Аркурон (Arcuron) (166316) - инструкция по применению ATC-классификация
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Аркурон инструкция по применению
Фармакологические свойства
пипекуроний бромид (2β,16β-бис (4-диметил-1-пиперазино)-3α, 17β-диацетокси-5-α-андростани дибромид) — миорелаксант с периферическим механизмом действия. Конкурентно блокирует Н-холинорецепторы скелетных мышц, препятствуя влиянию на них ацетилхолина. Длительность действия препарата составляет приблизительно 40–60 мин, зависит от дозы и индивидуальной чувствительности пациента.
Препарат выводится в неизмененном виде преимущественно с мочой и в минимальном количестве — с желчью. При повторном введении возможна небольшая кумуляция препарата. Период полувыведения зависит от дозы препарата.
Показания Аркурон
миорелаксация при проведении наркоза, для облегчения эндотрахеальной интубации при различных хирургических вмешательствах, а также при ИВЛ.
Применение Аркурон
вводят только в/в. Перед применением лиофилизированный порошок, содержащийся в ампуле, разводят 2 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. Используют только свежеприготовленный р-р. Аркурон нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами или р-рами, кроме изотонического р-ра глюкозы и р-ра Рингера. При расчете дозы препарата необходимо принимать во внимание используемую технику анестезии, возможные взаимодействия с другими лекарственными средствами, применяемыми до или во время анестезии, а также состояние больного. Взрослым в целях проведения эндотрахеальной интубации и дальнейшего операционного вмешательства препарат вводят в дозе 0,07–0,08 мг/кг массы тела. Эта доза обеспечивает проведение интубации в течение 90–120 сек и поддерживает расслабление скелетных мышц в течение 50–70 мин. Больным, у которых интубация проведенная с помощью сукцинилхолина, Аркурон назначают в начальной дозе 0,04–0,05 мг/кг. При этом действие препарата сохраняется в течение 15–25 мин, в зависимости от того, как сам больной переносит эту процедуру. Высокие дозы препарата увеличивают продолжительность его действия. В случае нарушения работы почек желательно не превышать дозу препарата, которая составляет 0,04 мг/кг (риск чрезмерной продолжительности действия). Для повторного введения используют 25% начальной дозы препарата (0,01–0,015 мг/кг). Если для наркоза детям применяют комбинацию диазепам-кетамин-фентанил-закись азота, начальная доза Аркурона составляет 0,08–0,09 мг/кг (больше, чем в взрослых). У новорожденных начальная доза Аркурона — 0,05–0,06 мг/кг. Указанные дозы препарата обеспечивают релаксацию скелетных мышц в течение 25–30 мин. При необходимости удлинения миорелаксации на 25 мин препарат вводят повторно в дозе, составляющей 1/3 начальной. В случае значительных индивидуальных отличий чувствительности к действию препарата, рекомендуется следить за состоянием мышц с использованием стимулятора периферических нервов.
Противопоказания
миастения, повышенная чувствительность к пипекуронию и бромидам, период беременности.
Побочные эффекты
возможны брадикардия и снижение АД (особенно у больных, которым во время наркоза применяли галотан или фентанил), в одиночных случаях — анафилактические реакции. Возможно уменьшение тромбопластинового и протромбинового времени. В дозе, ниже 0,1 мг/кг, Аркурон не оказывает ганглиоблокирующего и ваголитического действия.
Особые указания
Аркурон следует использовать только при наличии оснащения для проведения эндотрахеальной интубации, ИВЛ, кислородной терапии, а также специфических антидотов. Для наблюдения за миорелаксирующим действием препарата целесообразно использовать стимулятор периферических нервов. Больным с нарушениями нервно-мышечной проводимости, при наличии в анамнезе сведений о перенесенном полиомиелите, а также при ожирении дозу препарата необходимо снизить (повышенный риск передозировки Аркурона). Следует учитывать, что у больных с почечной недостаточностью продолжительность действия препарата возрастает. Рекомендуется снизить начальную дозу Аркурона при заболеваниях печени и желчных протоков. Гипотермия может продлить действие препарата. Перед началом анестезии следует устранить водно-электролитный дисбаланс и КОР крови. Усиливают эффект или удлиняют действие препарата гипокалиемия, гипокальциемия (например, после переливания крови), гипермагниемия, гипопротеинемия, дегидратация, ацидоз, гиперкапния, кахексия, применение сердечных гликозидов, мочегонных средств. Применение Аркурона во время кесаревого сечения не влияет на показатели шкалы Апгар, мышечный тонус и сердечно-сосудистую адаптацию новорожденного. Через плацентарный барьер проникает только минимальное количество активного вещества. У беременных, которым во время лечения токсикоза назначали соли магния (способные усиливать нервно-мышечную блокаду), Аркурон следует применять с осторожностью и в меньших дозах.
Взаимодействия
пролонгация действия Аркурона возможна при одновременном применении средств для ингаляционного наркоза (галотан, фентанил, пропанидид, барбитураты), сукцинилхолина или других недеполяризирующих миорелаксантов, некоторых противомикробных средств (аминогликозиды, тетрациклины, имидазол, метронидазол и др.), мочегонных средств, блокаторов β-адренорецепторов, тиамина, ингибиторов МАО, гуанидина, протамина, фенитоина, блокаторов α-адренорецепторов, антагонистов кальция, лидокаина (в/в введение). Ослабление действия Аркурона возможно при использовании до оперативного вмешательства ГКС, неостигмина, норадреналина, теофиллина, калия хлорида, натрия хлорида, кальция хлорида. Изменение действия Аркурона возможно при одновременном использовании деполяризирующих миорелаксантов (в зависимости от их дозы, времени использования и индивидуальной чувствительности больного).
Передозировка
миорелаксация, вызванная Аркуроном, обычно прекращается быстро и самопроизвольно. При необходимости действие препарата можно быстро и надежно устранить введением неостигмина (1–3 мг) в комбинации с атропином (0,5–1,25 мг) или галантамином (10–30 мг). Прекращение действия препарата оценивается клинически или с помощью стимулятора периферических нервов. При необходимости введение антидота можно повторить.
Условия хранения
в защищенном от света месте, при температуре от 2–8 °С. Не допускать замораживания! Аркурон должен быть использован сразу после вскрытия ампулы.