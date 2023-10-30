Венофер® (Venofer®) (166254) - инструкция по применению ATC-классификация
Венофер инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Активный компонент сахарозы железа состоит из многоядерных центров железа (III) гидроксида, окруженных снаружи множеством нековалентно связанных молекул сахарозы. Вес комплекса составляет среднюю молекулярную массу, которая равна примерно 43 кДа, что является достаточно высоким показателем и препятствует его выделению почками. Многоядерный центр железа имеет структуру, подобную структуре центра ферритина, который является физиологическим железосодержащим протеином. Комплекс разработан для обеспечения контролируемым образом усваиваемого железа для транспортировки железа и сохранения протеинов в организме (трансферрин и ферритин соответственно).
Фармакокинетика. Оценку феррокинетики 100 мг железа гидроксида сахарозного комплекса, обозначенного 59Fe и 52Fe, проводили среди 6 пациентов с дефицитом железа, анемией, почечной анемией или функциональным железодефицитом. В течение периода от 2 до 4 нед после введения максимальное усвоение эритроцитами 59Fe колебалось от 59 до 97%.
Распределение. После в/в введения разовой дозы препарата Венофер, содержащего 100 мг железа, Cmax железа наблюдалась через 10 мин после введения и достигала среднего значения 538 ммоль/л. Объем распределения центральной камеры хорошо соответствовал объему плазмы крови (≈3 л).
Введенное железо быстро высвобождалось из плазмы крови, а конечный T½ составлял 6 ч. Объем распределения в равновесной концентрации составлял 8 л, что указывает на слабое распространение железа в биологических жидкостях. Железо, транспортированное трансферрином, составляло около 31 мг/сут.
Метаболизм. После в/в введения железо из комплекса захватывается преимущественно печенью, селезенкой и костным мозгом. На втором этапе железо используется для синтеза гемоглобина, миоглобина и других железосодержащих ферментов, или хранится в печени в виде ферритина.
Выведение. Выделение железа почками в течение первых 4 ч после инъекции соответствовало <5% общего клиренса. Через 24 ч общая концентрация железа в плазме крови была снижена до начального уровня (перед введением), и выделение сахарозы почками составляло ≈75% введенной дозы.
Показания Венофер
железодефицитные состояния:
- при необходимости быстрого восполнения железа;
- пациентам, которые не переносят или не соблюдают регулярный прием пероральных препаратов железа;
- при наличии активных воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, когда пероральные препараты железа неэффективны.
Применение Венофер
Венофер вводят только в/в. Выполнить введение можно с помощью медленной инъекции, капельной в/в инъекции или непосредственного введения в венозный участок диализной системы. Средство не предназначено для в/м введения.
Перед тем, как начать лечение первой терапевтической дозой Венофера, следует провести тест-дозу. Необходимо иметь реанимационные средства. Если в течение периода наблюдения, который должен длиться не менее 15 мин, не появились побочные эффекты, можно вводить часть оставшейся лекарственной дозы.
В/в капельное введение. Венофер желательно вводить путем капельной инфузии, чтобы снизить риск развития артериальной гипотензии и опасность попадания р-ра в околовенозное пространство.
Непосредственно перед введением Венофер необходимо развести в 0,9% р-ре натрия хлорида в соотношении 1:20, например:
- 1 мл Венофера (20 мг железа) в максимум 20 мл стерильного 0,9% р-ра натрия хлорида;
- 5 мл Венофера (100 мг железа) в максимум 100 мл стерильного 0,9% р-ра натрия хлорида;
- 25 мл препарата Венофер (500 мг железа) в максимум 500 мл стерильного 0,9% р-ра натрия хлорида.
Для обеспечения стабильности р-ра разводить Венофер в больших, чем рекомендовано, объемах физиологического р-ра не допускается.
Полученный р-р рекомендуется вводить со скоростью:
- 100 мг железа в течение не менее 15 мин;
- 200 мг железа в течение не менее 30 мин;
- 300 мг железа в течение не менее 1,5 ч;
- 400 мг железа в течение не менее 2,5 ч;
- 500 мг железа в течение не менее 3,5 ч.
