избегать попадания геля на слизистую оболочку глаза!

Длительное применение препарата требует контроля формулы крови. При возникновении лейкопении важно тщательно сопоставить ожидаемую пользу от продолжения терапии с возможным риском.

Необходимо помнить о риске ухудшения неврологического статуса пациенток с тяжелыми, хроническими или острыми неврологическими заболеваниями при лечении метронидазолом. Пациентам с перманентными или прогрессирующими нефропатиями Метрогил Вагинальный гель следует назначать с осторожностью.

При появлении атаксии, головокружения, галлюцинаций и при ухудшении неврологического статуса больного лечение препаратом следует прекратить.

Метронидазол способен иммобилизировать трепонемы, что приводит к ошибочному положительному тесту Нельсона.

Во время лечения метронидазолом следует избегать употребления алкоголя (возможно возникновение тахикардии, тошноты, рвоты, ощущение жара, спастической боли в эпигастрии, головной боли).

Половые отношения необходимо прекратить на период всего курса лечения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Метрогил Вагинальный гель противопоказан беременным в I триместр беременности, а во II и III триместр его можно назначать только в случае крайней необходимости. При необходимости применения препарата Метрогил Вагинальный гель следует прекратить кормление грудью.

Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. В связи с возможностью возникновения побочных реакций со стороны ЦНС (например головокружение) не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать с механизмами, пока не будет выяснена индивидуальная чувствительность пациента к препарату.