Гидрокортизон-ПОС мазь глазная (действующее вещество гидрокортизона ацетат) ― топический препарат для применения в офтальмологии. Применяется в терапии аллергических и воспалительных заболеваний конъюнктивы и переднего сегмента глаза. Кроме того, Гидрокортизон-ПОС мазь глазная может применяться в случае заболеваний век, в том числе блефарита.

Местные препараты гидрокортизона применяются в офтальмологии с средины ХХ в. (Gordon D.M. еt al., 1953). В настоящее время топические кортикостероиды являются основным выбором противовоспалительных лекарственных средств для лечения большинства иммуноопосредованных заболеваний глаз (Jin X. et al., 2009).

Гидрокортизон-ПОС: механизм действия топических глюкокортикоидов

Механизм действия кортикостероидов сложный и все еще не до конца изучен.

Топические кортикостероиды действуют на воспалительный процесс посредством нескольких механизмов. Они подавляют клеточную инфильтрацию, стабилизируют клеточные мембраны. Кортикостероиды увеличивают синтез липокортинов, которые блокируют фосфолипазу А2 и ингибируют синтез гистамина в тучных клетках. Ингибирование фосфолипазы А2 угнетает превращение фосфолипидов наружной клеточной мембраны в арахидоновую кислоту. Кортикостероиды также влияют на фактор транскрипции NF-kB, который регулирует синтез ряда провоспалительных цитокинов.

Глюкокортикоиды связываются с рецепторами глюкокортикоидных гормонов в цитоплазме, активированный комплекс кортикостероид-глюкокортикоидный рецептор мигрирует в ядро, где регулирует экспрессию генов, отвечающих за выработку про- и противовоспалительных медиаторов. Кроме того, активированный комплекс глюкокортикоид — глюкокортикоидный рецептор также вызывает негеномные эффекты, такие как ингибирование вазодилатации, снижение проницаемости сосудов и миграции лейкоцитов (Hessen M., Karamursel A. E., 2014).

Гидрокортизон-ПОС: в каких случаях целесообразно применение?

У около 1/ 3 населения в мире отмечают какое-либо аллергическое заболевание. Глазные симптомы выявляют у 40–80% лиц с аллергией. Распространенность аллергопатологии в западных странах выше, чем в Азии или Африке (Kari O., Saari K.M., 2010).

Аллергические заболевания глаз могут возникать как самостоятельное заболевание, так и в сочетании с аллергическим ринитом и иногда с БА. Согласно статистическим данным у 61% детей в возрасте до 14 лет с атопическим дерматитом наблюдается аллергический конъюнктивит (АК), у 44,7% детей ― аллергический ринит (АР), при этом только у 5% АК не сочетался с другими аллергическими заболеваниями (Kari O., Saari K.M., 2010).

Диагностика аллергопатологии глаз базируется прежде всего на детальном сборе жалоб больного, анамнеза болезни и клиническом обследовании. В случае необходимости могут проводиться дополнительные исследования ― тесты на слезопродукцию, смывы с конъюнктивы с последующим посевом и бактериологическим/вирусологическим исследованием, цитологическое исследование (например для выявления типичных эпителиальных изменений при синдроме сухого глаза или выявления эозинофильной инфильтрации), определение уровня IgE слезной жидкости.

Дополнительно могут проводиться кожные прик-тесты и определение сывороточного IgE.

Стероидные препараты, антигистаминные препараты и стабилизаторы мембран тучных клеток являются основой терапии аллергических заболеваний глаз. При хронических, тяжелых аллергических заболеваниях возможно применение ингибиторов кальциневрина, для уменьшения потребности в длительном применении глюкокортикоидов и снижения риска побочных эффектов. Также возможно проведение аллергенспецифической иммунотерапии. Настоятельно рекомендуется максимальное исключение контактов с аллергеном, который стал причиной заболевания (Kari O., Saari K.M., 2010).

Гидрокортизон-ПОС в лечении сезонного и круглогодичного аллергического конъюнктивита

Глазная мазь Гидрокортизон-ПОС применяется в терапии аллергических заболеваний глаз. Различные формы аллергического конъюнктивита и кератоконъюнктивита составляют 84% всех аллергических заболеваний глаз (Хаитов Р.М., 2002).

