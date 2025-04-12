Фармакодинамика. Доксазозин является блокатором α-адренорецепторов.

Он снижает АД за счет расслабления гладких мышц периферических сосудов и снижения ОПСС. На функцию сердца оказывает незначительное и транзиторное влияние. Резистентность к доксазозину не развивается даже после продолжительного лечения.

Доксазозин снижает уровень общего ХС, ЛПНП и ТГ в сыворотке крови, повышает содержание в ней ЛПВП. За счет нормализации липидного спектра крови способствует предотвращению атеросклероза и ИБС.

Доксазозин можно назначать больным сахарным диабетом II типа, поскольку он не оказывает негативного влияния на углеводный метаболизм и чувствительность к инсулину. Он тормозит агрегацию тромбоцитов. После продолжительного применения происходит уменьшене массы левого желудочка. Доксазозин является безопасным препаратом для пациентов с почечной недостаточностью, ХОБЛ, периферической артериальной ангиопатией и подагрой.

Действие доксазозина длится на протяжении ≥24 ч. Снижение АД наиболее выражено через 2–6 ч после приема. Максимальный гипотензивный эффект препарата развивается через несколько недель регулярного приема. Доксазозин практически не оказывает влияния на нормальный уровень АД.

В случае неудовлетворительного эффекта пациент может одновременно принимать другие антигипертензивные препараты: блокаторы β-адренорецепторов, диуретики, антагонисты кальция и ингибиторы АПФ.

Доксазозин, расслабляя гладкомышечные клетки верхней части уретры и предстательной железы, увеличивает просвет уретры и облегчает отток мочи, способствуя устранению неприятных симптомов, которые наблюдаются при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Улучшение уродинамики и уменьшение выраженности симптомов ДГПЖ наблюдается уже после 2 нед лечения и усиливается при дальнейшем приеме.

Фармакокинетика. После приема внутрь доксазозин хорошо всасывается. C max в плазме крови наблюдается уже через 1,5–3 ч после приема. Доксазозин почти полностью связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени и выводится с калом, главным образом в виде метаболитов, <10% выводится с мочой. T ½ доксазозина составляет 16–22 ч.