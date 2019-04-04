Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛАПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛААнтисептикиРазличные антисептикиГексаспрей (Hexaspray)

Гексаспрей (Hexaspray) (166548) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
  • Диагнозы
Гексаспрей (Hexaspray)
Цена в городе Киев
от 221,16 грн
Без рецепта
1 шт, 750 мг от 221,16 грн
В наличии в 1156 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Спрей оромукозный
Дозировка
750 мг
Вес
30 г
ATC-група
R02A A20 Различные антисептики
Регистрационное удостоверение
UA/6180/01/01 от 09.08.2017
Международное название
BICLOTYMOLUM (БИКЛОТИМОЛ)

Гексаспрей инструкция по применению

Фармакологические свойства

Гексаспрей — средство с антисептическими, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами.
Фармацевтически активный ингредиент Гексаспрея биклотимол — производное тимола с антибактериальной активностью по отношению к Staphylococcus spp., Streptococcus spp., микрококкам и коринебактериям. Вызывает коагуляцию белков бактериальной стенки. Оказывает также местное противовоспалительное действие наряду с обезболивающим эффектом.
Крайне медленное всасывание биклотимола, благодаря его связи с белками слизистой оболочки, обеспечивает продолжительный эффект препарата в ротовой полости.

Показания Гексаспрей

топическая симптоматическая терапия заболеваний ротовой полости и носоглотки инфекционного и воспалительного характера:

  • афтозный стоматит;

  • пародонтоз;
  • гингивит;
  • фарингит;
  • ангина.

Применение Гексаспрей

местно взрослым и детям в возрасте >2,5 года — по 2 впрыскивания 3 раза в сутки. Курс ≤5 дней.
Флакон встряхнуть перед применением, держать вертикально при орошении полости рта.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 2,5 года.

Противопоказания

  • гиперчувствительность к препарату;
  • дети в возрасте младше 2,5 года (риск ларингоспазма).

Побочные эффекты

нарушения со стороны кожи. Весьма редко возможны аллергические нарушения: развитие отека губ, высыпаний на коже, крапивницы, эритемы, отека Квинке.
Наличие в препарате таких ингредиентов, как соевый лецитин и метилпарагидроксибензоат, обусловливает у определенных категорий больных вероятность возникновения аллергических реакций.

Особые указания

при увеличении периода применения Гексализа >5 дней возможно развитие дисбиотических нарушений в ротовой полости и вероятность распространения бактериальной или грибковой инфекции.
Ввиду вероятности таких нежелательных взаимодействий, как инактивация либо антагонизм, необходимо воздерживаться от сочетанного применения с другими топическими антисептическими средствами.
Если состояние пациента ухудшилось, например развилась лихорадка, либо в случае отсутствия на протяжении 5 дней положительной динамики, требуется повторное обследование пациента с последующим пересмотром терапевтической стратегии.
Нет информации о безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью ввиду отсутствия адекватных и хорошо контролируемых исследований с участием указанных категорий пациенток.
Не отмечено какого-либо воздействия на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Взаимодействия

неизвестны.

Передозировка

данные о случаях передозировки отсутствуют.

Условия хранения

в защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.

Гексаспрей
Гексаспрей спрей оромукозный 750 мг флакон аэрозольный 30 г, №1
от 221,16 грн
В наличии в 1156 аптеках
Цены в аптеках
Гексаспрей
Гексаспрей спрей оромукозный 750 мг флакон аэрозольный 30 г, №1
от 221,16 грн
Забронировать
Забронировать
Комментарии (1)
Филипп Александрович Бекало
04.04.2019 17:02

Freche и Drweski в 1986 году провели первое открытое сравнительное исследование у 40 пациентов с острым (60%, наличие симптомов в течение менее 72 ч) или хроническим (40%, наличие симптомов в течение более 15 суток) фарингитом. Пациентам были назначены бикотимол, по 2 распыления 3 р/сут (Гексаспрей; n = 20) или по 4 распыления спрея фузафунгина 4 р/сут (n = 20 пациентов). Субъективная оценка симптомов и противовоспалительный эффект объединены в единую оценку эффективности («очень хорошо»; «хорошо»; «эффект незначительный»; «отсутствие эффекта»). Через 7-10 дней оценка спрей биклотимола «очень хорошо» или «хорошо» наблюдалась у 50% пациентов с острым фарингитом (из них у 8% как «очень хорошо»), по сравнению с 25% пациентов, получавших фузафунгин (ни у одного из пациентов оценка «очень хорошо» не наблюдалась). В данном исследовании у пациентов с хроническим фарингитом также наблюдалось преимущество при применении спрея биклотимола (оценка «хорошо» у 34,5% vs 25% у пациентов, получавших фузафунгин). Как у биклотимола, так у и фузафунгина наблюдалась отличная переносимость при местном применении. Авторы объяснили его заметную эффективность наличием у биклотимола противоспалительной активности. Кроме того, можно предположить, что низкая эффективность, проявляемая антибиотиком фузафунгином, наблюдается вследствие вирусной природы фарингита у большинства пациентов. Данный факт подчеркивает важность назначения в клинической практике препаратов с антисептическими и противоспалительными свойствами, таких препаратов, как биклотимол.