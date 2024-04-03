в том случае, если симптомы заболевания не исчезают в течение 5 дней лечения, необходимо пересмотреть терапию.Следует избегать одновременного местного применения других антисептических средств.

Период беременности или кормления грудью. Адекватных и хорошо контролируемых исследований безопасности применения препарата в период беременности или кормления грудью не проводилось.

Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 2,5 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не влияет.