Введение максимально допустимой разовой дозы, составляющей 7 мг железа на 1 кг массы тела, следует проводить в течение как минимум 3,5 ч, независимо от общей дозы препарата. В виде инфузии максимальную переносимую дозу назначать не чаще чем 1 раз в неделю.
Перед тем, как начать первую капельную инфузию, необходимо провести тест-дозу: 20 мг железа взрослым и детям с массой тела ≥14 кг и половину дневной дозы (1,5 мг железа/кг) детям, имеющим массу тела <14 кг, в течение 15 мин. При отсутствии нежелательных явлений можно вводить с рекомендованной скоростью часть р-ра, которая осталась.
В/в струйное введение. Венофер можно вводить в/в медленно в виде неразбавленного р-ра со скоростью 1 мл/мин (5 мл Венофера (100 мг железа) вводится за 5 мин), но максимальный объем р-ра не должен превышать 10 мл Венофера (200 мг железа) за 1 инъекцию.
Перед тем, как начать введение, необходимо провести тест-дозу: взрослым и детям с массой тела ≥14 кг — 1 мл (20 мг железа), а детям с массой тела <14 кг — половину дневной дозы (1,5 мг железа/кг) медленно в течение 1–2 мин. Если в течение периода наблюдения, который длится не менее 15 мин, не появились побочные эффекты, можно вводить оставшуюся часть лекарственной дозы.
Венофер можно вводить непосредственно в венозный участок диализной системы, строго соблюдая правила, описанные для в/в инъекции.
Расчет дозы. Доза рассчитывается индивидуально в соответствии с общим дефицитом железа в организме больного по формуле:
Общий дефицит железа (мг) = масса тела (кг) × (нормальный уровень Hb (г/л) — уровень Hb пациента (г/л)) × 0,24 + депонированное железо (мг).
Для пациентов с массой тела <35 кг: нормальный уровень Hb — 130 г/л, количество депонированного железа — 15 мг/кг массы тела. Для больных с массой тела >35 кг: нормальный уровень Hb — 150 г/л, количество депонированного железа — 500 мг. Коэффициент 0,24 = 0,0034 × 0,07 × 1000 (содержание железа в Hb = 0,34%, объем крови = 7% массы тела, коэффициент 1000 = перевод «г» в «мг»).
Общий объем Венофера, который необходимо ввести (мл) = общий дефицит железа (мг)/20 мг/мл.
|Масса тела, кг
|Кумулятивная терапевтическая доза Венофера для введения
|Hb 60 г/л
|Hb 75 г/л
|Hb 90 г/л
|Hb 105 г/л
|мл
|мг железа
|мл
|мг железа
|мл
|мг железа
|мл
|мг железа
|5
|8
|160
|7
|140
|6
|120
|5
|100
|10
|16
|320
|14
|280
|12
|240
|11
|220
|15
|24
|480
|21
|420
|19
|380
|16
|320
|20
|32
|640
|28
|560
|25
|500
|21
|420
|25
|40
|800
|35
|700
|31
|620
|26
|520
|30
|48
|960
|42
|840
|37
|740
|32
|640
|35
|63
|1260
|57
|1140
|50
|1000
|44
|880
|40
|68
|1360
|61
|1220
|54
|1080
|47
|940
|45
|74
|1480
|66
|1320
|57
|1140
|49
|980
|50
|79
|1580
|70
|1400
|61
|1220
|52
|1040
|55
|84
|1680
|75
|1500
|65
|1300
|55
|1100
|60
|90
|1800
|79
|1580
|68
|1360
|57
|1140
|65
|95
|1900
|84
|1680
|72
|1440
|60
|1200
|70
|101
|2020
|88
|1760
|75
|1500
|63
|1260
|75
|106
|2120
|93
|1860
|79
|1580
|66
|1320
|80
|111
|2220
|97
|1940
|83
|1660
|68
|1360
|85
|117
|2340
|102
|2040
|86
|1720
|71
|1420
|90
|122
|2440
|106
|2120
|90
|1800
|74
|1480
В случае, когда полная необходимая доза превышает максимально допустимую разовую дозу, рекомендуется дробное введение препарата.
Если через 1–2 нед после начала лечения не наблюдается улучшения гематологических показателей, первоначальный диагноз необходимо пересмотреть.
