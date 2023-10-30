Венофер вводят только в/в. Выполнить введение можно с помощью медленной инъекции, капельной в/в инъекции или непосредственного введения в венозный участок диализной системы. Средство не предназначено для в/м введения.

Перед тем, как начать лечение первой терапевтической дозой Венофера, следует провести тест-дозу. Необходимо иметь реанимационные средства. Если в течение периода наблюдения, который должен длиться не менее 15 мин, не появились побочные эффекты, можно вводить часть оставшейся лекарственной дозы.

В/в капельное введение. Венофер желательно вводить путем капельной инфузии, чтобы снизить риск развития артериальной гипотензии и опасность попадания р-ра в околовенозное пространство.

Непосредственно перед введением Венофер необходимо развести в 0,9% р-ре натрия хлорида в соотношении 1:20, например:

1 мл Венофера (20 мг железа) в максимум 20 мл стерильного 0,9% р-ра натрия хлорида;

5 мл Венофера (100 мг железа) в максимум 100 мл стерильного 0,9% р-ра натрия хлорида;

25 мл препарата Венофер (500 мг железа) в максимум 500 мл стерильного 0,9% р-ра натрия хлорида.

Для обеспечения стабильности р-ра разводить Венофер в больших, чем рекомендовано, объемах физиологического р-ра не допускается.

Полученный р-р рекомендуется вводить со скоростью:

100 мг железа в течение не менее 15 мин;

200 мг железа в течение не менее 30 мин;

300 мг железа в течение не менее 1,5 ч;

400 мг железа в течение не менее 2,5 ч;

500 мг железа в течение не менее 3,5 ч.

Введение максимально допустимой разовой дозы, составляющей 7 мг железа на 1 кг массы тела, следует проводить в течение как минимум 3,5 ч, независимо от общей дозы препарата. В виде инфузии максимальную переносимую дозу назначать не чаще чем 1 раз в неделю.

Перед тем, как начать первую капельную инфузию, необходимо провести тест-дозу: 20 мг железа взрослым и детям с массой тела ≥14 кг и половину дневной дозы (1,5 мг железа/кг) детям, имеющим массу тела <14 кг, в течение 15 мин. При отсутствии нежелательных явлений можно вводить с рекомендованной скоростью часть р-ра, которая осталась.

В/в струйное введение. Венофер можно вводить в/в медленно в виде неразбавленного р-ра со скоростью 1 мл/мин (5 мл Венофера (100 мг железа) вводится за 5 мин), но максимальный объем р-ра не должен превышать 10 мл Венофера (200 мг железа) за 1 инъекцию.

Перед тем, как начать введение, необходимо провести тест-дозу: взрослым и детям с массой тела ≥14 кг — 1 мл (20 мг железа), а детям с массой тела <14 кг — половину дневной дозы (1,5 мг железа/кг) медленно в течение 1–2 мин. Если в течение периода наблюдения, который длится не менее 15 мин, не появились побочные эффекты, можно вводить оставшуюся часть лекарственной дозы.

Венофер можно вводить непосредственно в венозный участок диализной системы, строго соблюдая правила, описанные для в/в инъекции.

Расчет дозы. Доза рассчитывается индивидуально в соответствии с общим дефицитом железа в организме больного по формуле:

Общий дефицит железа (мг) = масса тела (кг) × (нормальный уровень Hb (г/л) — уровень Hb пациента (г/л)) × 0,24 + депонированное железо (мг).

Для пациентов с массой тела <35 кг: нормальный уровень Hb — 130 г/л, количество депонированного железа — 15 мг/кг массы тела. Для больных с массой тела >35 кг: нормальный уровень Hb — 150 г/л, количество депонированного железа — 500 мг. Коэффициент 0,24 = 0,0034 × 0,07 × 1000 (содержание железа в Hb = 0,34%, объем крови = 7% массы тела, коэффициент 1000 = перевод «г» в «мг»).

