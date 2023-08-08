ДИЛТИАЗЕМ (DILTIAZEMUM) Действующее вещество
антагонист ионов кальция группы производных бензотиазепина. Уменьшает поступление ионов кальция через селективные вольтажзависимые (медленные) кальциевые каналы мембраны в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки. За счет снижения концентрации ионов кальция внутри гладкомышечных клеток сосудов расширяет коронарные и периферические артерии и артериолы, оказывая гипотензивное и антиангинальное действие. Угнетая трансмембранное поступление кальция в кардиомиоциты, клетки синусного и AV-узла, снижает сократимость миокарда, замедляет AV-проводимость и оказывает терапевтическое действие при суправентрикулярной тахикардии.
Механизм антиангинального действия при стенокардии, помимо расширения коронарных сосудов, обусловлен также уменьшением постнагрузки на миокард и работы сердца. Применяют главным образом для лечения стабильной и вазоспастической стенокардии.
Дилтиазем оказывает гипотензивное действие, снижая как систолическое, так и диастолическое АД. Не влияет на нормальный уровень АД. В отличие от большинства средств, оказывающих периферическое вазодилатирующее действие, дилтиазем не приводит к развитию рефлекторной тахикардии. Несмотря на умеренное отрицательное инотропное действие дилтиазема, при его применении не уменьшаются ударный объем сердца и фракция выброса левого желудочка. При длительном систематическом применении дилтиазем может вызывать регрессию гипертрофии левого желудочка.
Не оказывает отрицательного влияния на липидный спектр плазмы крови.
После приема внутрь абсорбируется почти 90% дилтиазема. Биодоступность — около 40% вследствие пресистемного метаболизма при первичном прохождении через печень. С белками плазмы крови связывается 70–80% дилтиазема, из них с альбумином — 35–40%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема внутрь дилтиазема в форме таблеток. Начало действия — через 30–60 мин после приема внутрь таблеток, максимальный эффект развивается через 3 ч (при систематическом применении максимальный антигипертензивный эффект развивается через 2–4 нед). Продолжительность действия при пероральном приеме — 4–8 ч, при использовании ретард-форм — 6–14 ч. Метаболизируется в печени с участием оксидазной системы цитохрома Р450. Основным метаболитом является десацетилдилтиазем, коронаролитическая активность которого составляет ½–¼ от исходного соединения. T½ при приеме внутрь двухфазный: продолжительность первой фазы составляет 20–30 мин, конечной фазы — около 3,5 ч (5–8 ч). Выводится в виде неактивных метаболитов с желчью (60%) и мочой (40%). Около 2–4% дилтиазема выводится в неизмененном виде.
стабильная и нестабильная стенокардия, стенокардия Принцметала, суправентрикулярная тахикардия, АГ.
дозу для приема внутрь устанавливают индивидуально с учетом показаний и переносимости дилтиазема. При лечении АГ и стенокардии обычно назначают 120–360 мг/сут в 3–4 приема, при суправентрикулярной тахикардии — 240–360 мг/сут в 2 приема. Ретард-формы назначают 1 раз (140–280 мг) или 2 раза (60–120 мг) в сутки. Максимальная суточная доза — 720 мг.
выраженная артериальная гипотензия, синдром слабости синусового узла, AV-блокада II и III степени, WPW с-м или синдром Лауна — Ганонга — Левина в сочетании с трепетанием или фибрилляцией предсердий (у пациентов без искусственного водителя ритма), застойная сердечная недостаточность, повышенная чувствительность к дилтиазему.
диспептические явления, головная боль, приливы крови к лицу и ощущение жара, отеки голеней и стоп, AV-блокада I степени, головокружение и повышенная утомляемость, кожная сыпь, в единичных случаях — синдром Стивенса — Джонсона и эксфолиативный дерматит.
не рекомендуется назначать в период беременности в связи с отсутствием результатов контролируемых клинических исследований. Дилтиазем проникает в грудное молоко в концентрации, эквивалентной концентрации в плазме крови матери; при лечении дилтиаземом рекомендуют перейти на искусственное вскармливание ребенка. Безопасность и эффективность применения у детей не установлены.
при одновременном применении с блокаторами β-адренорецепторов может отмечаться прогрессирование брадикардии и нарушения AV-проводимости. Дилтиазем может повышать концентрацию дигоксина в плазме крови на 20–60%. Потенцирует гипотензивное действие диуретиков и других антигипертензивных средств; усиливает негативное воздействие фторотана на сердечную деятельность. Снижает концентрацию диазепама в крови при одновременном применении; блокаторы Н2-рецепторов (циметидин) могут вызывать повышение концентрации дилтиазема в плазме крови.