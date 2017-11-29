Гевиран (Heviran) (166754) - инструкция по применению ATC-классификация
Гевиран инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида, который in vitro и in vivo подавляет репликацию патогенных для человека вирусов группы Herpes: Herpes simplex (HSV) I и II типа и вирус Varicella Zoster (VZV).
Действие ацикловира относительно торможения репликации указанных вирусов очень избирательно. В незараженных клетках ацикловир не используется как субстрат эндогенной тимидинкиназы (ТК), поэтому токсическое действие на клетки млекопитающих незначительно. Однако ТК вирусного происхождения, кодированная вирусами HSV и VZV, фосфорилирует ацикловир в производное монофосфата (аналог нуклеозида), который затем фосфорилируется с участием клеточных ферментов в ди- и трифосфатацикловир. Трифосфатацикловир является субстратом для вирусной ДНК-полимеразы, которая встраивает его в вирусную ДНК, завершая таким образом синтез цепи вирусной ДНК и подавляет его репликацию.
Длительное применение ацикловира или повторные курсы лечения больных с выраженным иммунодефицитом могут вызвать появление штаммов вируса, резистентных к ацикловиру. В большинстве выделенных штаммов со сниженной чувствительностью выявляют дефицит ТК, но также описаны штаммы с измененной вирусной ТК или ДНК-полимеразой. В исследованиях in vitro также выявлена способность образования штаммов HSV со сниженной чувствительностью. Зависимость между чувствительностью вируса герпеса к ацикловиру, определенной in vitro, и клиническим ответом на лечение неизвестна.
Фармакокинетика. Ацикловир частично всасывается в ЖКТ. В равновесном состоянии средняя максимальная концентрация (CSSmax) после приема препарата в дозе 200 мг каждые 4 ч составляет 3,1 мкмоль/л (0,7 мкг/мл), а соответствующая минимальная концентрация (CSSmin) составляет 1,8 мкмоль/л (0,4 мкг/мл). После приема препарата в дозах 400 и 800 мг каждые 4 ч CSSmax соответственно составляет 5,3 мкмоль/л (1,2 мкг/мл) и 8 мкмоль/л (1,8 мкг/мл), а CSSmin — 2,7 мкмоль/л (0,6 мкг/мл) и 4 мкмоль/л (0,9 мкг/мл).
После введения ацикловира взрослым T½ из плазмы крови составляет примерно 2,9 ч. Большая часть выводится с мочой в неизмененном виде. Почечный клиренс ацикловира значительно выше по сравнению с клиренсом креатинина, что указывает на участие канальцевой секреции при наличии клубочковой фильтрации в выведении препарата с мочой. Наиболее значимым метаболитом ацикловира является 9-карбоксиметоксиметилгуанин, который выводится с мочой в количестве около 10–15% введенной дозы.
Прием 1 г пробеницида за 60 мин до введения ацикловира удлиняет T½ ацикловира на 18%, а AUC в плазме крови увеличивается на 40%.
У взрослых CSSmax после 1-часовой инфузии ацикловира в дозах 2,5; 5 и 10 мг/кг массы тела составляла 22,7 мкмоль (5,1 мкг/мл), 43,6 мкмоль (9,8 мкг/мл) и 92 мкмоль (20,7 мкг/мл). CSSmin через 7 ч составляла 2,2 мкмоль (0,5 мкг/мл), 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл) и 10,2 мкмоль (2,3 мкг/мл). Когда детям в возрасте от 1 года вместо дозы из расчета 5 мг/кг массы тела ввели дозу 250 мг/м2, а вместо дозы 10 мг/кг массы тела назначили дозу 500 мг/м2, значения CSSmax и CSSmin были подобны тем, которые отмечены у взрослых. У новорожденных и детей в возрасте до 3 мес, которым вводили ацикловир в дозах 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч путем 1-часовой инфузии CSSmax, составляла 61,2 мкмоль (13,8 мкг/мл), а CSSmin — 10,1 мкмоль (2,3 мкг/мл).
T½ лекарственного средства из плазмы крови составляет 3,8 ч.
У пациентов пожилого возраста общий клиренс ацикловира снижается с клиренсом креатинина, хотя изменение T½ из плазмы крови незначительны.
У больных с ХПН T½ ацикловира составляет 19,5 ч. T½ ацикловира во время гемодиализа составляет 5,7 ч. Концентрация препарата в плазме крови во время диализа снижается на 60%.
