при увеличении периода применения Гексализа >5 дней возможно развитие дисбиотических нарушений в ротовой полости и вероятность распространения бактериальной или грибковой инфекции.

Ввиду вероятности таких нежелательных взаимодействий, как инактивация либо антагонизм, необходимо воздерживаться от сочетанного применения с другими топическими антисептическими средствами.

Если состояние пациента ухудшилось, например развилась лихорадка, либо в случае отсутствия на протяжении 5 дней положительной динамики, требуется повторное обследование пациента с последующим пересмотром терапевтической стратегии.

Нет информации о безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью ввиду отсутствия адекватных и хорошо контролируемых исследований с участием указанных категорий пациенток.

Не отмечено какого-либо воздействия на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.