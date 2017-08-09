местный анестетик амидного типа. Его действие наступает медленнее (в течение 5–10 мин), а анестезия длится дольше, по сравнению с другими анестетиками (3–8 ч, в зависимости от дозы и места введения). Механизм действия обусловлен стабилизацией мембран нейронов, что предотвращает возникновение и проведение нервных импульсов. Сначала последовательно угнетается температурная, тактильная и проприоцептивная чувствительности, а затем — и нервно-мышечная проводимость. Анальгетическое действие продолжается и после прекращения анестезии, что уменьшает потребность в послеоперационном обезболивании. При спинномозговой анестезии бупивакаин вызывает умеренное расслабление мышц нижних конечностей на протяжении 2–2,5 ч. При межреберной блокаде действие бупивакаина длится 7–14 ч; при эпидуральной блокаде — 3–4 ч; при блокаде мышц живота — 45–60 мин.

Бупивакаин (в зависимости от способа применения) в различных концентрациях распределяется в тканях организма; максимальная концентрация отмечается в хорошо перфузируемых тканях (печень, легкие, сердце, мозг). Проникает через плацентарный барьер, однако из-за высокой степени связывания препарата с белками плазмы крови соотношение концентраций в крови плода и матери низкое (0,2–0,4). Метаболизируется, главным образом, в печени. Период полувыведения у взрослых — 2,7 ч (1,2–4,6 ч), у детей — 6–22 ч. У пациентов пожилого возраста период полувыведения немного удлиняется.