При этом наиболее распространенным является сезонный аллергический конъюнктивит (САК) (Kari O., Saari K.M., 2010). Его симптомы обычно наблюдаются в период цветения трав или могут обостряться независимо от времени года, например, при контакте с шерстью и перхотью домашних животных, пылевыми клещами или плесенью.

Наиболее характерными проявлениями АК являются зуд, хемоз, слезотечение, жжение, светобоязнь, покраснение, папиллярная гипертрофия конъюнктивы и ее сухость, отек век и/или конъюнктивы. Симптомы САК, как правило, более выражены по сравнению с выраженностью симптомов при круглогодичном персистирующем АК.

АК является преимущественно двухсторонним. Кроме того, он может быть предиктором развития аллергического воспаления в дыхательных путях (АР и даже БА).

Первоначально острота зрения при данном заболевании обычно нормальная. Однако при некоторых тяжелых формах АК и кератоконъюнктивита могут наблюдаться нарушения зрения или изменения вследствие повреждения роговицы, или изменения кривизны роговицы.

САК и круглогодичный АК опосредуются IgE и провоцируются аэроаллергенами, содержащимися в воздухе, такими как пыльца травы и дерева, клещи, плесень и перхоть животных. Высвобождение из тучных клеток гистамина, триптазы и других медиаторов воспаления вызывает зуд и запускает каскад провоспалительных реакций, которые включают синтез простагландинов, лейкотриенов, активацию фибробластов и хемотаксис эозинофилов в очаг воспаления. Гранулярный эндоплазматический ретикулум эозинофилов содержит другие провоспалительные цитокины, такие как интерлейкины-4, 13, 12, 27 и интерферон-γ.

В то же время возможны также блефарит, блефароконъюнктивит или кератоконъюнктивит, представляющие собой реакции гиперчувствительности замедленного типа (клеточный или смешанный типы аллергических реакций). Они могут провоцироваться контактными аллергенами (косметика, препараты при глазных заболеваниях). В клеточно-опосредованном типе реакции (замедленного типа или типа IV) Т-клетки распознают антиген и запускают воспалительную реакцию.

Гидрокортизон угнетает все типы аллергических реакций.

Основные принципы лечения аллергических заболеваний глаз: место глазной мази Гидрокортизон-ПОС

Аллергические заболевания глаз значительно ухудшают качество жизни пациентов. Они зачастую приводят к временной нетрудоспособности и снижению производительности труда (Sergiyenko N. et al., 2014).

Основной целью лечения аллергопатологии глаз является раннее купирование воспаления и предотвращение осложнений, таких как помутнение роговицы и синдром сухого глаза. Считается, что в некоторых случаях их ранняя терапия может предотвратить развитие аллергического риносинусита или даже БА (Kari O., Saari K.M., 2010).

Наиболее эффективными противовоспалительными препаратами являются кортикостероиды, которые применяются при лечении острых и тяжелых форм аллергических реакций. Кортикостероиды клинически эффективны также у пациентов, резистентных к другим видам противоаллергической терапии (в том числе применению блокаторов гистаминовых рецепторов).

Важно начинать терапию немедленно при появлении симптомов и продолжать ее до наступления полной клинической ремиссии. Это в большинстве случаев позволяет избежать хронизации воспалительного процесса. Не менее важно при сочетанной патологии обратить внимание на сопутствующие АР или БА (Kari O., Saari K.M., 2010).

Важно, что консервант, входящий в состав местных препаратов, хлорид бензалкония, может вызывать местные аллергические реакции. Кроме того, он может оказывать токсическое действие на воспаленную конъюнктиву и усугублять уже существующую вследствие АК ксерофтальмию (Kari O., Saari K.M., 2010). Следует отметить, что глазная мазь Гидрокортизон-ПОС не содержит бензалкония хлорид.

Антигистаминные препараты при длительном применении также могут усугубить или вызвать ксерофтальмию. Кортикостероиды являются препаратами выбора в краткосрочной терапии вышеназванных заболеваний, при необходимости же длительного лечения следует взвесить потенциальные риски развития побочных эффектов и пользу (Kari O., Saari K.M., 2010).

Гидрокортизон-ПОС: какая концентрация гидрокортизона ацетата в глазной мази является наиболее эффективной?

