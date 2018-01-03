дилтиазем (D-цис-3-ацетокси-2,3-дигидро-5-[2-(диметиламино)этил]-2-(2-метоксифенил)-1,5-бензотиазепин-4(5Н)-она гидрохлорид) — блокатор кальциевых каналов группы бензотиазепина, имеет антиангинальное, антиаритмическое и гипотензивное действие. Уменьшает трансмембранное поступление ионов кальция в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов. В связи с этим вызывает расширение коронарных и периферических сосудов, уменьшает ОПСС и постнагрузку на сердце. Увеличивает коронарное кровообращение, препятствует развитию спазма коронарных артерий. Снижает повышенное АД, урежает ЧСС, замедляет AV-проводимость.

После приема внутрь активное вещество препарата абсорбируется из пищеварительного тракта приблизительно на 80%. Подвергается биотрансформации при первичном прохождении через печень. Биодоступность составляет 40%. Максимальная концентрация в плазме крови регистрируется через 2–3 ч после приема внутрь. Связывание препарата с белками плазмы крови составляет 80%. Период полувыведения — 3–5 ч. Выводится в виде метаболитов с желчью (60%) и мочой (40%), примерно 2–4% — в неизмененном виде.