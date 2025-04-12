Камирен (Kamiren)
Камирен инструкция по применению
Состав
Содержит доксазозина мезилата 4,86 мг.
Доксазозин - 4 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Доксазозин является блокатором α-адренорецепторов.
Он снижает АД за счет расслабления гладких мышц периферических сосудов и снижения ОПСС. На функцию сердца оказывает незначительное и транзиторное влияние. Резистентность к доксазозину не развивается даже после продолжительного лечения.
Доксазозин снижает уровень общего ХС, ЛПНП и ТГ в сыворотке крови, повышает содержание в ней ЛПВП. За счет нормализации липидного спектра крови способствует предотвращению атеросклероза и ИБС.
Доксазозин можно назначать больным сахарным диабетом II типа, поскольку он не оказывает негативного влияния на углеводный метаболизм и чувствительность к инсулину. Он тормозит агрегацию тромбоцитов. После продолжительного применения происходит уменьшене массы левого желудочка. Доксазозин является безопасным препаратом для пациентов с почечной недостаточностью, ХОБЛ, периферической артериальной ангиопатией и подагрой.
Действие доксазозина длится на протяжении ≥24 ч. Снижение АД наиболее выражено через 2–6 ч после приема. Максимальный гипотензивный эффект препарата развивается через несколько недель регулярного приема. Доксазозин практически не оказывает влияния на нормальный уровень АД.
В случае неудовлетворительного эффекта пациент может одновременно принимать другие антигипертензивные препараты: блокаторы β-адренорецепторов, диуретики, антагонисты кальция и ингибиторы АПФ.
Доксазозин, расслабляя гладкомышечные клетки верхней части уретры и предстательной железы, увеличивает просвет уретры и облегчает отток мочи, способствуя устранению неприятных симптомов, которые наблюдаются при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Улучшение уродинамики и уменьшение выраженности симптомов ДГПЖ наблюдается уже после 2 нед лечения и усиливается при дальнейшем приеме.
Фармакокинетика. После приема внутрь доксазозин хорошо всасывается. Cmax в плазме крови наблюдается уже через 1,5–3 ч после приема. Доксазозин почти полностью связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени и выводится с калом, главным образом в виде метаболитов, <10% выводится с мочой. T½ доксазозина составляет 16–22 ч.
Показания Камирен
лечение АГ (в качестве монотерапии и в комбинации с другими гипотензивными средствами); устранение клинических симптомов ДГПЖ.
Применение Камирен
внутрь независимо от приема пищи.
АГ
Начальная доза доксазозина для взрослых составляет 1 мг/сут. Первую дозу рекомендуется принять вечером перед сном. При необходимости дозу постепенно повышают (на 2 мг с интервалом 1–2 нед) до 4–8 мг/сут. Доказанная эффективная доза — 2–8 мг/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 16 мг.
ДГПЖ
Начальная доза доксазозина у пациентов с нормотензией составляет 1 мг/сут. Первую дозу рекомендуется принять вечером перед сном. При необходимости дозу постепенно повышают (на 2 мг с интервалом 1–2 нед) до 4–8 мг/сут. Доказанная эффективная доза — 2–4 мг/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 8 мг.
ДГПЖ у пациентов с АГ
Режим дозирования тот же, что и у пациентов с АГ.
Противопоказания
повышенная чувствительность к доксазозину, празозину, теразозину, а также к другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
в начале лечения при повышении дозы у некоторых пациентов возможны ортостатические реакции, которые проявляются снижением АД, головокружением и коллапсом при изменении положения тела. Указанные эффекты носят временный характер, но в случае появления продолжительных или выраженных побочных эффектов рекомендуется снизить дозу или прекратить лечение. К побочным эффектам доксазозина относятся также общая слабость, сонливость, головная боль, слабость мышц, отек нижних конечностей, тошнота и ринит. В единичных случаях — тахикардия, сердцебиение и недержание мочи.
Особые указания
прием первой дозы доксазозина может вызвать значительное снижение АД и появление головокружения и даже коллапса. Для их предупреждения следует начинать лечение дозой препарата 1 мг перед сном. Дозу необходимо постепенно повышать на протяжении 1–2 нед. Пациента следует предупредить о возможности возникновения ортостатической гипотензии и рекомендовать осторожно подниматься после положения сидя или лежа. Особенно это касается пациентов пожилого возраста и тех, которые одновременно принимают другие антигипертензивные препараты и диуретики.
Препарат не рекомендуется назначать лицам с артериальной гипотензией.
У пациентов с нарушением функции печени метаболизм доксазозина замедляется, что требует тщательного подбора дозы.
Период беременности и кормления грудью. Риск влияния препарата на плод не установлен. В период беременности назначают только в том случае, если ожидаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода. Во время лечения доксазозином рекомендуется прекратить кормление грудью, потому что безопасность препарата для новорожденного не установлена.
Дети. Безопасность и эффективность применения доксазозина у детей не установлены, поэтому для лечения детей препарат не рекомендуется.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
В начале лечения и при повышении дозы может отмечаться значительное снижение АД, что может вызывать головокружение. В это время следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
доксазозин можно применять одновременно с другими антигипертензивными препаратами (антагонистами β-адренорецепторов, диуретиками, блокаторами кальциевых каналов и ингибиторами АПФ), однако, рекомендуется соблюдать осторожность в начале лечения, поскольку антигипертензивный эффект может значительно усиливаться.
Сочетанное применение препаратов, таких как нитраты, анестетики, трициклические антидепрессанты и этиловый спирт в значительной степени могут способствовать снижению АД.
Следует также с осторожностью назначать доксазозин одновременно с препаратами, влияющими на активность микросомальных ферментов печени, поскольку существует возможность замедления или ускорения метаболизма доксазозина.
Лабораторные тесты: доксазозин не влияет на концентрацию простатспецифического антигена (PSA).
Передозировка
проявляется, в первую очередь, артериальной гипотензией, головокружением и коллапсом. Для большинства пациентов достаточно снизить дозу препарата или временно прекратить лечение.
После приема лекарственного средства в достаточно высокой дозе возможна гипотензия.
Пациента необходимо уложить горизонтально с несколько приподнятыми кверху ногами и опущенной книзу головой. Рвоту вызывать не надо. Для выведения неабсорбированного препарата из ЖКТ — провести промывание желудка, применить активированный уголь, слабительные средства. Лечение передозировки симптоматическое с помощью агонистов α-адренорецепторов (например, норэпинефрина).
С целью выведения препарата гемодиализ является неэффективным, поскольку доксазозин почти полностью связывается с белками плазмы крови.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.