Концентрация ацикловира в СМЖ составляет около 50% уровня в плазме крови. Связывание ацикловира с белками плазмы крови незначительное (9–33%), поэтому конкурентного вытеснения ацикловира с мест связывания другими препаратами не отмечено.
Показания Гевиран
- лечение вирусных инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес;
- профилактика рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса у больных с нормальным иммунитетом;
- профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса у больных с иммунодефицитом;
- лечение инфекций, вызванных вирусом VZV (ветряная оспа и опоясывающий герпес);
Применение Гевиран
таблетку необходимо принимать целой, запивая водой. При применении высоких доз ацикловира следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Взрослые. Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (HSV). Для лечения инфекции, вызваной вирусом простого герпеса, следует принимать таблетки Гевирана по 200 мг 5 раз в сутки (примерно каждые 4 ч) с перерывом на ночь. Препарат принимают 5 дней, при тяжелых первичных инфекциях курс лечения можно продлить до 10 дней.
У пациентов со сниженным иммунитетом (например после трансплантации костного мозга) или нарушениями всасывания в ЖКТ доза может быть удвоена до 400 мг или применять соответствующую дозу препарата для в/в введения.
Прием ацикловира следует начать немедленно, сразу после установления диагноза. При рецидивирующих инфекциях очень важно начать прием препарата в продромальный период или сразу после появления первых признаков болезни.
Профилактика рецидивов простого герпеса (HSV) у пациентов с нормальным иммунитетом
Пациентам с нормальным иммунитетом для профилактики реидивов инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, принимать препарат по 200 мг 4 раза в сутки примерно каждые 6 ч.
Для многих пациентов эффективно применение препарата в дозе 400 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч.
Лечение будет эффективным даже после снижения дозы таблетированого Гевирана до 200 мг, который принимают 3 раза в сутки з интервалом в 8 ч или даже 2 раза в сутки с интевалом 12 ч. У некоторых пациентов ответ на профилактическое применение препарата появляется после применения суточной дозы 800 мг.
Препарат следует применять с перерывами через каждые 6–12 мес, наблюдая за возможными изменениями в течение болезни.
Профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса. Для профилактики инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с иммунодефицитом таблетки 200 мг следует принимать 4 раза в сутки каждые 6 ч. У больных со значительным иммунодефицитом (например после трансплантации костного мозга) или у больных со сниженной абсорбцией в кишечнике дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.
Продолжительность профилактического применения определяет врач в зависимости от течения заболевания и индивидуальной чувствительности пациента.
Лечение инфекций, вызванных вирусом ветряной оспы и опоясывающего герпеса. Препарат следует принимать по 800 мг 5 раз в сутки (примерно каждые 4 ч) с перерывом на ночь. Продолжительность лечения составляет 7 дней.
У пациентов со сниженным иммунитетом (например после трансплантации костного мозга) или нарушениями всасывания в ЖКТ возможно в/в введение препарата.
Лечение следует начать немедленно, сразу после установления диагноза. Лечение при ветряной оспе и опоясывающем герпесе является эффективным, если начать прием препарата сразу после появления первых высыпаний.
Дети
Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (HSV). Детям в возрасте 2 лет и старше назначать дозы, как для взрослых.
Лечение инфекций, вызванных вирусом ветряной оспы. Детям в возрасте от 2 до 6 лет: 400 мг 4 раза в сутки.
Детям в возрасте старше 6 лет: 800 мг 4 раза в сутки.
Дозу можно определить точнее из расчета 20 мг/кг массы тела (до максимальной дозы 800 мг) 4 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет 5 дней.
Данных о профилактике рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса и опоясывающего герпеса, у детей с нормальным иммунитетом нет.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста следует учитывать нарушения функции почек и, соответственно, изменять дозу. Следует контролировать уровень гидратации организма.
Больные с нарушением функции почек. Следует с осторожностью применять ацикловир у больных с нарушением функции почек и следить за адекватным уровнем гидратации организма.
При лечении инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, или профилактике вирусной инфекции у пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью применение рекомендованных пероральных доз не вызывает накопления ацикловира в организме в концентрациях выше тех, которые считаются безопасными для введения препарата. Однако больным с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуют установить дозу до 200 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч.
При лечении инфекций, вызванных вирусом ветряной оспы и опоясывающего герпеса, у пациентов с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 10–25 мл/мин) рекомендуют установить дозу до 800 мг 3 раза в сутки каждые 8 ч, а у больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуют снизить дозу до 800 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ацикловиру, валацикловиру или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия, уменьшение количества лейкоцитов, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции.