Эффективность препаратов офтальмологических кортикостероидов зависит от концентрации действующего вещества (Sergiyenko N. et al., 2014). На фармацевтическом рынке доступны глазные мази с различными концентрациями гидрокортизона. Было проведено сравнительное исследование глазных мазей с гидрокортизоном ацетатом 2,5%, 1% и 0,5%. В исследование были включены 411 пациентов с умеренными и тяжелыми проявлениями острого аллергического блефароконъюнктивита (43%), блефарита (39%) и конъюнктивита (18%). Пациенты отмечали ощущения инородного тела в глазу, зуд, покраснение или припухлость век, при офтальмологическом осмотре определялась гиперемия конъюнктивы, у нескольких пациентов выявляли скудные выделения из глаз. Для оценки тяжести состояния/наступления ремиссии оценивались клинические симптомы (в баллах в диапазоне 0–3) и объективные признаки острого воспаления конъюнктивы и придаточного аппарата глаза.

Согласно полученным результатам время до клинически значимого уменьшения выраженности симптомов (для расчета этого показателя подсчитывается сумма баллов за каждый симптом (0–3) и определяется время, когда общая сумма баллов по всем симптомам снизилась на 50% от исходной) было практически одинаковым при применении 2,5% и 1% мази (73,5 и 67,7 ч соответственно) и значительно дольше при применении 0,5% мази (111,8 ч). Время до наступления полной клинической ремиссии было меньше при применении 1% или 2,5% мази (9 дней), чем при применении 0,5% мази (10 дней). У пациентов не зафиксировано нарушений остроты зрения, повышения внутриглазного давления или признаков развития катаракты ни во время лечения, ни через 2 нед после его завершения. Из побочных эффектов у 2,2% пациентов наблюдались усиление слезотечения, гиперемия конъюнктивы, дискомфорт и зуд после применения мази. Учитывая отсутствие существенных различий в эффективности мази 1% и 2,5%, можно сделать выводы об отсутствии линейной зависимости концентрация/эффективность, поскольку при повышении концентрации с 0,5% до 1% эффективность мази возрастает, при дальнейшем же повышении концентрации не удается достичь значимого повышения эффекта. Применение же более высоких концентраций гидрокортизона позволяет достичь клинически значимого улучшения в более короткие сроки, чем применение 0,5% мази (Sergiyenko N. et al., 2014).

Гидрокортизон-ПОС: о чем следует помнить, применяя топические глюкокортикоиды в офтальмологии

Топические кортикостероиды ― это одни из наиболее эффективных лекарственных средств, применяемых в терапии аллергических, неинфекционных, воспалительных заболеваний глаз (McGhee C.N.J. еt al., 2002).

Однако в результате применения препаратов этой группы возможно развитие неблагоприятные побочных реакций. Наиболее серьезными побочными реакциями являются повышение внутриглазного давления, глаукома и развитие катаракты. Задняя субкапсулярная катаракта, может развиться через 4 мес местного применения кортикостероидных препаратов. Считается, что ее развитие, обусловлено ковалентным связыванием кортикостероида с белком хрусталика с последующим его окислением.

Важно дифференцировать аллергические и инфекционные поражения глаз, так как применение глюкокортикоидных препаратов при наличии инфекции роговицы приводит к развитию осложнений (McGhee C.N.J. еt al., 2002).

Кроме того, вследствие длительного применения кортикостероидов могут наблюдаться сухость роговицы, атрофия орбитального жира, ограничение движения глаз, некоторые другие местные реакции и даже снижение образования эндогенного кортизола (McGhee C.N.J. еt al., 2002). Исходя из вышеизложенного, следует применять глазную мазь Гидрокортизон-ПОС по возможности короткими курсами (длительность терапии не должна превышать 2 нед).

Заключение

В 1950-е годы введение в клиническую практику топических глюкокортикоидов совершило революцию в офтальмологии (Fung A.T. еt al., 2020).

Топические кортикостероиды являются сильными противовоспалительными препаратами. Препараты данной группы ингибируют выработку различных медиаторов воспаления, выделяющихся в ответ на воздействие аллергена.

Гидрокортизон-ПОС применяется в терапии АК, а также других острых и хронических аллергических и воспалительных заболеваний глаз и придатков глаза: ирита, иридоциклита, увеита, хориоретинита, блефарита и блефароконъюнктивита.

