детей в возрасте до 3 мес, которым вводили ацикловир в дозах 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч путем 1-часовой инфузии C SSmax , составляла 61,2 мкмоль (13,8 мкг/мл), а C SSmin — 10,1 мкмоль (2,3 мкг/мл).

T ½ лекарственного средства из плазмы крови составляет 3,8 ч.

У пациентов пожилого возраста общий клиренс ацикловира снижается с клиренсом креатинина, хотя изменение T ½ из плазмы крови незначительны.

У больных с ХПН T ½ ацикловира составляет 19,5 ч. T ½ ацикловира во время гемодиализа составляет 5,7 ч. Концентрация препарата в плазме крови во время диализа снижается на 60%.

Концентрация ацикловира в СМЖ составляет около 50% уровня в плазме крови. Связывание ацикловира с белками плазмы крови незначительное (9–33%), поэтому конкурентного вытеснения ацикловира с мест связывания другими препаратами не отмечено.