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Активные вещества — “Б”БИКЛОТИМОЛ (BICLOTYMOLUM)

БИКЛОТИМОЛ (BICLOTYMOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Гексаспрей спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1; Laboratories Bouchara Recordati
Гексаспрей Спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1 Laboratories Bouchara Recordati
В 1156 аптеках
от 221,16 грн
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Mm = 381,34 Да. Твердый порошок, растворим в диметилсульфоксиде. Длительно хранится при комнатной температуре.
CAS №:15686-33-6 C21H26Cl2O2
USPDDN: 2,2’-метилен-бис-(6-хлоротимол); NLM: 6,6’-дихлор-2,2’-метилендитимол.

биклотимол является производным фенола с антибактериальной активностью в отношении стафилококков, стрептококков, микрококков и коринебактерий. Коагулирует белки микробной клетки. Также оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.
Препарат очень медленно всасывается через слизистую оболочку, что обеспечивает его длительное присутствие в полости рта.

местное симптоматическое лечение инфекционных и воспалительных заболеваний полости рта и носоглотки: ангина, фарингит, афтозный стоматит, гингивит, пародонтоз.

взрослым и детям в возрасте от 2,5 лет — по 2 впрыскивания 3 раза в сутки.Максимальный срок лечения - 5 дней.

детский возраст до 2,5 лет (из-за риска развития ларингоспазма), повышенная чувствительность к биклотимолу.

возможны аллергические реакции.

в том случае, если симптомы заболевания не исчезают в течение 5 дней лечения, необходимо пересмотреть терапию.Следует избегать одновременного местного применения других антисептических средств.
Период беременности или кормления грудью. Адекватных и хорошо контролируемых исследований безопасности применения препарата в период беременности или кормления грудью не проводилось.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 2,5 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не влияет.