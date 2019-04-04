Гексаспрей (Hexaspray) (166548) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексаспрей инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гексаспрей — средство с антисептическими, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами.
Фармацевтически активный ингредиент Гексаспрея биклотимол — производное тимола с антибактериальной активностью по отношению к Staphylococcus spp., Streptococcus spp., микрококкам и коринебактериям. Вызывает коагуляцию белков бактериальной стенки. Оказывает также местное противовоспалительное действие наряду с обезболивающим эффектом.
Крайне медленное всасывание биклотимола, благодаря его связи с белками слизистой оболочки, обеспечивает продолжительный эффект препарата в ротовой полости.
Показания Гексаспрей
топическая симптоматическая терапия заболеваний ротовой полости и носоглотки инфекционного и воспалительного характера:
- афтозный стоматит;
- пародонтоз;
- гингивит;
- фарингит;
- ангина.
Применение Гексаспрей
местно взрослым и детям в возрасте >2,5 года — по 2 впрыскивания 3 раза в сутки. Курс ≤5 дней.
Флакон встряхнуть перед применением, держать вертикально при орошении полости рта.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 2,5 года.
Противопоказания
- гиперчувствительность к препарату;
- дети в возрасте младше 2,5 года (риск ларингоспазма).
Побочные эффекты
нарушения со стороны кожи. Весьма редко возможны аллергические нарушения: развитие отека губ, высыпаний на коже, крапивницы, эритемы, отека Квинке.
Наличие в препарате таких ингредиентов, как соевый лецитин и метилпарагидроксибензоат, обусловливает у определенных категорий больных вероятность возникновения аллергических реакций.
Особые указания
при увеличении периода применения Гексализа >5 дней возможно развитие дисбиотических нарушений в ротовой полости и вероятность распространения бактериальной или грибковой инфекции.
Ввиду вероятности таких нежелательных взаимодействий, как инактивация либо антагонизм, необходимо воздерживаться от сочетанного применения с другими топическими антисептическими средствами.
Если состояние пациента ухудшилось, например развилась лихорадка, либо в случае отсутствия на протяжении 5 дней положительной динамики, требуется повторное обследование пациента с последующим пересмотром терапевтической стратегии.
Нет информации о безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью ввиду отсутствия адекватных и хорошо контролируемых исследований с участием указанных категорий пациенток.
Не отмечено какого-либо воздействия на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
данные о случаях передозировки отсутствуют.
Условия хранения
в защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.
Freche и Drweski в 1986 году провели первое открытое сравнительное исследование у 40 пациентов с острым (60%, наличие симптомов в течение менее 72 ч) или хроническим (40%, наличие симптомов в течение более 15 суток) фарингитом. Пациентам были назначены бикотимол, по 2 распыления 3 р/сут (Гексаспрей; n = 20) или по 4 распыления спрея фузафунгина 4 р/сут (n = 20 пациентов). Субъективная оценка симптомов и противовоспалительный эффект объединены в единую оценку эффективности («очень хорошо»; «хорошо»; «эффект незначительный»; «отсутствие эффекта»). Через 7-10 дней оценка спрей биклотимола «очень хорошо» или «хорошо» наблюдалась у 50% пациентов с острым фарингитом (из них у 8% как «очень хорошо»), по сравнению с 25% пациентов, получавших фузафунгин (ни у одного из пациентов оценка «очень хорошо» не наблюдалась). В данном исследовании у пациентов с хроническим фарингитом также наблюдалось преимущество при применении спрея биклотимола (оценка «хорошо» у 34,5% vs 25% у пациентов, получавших фузафунгин). Как у биклотимола, так у и фузафунгина наблюдалась отличная переносимость при местном применении. Авторы объяснили его заметную эффективность наличием у биклотимола противоспалительной активности. Кроме того, можно предположить, что низкая эффективность, проявляемая антибиотиком фузафунгином, наблюдается вследствие вирусной природы фарингита у большинства пациентов. Данный факт подчеркивает важность назначения в клинической практике препаратов с антисептическими и противоспалительными свойствами, таких препаратов, как биклотимол.