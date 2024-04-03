БИКЛОТИМОЛ (BICLOTYMOLUM) Действующее вещество
биклотимол является производным фенола с антибактериальной активностью в отношении стафилококков, стрептококков, микрококков и коринебактерий. Коагулирует белки микробной клетки. Также оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.
Препарат очень медленно всасывается через слизистую оболочку, что обеспечивает его длительное присутствие в полости рта.
местное симптоматическое лечение инфекционных и воспалительных заболеваний полости рта и носоглотки: ангина, фарингит, афтозный стоматит, гингивит, пародонтоз.
взрослым и детям в возрасте от 2,5 лет — по 2 впрыскивания 3 раза в сутки.Максимальный срок лечения - 5 дней.
детский возраст до 2,5 лет (из-за риска развития ларингоспазма), повышенная чувствительность к биклотимолу.
возможны аллергические реакции.
в том случае, если симптомы заболевания не исчезают в течение 5 дней лечения, необходимо пересмотреть терапию.Следует избегать одновременного местного применения других антисептических средств.
Период беременности или кормления грудью. Адекватных и хорошо контролируемых исследований безопасности применения препарата в период беременности или кормления грудью не проводилось.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 2,5 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не влияет.