Расчет дозы для восполнения уровня железа после кровопотери или донорства
Дозу препарата Венофер, необходимую для компенсации дефицита железа, определяют по следующей формуле:
- если количество потерянной крови известно: в/в введение 200 мг железа (=10 мл Венофера) приводит к такому же повышению концентрации Hb, как и переливание 1 единицы крови (=400 мл с концентрацией Hb 150 г/л); количество железа, которое необходимо компенсировать (мг) = количество единиц потерянной крови × 200, или необходимый объем препарата Венофер (мл) = количество единиц потерянной крови × 10;
- при снижении уровня Hb: использовать предыдущую формулу, но следует иметь в виду, что депо железа пополнять не требуется. Количество железа, которое необходимо компенсировать (мг) = масса тела (кг) × 0,24 × (нормальный уровень Hb (г/л) — уровень Hb пациента (г/л)). Например: масса тела — 60 кг, дефицит Hb =10 г/л, следовательно — необходимое количество железа =150 мг, а необходимый объем препарата Венофер =7,5 мл.
Стандартная дозировка
Взрослые и пациенты пожилого возраста: 5–10 мл Венофера (100–200 мг железа) 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня Hb.
Дети: имеются лишь ограниченные данные о применении препарата у детей. В случае клинической необходимости (для быстрого пополнения организма железом) рекомендуется вводить не более 0,15 мл препарата Венофер (3 мг элементарного железа) на 1 кг массы тела 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня гемоглобина.
Максимальная разовая доза
Взрослые и пациенты пожилого возраста: для инъекций 10 мл Венофера (200 мг железа) — продолжительность введения не менее 10 мин, не более 3 раз в неделю; для инфузии — в зависимости от показаний разовая доза может достигать 500 мг железа. Максимально переносимая разовая доза составляет 7 мг железа на 1 кг массы тела и вводится 1 раз в неделю, но она не должна превышать 25 мл препарата Венофер (500 мг железа). Время введения препарата и способ разведения приведены выше.
Противопоказания
анемия, не связанная с дефицитом железа (например гемолитическая анемия, мегалобластная анемия, нарушения эритропоэза, гипоплазия костного мозга); перенасыщение организма железом (гемосидероз, гемохроматоз) или нарушение процесса утилизации железа (например сидероахрестическая анемия или анемия, вызванная отравлением свинцом, кожаная порфирия, талассемия); повышенная чувствительность к компонентам препарата; I триместр беременности.
Побочные эффекты
к наиболее распространенным нежелательным реакциям на препарат (наблюдались у 0,5–1,5% пациентов), о которых сообщалось, относятся дисгевзия, гипотония, пирексия и озноб, реакции в месте введения препарата, тошнота. Анафилактоидные реакции возникают редко, однако могут быть наиболее серьезными нежелательными явлениями (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нежелательные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (доступные данные не позволяют оценить частоту, поскольку о таких явлениях сообщалось исключительно в течение постмаркетинговых исследований, а не клинических испытаний).
Со стороны иммунной системы
Редко — анафилактоидные реакции.
Со стороны нервной системы
Часто — транзиторное искажение вкусовых ощущений, особенно привкус металла (дисгевзия). Нечасто — головная боль, головокружение. Редко — парестезия, обмороки, потеря сознания, ощущение жжения кожи. Неизвестно — нарушение сознания, спутанность сознания.
Со стороны сердца
Нечасто — тахикардия, сердцебиение. Неизвестно — брадикардия.
Со стороны сосудистой системы
Нечасто — артериальная гипотензия, циркуляторный коллапс. Редко — АГ.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Нечасто — бронхоспазм, одышка.
Со стороны пищеварительного тракта
Нечасто — рвота, тошнота, боль в животе, диарея.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Нечасто — зуд, крапивница, сыпь и экзантема, эритема.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
Нечасто — мышечные спазмы, миалгия. Редко — отек суставов, артралгия.
Общие нарушения и реакции в месте введения
Нечасто — лихорадка, озноб; приливы; дискомфорт в груди. Реакции в месте введения, в том числе поверхностный флебит, жжение, отечность. При случайном экстраваскулярном введении препарата могут возникнуть боль, воспаление, некроз тканей и изменение цвета кожи на коричневый. Редко — ангиоэдема, периферический отек, усталость, астения, недомогание, ощущение жара, отек. Очень редко — бледность, повышение потливости, боль в спине. Неизвестно — хроматурия.