Со стороны психики и нервной системы: головная боль, головокружение; очень редко — возбуждение, спутанность сознания, тремор, атаксия, дизартрия, галлюцинации, психотические симптомы, судороги, сонливость, энцефалопатия, кома.
Эти симптомы обычно преходящие и возникают преимущественно у больных с нарушением функции почек или другими предрасполагающими факторами.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: удушье.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, боль в животе.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: временное повышение уровня билирубина и повышение активности печеночных трансаминаз в крови, гепатит, желтуха.
Со стороны кожи: зуд, сыпь (также повышенная чувствительность к свету), крапивница, генерализованная алопеция. Поскольку причиной появления генерализованной алопеции могут быть многие заболевания и применение различных лекарственных средств, ее возникновение при приеме ацикловира не определено, вазомоторный отек.
Со стороны почек: повышение уровня креатинина и мочевины в плазме крови, ОПН, боль в области почек.
Боль в области почек может быть связана с почечной недостаточностью.
Следует контролировать состояние гидратации больного. Нарушения функции почек обычно быстро исчезают после восполнения уровня жидкости в организме пациента и/или снижения дозы или отмены препарата. В исключительных случаях может возникать ОПН.
Общие нарушения и состояния в месте введения: усталость, повышение температуры тела.
Особые указания
ацикловир выводится из организма с мочой, поэтому у больных с почечной недостаточностью дозу препарата следует снизить. У лиц пожилого возраста следует учитывать возможное нарушение функции почек, у таких пациентов необходимо учесть возможность снижения дозы препарата. Лица пожилого возраста и больные с почечной недостаточностью относятся к группе повышенного риска развития побочных эффектов со стороны нервной системы, поэтому за состоянием пациентов этой категории следует тщательно наблюдать. Известные в настоящее время симптомы обычно исчезали после прекращения приема.
Применение в период беременности и кормления грудью. В постмаркетинговых исследованиях лекарственных средств, содержащих ацикловир, сообщалось о случаях применения ацикловира у беременных и появления у них нарушений. По результатам этих исследований, повышения частоты возникновения аномалий развития новорожденных, матери которых принимали ацикловир, по сравнению с общей популяцией не выявлено. Назначать ацикловир беременным следует только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
При пероральном приеме 200 мг 5 раз в сутки ацикловир проникает в грудное молоко в концентрациях, которые составляют 0,6–4,1% ацикловира в плазме крови. Потенциально ребенок, которого кормят таким грудным молоком, может усвоить ацикловир в дозе 0,3 мг/кг массы тела в сутки.
Назначать препарат женщинам в период кормления грудью следует с особой осторожностью, с учетом риска для ребенка.
Дети. У детей в возрасте до 2 лет препарат в данной лекарственной форме не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При решении вопроса о возможности управления транспортными средствами и другими механизмами следует принимать во внимание клинический статус пациента и профиль побочных реакций. Исследований относительно влияния препарата Гевиран на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами не проводили. Учитывая возможное возникновение побочных эффектов, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
клинически значимого лекарственного взаимодействия не выявлено.
Ацикловир выводится преимущественно в неизмененном виде путем активного выведения в почечных канальцах. Одновременно принимаемые препараты, которые трансформируются в организме таким же путем, могут стать причиной повышения концентрации ацикловира в плазме крови. Пробенецид и циметидин увеличивают AUC ацикловира и снижают его почечный клиренс. Подобный рост в плазме крови уровня ацикловира и неактивного метаболита — микофенолата мофетила, иммунодепрессанта, который применяют у пациентов после трансплантации, отмечали при одновременном приеме этих лекарственных средств. Однако, учитывая широкий терапевтический диапазон ацикловира, необходимости в изменении дозы нет.
Передозировка
симптомы: ацикловир частично всасывается в ЖКТ. Однократный прием до 20 г ацикловира обычно не вызывает появления симптомов отравления. В отдельных случаях передозировки ацикловира для перорального приема в течение 7 дней появлялись симптомы со стороны ЖКТ (тошнота, рвота) и нервной системы (головная боль, спутанность сознания).
Неврологические симптомы, такие как спутанность сознания, галлюцинации, возбуждение, судороги и кома, также описаны при передозировке при применении инъекционной формы препарата.
Лечение: следует наблюдать за пациентом относительно появления симптомов отравления. Лечение симптоматическое. Гемодиализ ускоряет выведение ацикловира из крови, и его можно применять в случае появления симптомов передозировки.
Условия хранения
в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.