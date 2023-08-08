антагонист ионов кальция группы производных бензотиазепина. Уменьшает поступление ионов кальция через селективные вольтажзависимые (медленные) кальциевые каналы мембраны в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки. За счет снижения концентрации ионов кальция внутри гладкомышечных клеток сосудов расширяет коронарные и периферические артерии и артериолы, оказывая гипотензивное и антиангинальное действие. Угнетая трансмембранное поступление кальция в кардиомиоциты, клетки синусного и AV-узла, снижает сократимость миокарда, замедляет AV-проводимость и оказывает терапевтическое действие при суправентрикулярной тахикардии.

Механизм антиангинального действия при стенокардии, помимо расширения коронарных сосудов, обусловлен также уменьшением постнагрузки на миокард и работы сердца. Применяют главным образом для лечения стабильной и вазоспастической стенокардии.

Дилтиазем оказывает гипотензивное действие, снижая как систолическое, так и диастолическое АД. Не влияет на нормальный уровень АД. В отличие от большинства средств, оказывающих периферическое вазодилатирующее действие, дилтиазем не приводит к развитию рефлекторной тахикардии. Несмотря на умеренное отрицательное инотропное действие дилтиазема, при его применении не уменьшаются ударный объем сердца и фракция выброса левого желудочка. При длительном систематическом применении дилтиазем может вызывать регрессию гипертрофии левого желудочка.

Не оказывает отрицательного влияния на липидный спектр плазмы крови.

После приема внутрь абсорбируется почти 90% дилтиазема. Биодоступность — около 40% вследствие пресистемного метаболизма при первичном прохождении через печень. С белками плазмы крови связывается 70–80% дилтиазема, из них с альбумином — 35–40%. C max в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема внутрь дилтиазема в форме таблеток. Начало действия — через 30–60 мин после приема внутрь таблеток, максимальный эффект развивается через 3 ч (при систематическом применении максимальный антигипертензивный эффект развивается через 2–4 нед). Продолжительность действия при пероральном приеме — 4–8 ч, при использовании ретард-форм — 6–14 ч. Метаболизируется в печени с участием оксидазной системы цитохрома Р450. Основным метаболитом является десацетилдилтиазем, коронаролитическая активность которого составляет ½–¼ от исходного соединения. T ½ при приеме внутрь двухфазный: продолжительность первой фазы составляет 20–30 мин, конечной фазы — около 3,5 ч (5–8 ч). Выводится в виде неактивных метаболитов с желчью (60%) и мочой (40%). Около 2–4% дилтиазема выводится в неизмененном виде.