Особые указания
Венофер можно применять только тем пациентам, диагноз анемии которых подтвержден результатами соответствующих исследований (например результатами определения ферритина плазмы крови, или гемоглобина, или гематокрита, или подсчета количества эритроцитов, или определения их параметров — среднего объема эритроцита, среднего содержания Hb в эритроците или средней концентрации Hb в эритроците).
Перед применением ампулы следует осмотреть относительно наличия осадка и повреждений. Применять можно только коричневого цвета водный р-р, не содержащий осадок. Венофер следует вводить немедленно после открытия ампулы.
В/в препараты железа могут привести к возникновению аллергических или анафилактических реакций, потенциально опасных для жизни. Поэтому вводить препарат необходимо в помещении с соответствующим оборудованием для сердечно-легочной реанимации. В связи с высоким риском развития аллергических реакций у больных БА, экземой, поливалентной аллергией, аллергическими реакциями на другие парентеральные препараты железа препарат назначают с осторожностью. С особой осторожностью Венофер следует применять пациентам с расстройствами функций печени, в том числе вызванными повышенным уровнем ферритина, а также с острой или хронической инфекцией. Парентеральное введение железа может негативно повлиять на ход бактериальной или вирусной инфекции. Также осторожность требуется при введении препарата лицам с низкой способностью плазмы крови связывать железо и/или дефицитом фолиевой кислоты.
Результаты исследований у пациентов, имеющих реакции повышенной чувствительности к декстрану железа, показали отсутствие осложнений на фоне лечения препаратом Венофер.
Следует строго соблюдать скорость введения препарата, чтобы не допустить развития артериальной гипотензии. Высокая частота развития нежелательных побочных эффектов (особенно возникновение гипотензии) ассоциируется с повышением дозы или скорости введения препарата.
Следует избегать околовенозного введения, поскольку это приводит к боли, воспалению, некрозу тканей и окраске кожи в коричневый цвет.
Несовместимость. Венофер можно смешивать только со стерильным 0,9% р-ром натрия хлорида. Никаких других р-ров для в/в введения и терапевтических препаратов добавлять не разрешается, поскольку существует риск преципитации и/или другого фармацевтического взаимодействия. Совместимость с контейнерами из полиэтилена и поливинилхлорида не изучена.
Применение в период беременности или кормления груддю. Существуют ограниченные данные по применению препарата у беременных, которые показали отсутствие отрицательного влияния железа гидроксид сахарозного комплекса на течение беременности и здоровье плода/ребенка. До сих пор не проводилось хорошо контролируемых исследований среди беременных. Результаты исследований терапевтических доз среди животных не выявили прямых или косвенных вредных воздействий на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие.
Однако следует оценивать соотношение риск/польза перед применением препарата во II и III триместр беременности. Препарат противопоказано применять в I триместр беременности.
Проникновение неметаболизированного сахарата железа в грудное молоко маловероятно. Однако следует оценивать соотношение риск/польза перед применением препарата в период кормления грудью.
Дети. Есть лишь ограниченные данные о применении препарата у детей (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Назначение препарата детям рекомендуется только по жизненным показаниям (для быстрого пополнения железа в организме).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Маловероятна. Но в случае развития побочных реакций, таких как головокружение, спутанность сознания, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами до исчезновения симптомов.
Взаимодействия
Венофер не следует применять одновременно с железосодержащими пероральными средствами, поскольку абсорбция железа, применяемого внутрь, снижается. Поэтому лечение пероральными препаратами железа следует начинать не ранее чем через 5 дней после последней инъекции препарата Венофер.
Передозировка
передозировка может привести к острому перенасыщению организма железом, что может проявиться как гемосидероз. В случае передозировки рекомендуется применять симптоматические средства и, если необходимо, вещества, связывающие железо (хелаты).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.
После вскрытия ампулы с учетом микробиологической характеристики препарат следует применять немедленно.
После разведения физиологическим р-ром физико-химическая стабильность при комнатной температуре составляет 12 ч.
UA/TAK/1116/0047