Общий объем Венофера, который необходимо ввести (мл) = общий дефицит железа (мг)/20 мг/мл.



Масса тела, кг Кумулятивная терапевтическая доза Венофера для введения Hb 60 г/л Hb 75 г/л Hb 90 г/л Hb 105 г/л мл мг железа мл мг железа мл мг железа мл мг железа 5 8 160 7 140 6 120 5 100 10 16 320 14 280 12 240 11 220 15 24 480 21 420 19 380 16 320 20 32 640 28 560 25 500 21 420 25 40 800 35 700 31 620 26 520 30 48 960 42 840 37 740 32 640 35 63 1260 57 1140 50 1000 44 880 40 68 1360 61 1220 54 1080 47 940 45 74 1480 66 1320 57 1140 49 980 50 79 1580 70 1400 61 1220 52 1040 55 84 1680 75 1500 65 1300 55 1100 60 90 1800 79 1580 68 1360 57 1140 65 95 1900 84 1680 72 1440 60 1200 70 101 2020 88 1760 75 1500 63 1260 75 106 2120 93 1860 79 1580 66 1320 80 111 2220 97 1940 83 1660 68 1360 85 117 2340 102 2040 86 1720 71 1420 90 122 2440 106 2120 90 1800 74 1480



В случае, когда полная необходимая доза превышает максимально допустимую разовую дозу, рекомендуется дробное введение препарата.

Если через 1–2 нед после начала лечения не наблюдается улучшения гематологических показателей, первоначальный диагноз необходимо пересмотреть.

Расчет дозы для восполнения уровня железа после кровопотери или донорства

Дозу препарата Венофер, необходимую для компенсации дефицита железа, определяют по следующей формуле:

если количество потерянной крови известно: в/в введение 200 мг железа (=10 мл Венофера) приводит к такому же повышению концентрации Hb, как и переливание 1 единицы крови (=400 мл с концентрацией Hb 150 г/л); количество железа, которое необходимо компенсировать (мг) = количество единиц потерянной крови × 200, или необходимый объем препарата Венофер (мл) = количество единиц потерянной крови × 10;

в/в введение 200 мг железа (=10 мл Венофера) приводит к такому же повышению концентрации Hb, как и переливание 1 единицы крови (=400 мл с концентрацией Hb 150 г/л); количество железа, которое необходимо компенсировать (мг) = количество единиц потерянной крови × 200, или необходимый объем препарата Венофер (мл) = количество единиц потерянной крови × 10; при снижении уровня Hb: использовать предыдущую формулу, но следует иметь в виду, что депо железа пополнять не требуется. Количество железа, которое необходимо компенсировать (мг) = масса тела (кг) × 0,24 × (нормальный уровень Hb (г/л) — уровень Hb пациента (г/л)). Например: масса тела — 60 кг, дефицит Hb =10 г/л, следовательно — необходимое количество железа =150 мг, а необходимый объем препарата Венофер =7,5 мл.

Стандартная дозировка

Взрослые и пациенты пожилого возраста: 5–10 мл Венофера (100–200 мг железа) 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня Hb.

Дети: имеются лишь ограниченные данные о применении препарата у детей. В случае клинической необходимости (для быстрого пополнения организма железом) рекомендуется вводить не более 0,15 мл препарата Венофер (3 мг элементарного железа) на 1 кг массы тела 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня гемоглобина.

Максимальная разовая доза

Взрослые и пациенты пожилого возраста: для инъекций 10 мл Венофера (200 мг железа) — продолжительность введения не менее 10 мин, не более 3 раз в неделю; для инфузии — в зависимости от показаний разовая доза может достигать 500 мг железа. Максимально переносимая разовая доза составляет 7 мг железа на 1 кг массы тела и вводится 1 раз в неделю, но она не должна превышать 25 мл препарата Венофер (500 мг железа). Время введения препарата и способ разведения приведены выше.