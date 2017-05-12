вводят только в/в. Перед применением лиофилизированный порошок, содержащийся в ампуле, разводят 2 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. Используют только свежеприготовленный р-р. Аркурон нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами или р-рами, кроме изотонического р-ра глюкозы и р-ра Рингера. При расчете дозы препарата необходимо принимать во внимание используемую технику анестезии, возможные взаимодействия с другими лекарственными средствами, применяемыми до или во время анестезии, а также состояние больного. Взрослым в целях проведения эндотрахеальной интубации и дальнейшего операционного вмешательства препарат вводят в дозе 0,07–0,08 мг/кг массы тела. Эта доза обеспечивает проведение интубации в течение 90–120 сек и поддерживает расслабление скелетных мышц в течение 50–70 мин. Больным, у которых интубация проведенная с помощью сукцинилхолина, Аркурон назначают в начальной дозе 0,04–0,05 мг/кг. При этом действие препарата сохраняется в течение 15–25 мин, в зависимости от того, как сам больной переносит эту процедуру. Высокие дозы препарата увеличивают продолжительность его действия. В случае нарушения работы почек желательно не превышать дозу препарата, которая составляет 0,04 мг/кг (риск чрезмерной продолжительности действия). Для повторного введения используют 25% начальной дозы препарата (0,01–0,015 мг/кг). Если для наркоза детям применяют комбинацию диазепам-кетамин-фентанил-закись азота, начальная доза Аркурона составляет 0,08–0,09 мг/кг (больше, чем в взрослых). У новорожденных начальная доза Аркурона — 0,05–0,06 мг/кг. Указанные дозы препарата обеспечивают релаксацию скелетных мышц в течение 25–30 мин. При необходимости удлинения миорелаксации на 25 мин препарат вводят повторно в дозе, составляющей 1/ 3 начальной. В случае значительных индивидуальных отличий чувствительности к действию препарата, рекомендуется следить за состоянием мышц с использованием стимулятора периферических нервов.