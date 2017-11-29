таблетку необходимо принимать целой, запивая водой. При применении высоких доз ацикловира следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.

Взрослые. Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса ( HSV ) . Для лечения инфекции, вызваной вирусом простого герпеса, следует принимать таблетки Гевирана по 200 мг 5 раз в сутки (примерно каждые 4 ч) с перерывом на ночь. Препарат принимают 5 дней, при тяжелых первичных инфекциях курс лечения можно продлить до 10 дней.

У пациентов со сниженным иммунитетом (например после трансплантации костного мозга) или нарушениями всасывания в ЖКТ доза может быть удвоена до 400 мг или применять соответствующую дозу препарата для в/в введения.

Прием ацикловира следует начать немедленно, сразу после установления диагноза. При рецидивирующих инфекциях очень важно начать прием препарата в продромальный период или сразу после появления первых признаков болезни.

Профилактика рецидивов простого герпеса ( HSV ) у пациентов с нормальным иммунитетом

Пациентам с нормальным иммунитетом для профилактики реидивов инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, принимать препарат по 200 мг 4 раза в сутки примерно каждые 6 ч.

Для многих пациентов эффективно применение препарата в дозе 400 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч.

Лечение будет эффективным даже после снижения дозы таблетированого Гевирана до 200 мг, который принимают 3 раза в сутки з интервалом в 8 ч или даже 2 раза в сутки с интевалом 12 ч. У некоторых пациентов ответ на профилактическое применение препарата появляется после применения суточной дозы 800 мг.

Препарат следует применять с перерывами через каждые 6–12 мес, наблюдая за возможными изменениями в течение болезни.

Профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса . Для профилактики инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с иммунодефицитом таблетки 200 мг следует принимать 4 раза в сутки каждые 6 ч. У больных со значительным иммунодефицитом (например после трансплантации костного мозга) или у больных со сниженной абсорбцией в кишечнике дозу можно удвоить до 400 мг или применять соответствующую дозу для в/в введения.

Продолжительность профилактического применения определяет врач в зависимости от течения заболевания и индивидуальной чувствительности пациента.

Лечение инфекций, вызванных вирусом ветряной оспы и опоясывающего герпеса . Препарат следует принимать по 800 мг 5 раз в сутки (примерно каждые 4 ч) с перерывом на ночь. Продолжительность лечения составляет 7 дней.

У пациентов со сниженным иммунитетом (например после трансплантации костного мозга) или нарушениями всасывания в ЖКТ возможно в/в введение препарата.

Лечение следует начать немедленно, сразу после установления диагноза. Лечение при ветряной оспе и опоясывающем герпесе является эффективным, если начать прием препарата сразу после появления первых высыпаний.

Дети

Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса ( HSV ) . Детям в возрасте 2 лет и старше назначать дозы, как для взрослых.

Лечение инфекций, вызванных вирусом ветряной оспы . Детям в возрасте от 2 до 6 лет: 400 мг 4 раза в сутки.

Детям в возрасте старше 6 лет: 800 мг 4 раза в сутки.

Дозу можно определить точнее из расчета 20 мг/кг массы тела (до максимальной дозы 800 мг) 4 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет 5 дней.

Данных о профилактике рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса и опоясывающего герпеса, у детей с нормальным иммунитетом нет.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста следует учитывать нарушения функции почек и, соответственно, изменять дозу. Следует контролировать уровень гидратации организма.

Больные с нарушением функции почек. Следует с осторожностью применять ацикловир у больных с нарушением функции почек и следить за адекватным уровнем гидратации организма.

При лечении инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, или профилактике вирусной инфекции у пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью применение рекомендованных пероральных доз не вызывает накопления ацикловира в организме в концентрациях выше тех, которые считаются безопасными для введения препарата. Однако больным с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуют установить дозу до 200 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч.

При лечении инфекций, вызванных вирусом ветряной оспы и опоясывающего герпеса, у пациентов с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 10–25 мл/мин) рекомендуют установить дозу до 800 мг 3 раза в сутки каждые 8 ч, а у больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуют снизить дозу до 800 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч.