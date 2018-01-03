Дилтиазем (Diltiazemum) (166174) - инструкция по применению ATC-классификация
Дилтиазем инструкция по применению
Фармакологические свойства
дилтиазем (D-цис-3-ацетокси-2,3-дигидро-5-[2-(диметиламино)этил]-2-(2-метоксифенил)-1,5-бензотиазепин-4(5Н)-она гидрохлорид) — блокатор кальциевых каналов группы бензотиазепина, имеет антиангинальное, антиаритмическое и гипотензивное действие. Уменьшает трансмембранное поступление ионов кальция в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов. В связи с этим вызывает расширение коронарных и периферических сосудов, уменьшает ОПСС и постнагрузку на сердце. Увеличивает коронарное кровообращение, препятствует развитию спазма коронарных артерий. Снижает повышенное АД, урежает ЧСС, замедляет AV-проводимость.
После приема внутрь активное вещество препарата абсорбируется из пищеварительного тракта приблизительно на 80%. Подвергается биотрансформации при первичном прохождении через печень. Биодоступность составляет 40%. Максимальная концентрация в плазме крови регистрируется через 2–3 ч после приема внутрь. Связывание препарата с белками плазмы крови составляет 80%. Период полувыведения — 3–5 ч. Выводится в виде метаболитов с желчью (60%) и мочой (40%), примерно 2–4% — в неизмененном виде.
Показания Дилтиазем
ИБС (профилактика приступов стенокардии, в том числе стенокардии Принцметала и постинфарктной стенокардии), профилактика наджелудочковых аритмий (пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, мерцание и трепетание предсердий, экстрасистолия), АГ.
Применение Дилтиазем
как правило, препарат принимают по 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 720 мг. Принимают до еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, выраженная брадикардия, синдром слабости синусного узла, AV-блокада II–III степени (за исключением больных с имплантированным кардиостимулятором), кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность IIБ-III стадии, WPW-синдром, артериальная гипотензия (систолическее давление ниже 90 мм рт.ст.), выраженные нарушения функции печени и почек, период беременности и кормления грудью, детский возраст.
Побочные эффекты
в единичных случаях в период лечения может наблюдаться утомляемость, головокружение, головная боль, кожный зуд или сыпь, анорексия, тошнота, диарея, запор, изжога. При повышении дозы возможно появление отеков нижних конечностей, изменения ЧСС.
Особые указания
при продолжительном применении необходим контроль результатов функциональных печеночных тестов. Препарат, особенно в начале лечения, может отрицательно повлиять на деятельность, которая требует повышенного внимания (управления автотранспортными средствами, работа с потенциально опасными механизмами). В период лечения не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Пациентам пожилого возраста и при выраженных нарушениях функции печени и почек дозу снижают.
Взаимодействия
при одновременном применении дилтиазема с блокаторами β-адренорецепторов может отмечаться прогрессирование брадикардии и нарушения AV-проводимости. Дилтиазем может повышать концентрацию дигоксина в сыворотке крови на 20–60%. Потенцирует гипотензивное действие диуретиков и других антигипертензивных средств, усиливает отрицательное влияние фторотана на сердечную деятельность. Снижает концентрацию диазепама в крови при одновременном применении; блокаторы Н2-рецепторов (циметидин) могут вызывать повышение концентрации дилтиазема в сыворотке крови.
Передозировка
при применении Дилтиазема в высоких дозах может развиваться брадикардия, артериальная гипотензия, AV-блокада, симптомы сердечной недостаточности. Для устранения брадикардии и AV-блокады рекомендуется применение атропина, а при отсутствии эффекта — изопреналина; симптомов сердечной недостаточности — введение инотропных средств (изопреналина), допамина или добутамина и диуретиков); при артериальной гипотензии — вазопрессорных препаратов (допамина).
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте.