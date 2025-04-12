при каждом нажатии распылитель-дозатор распыляет 0,13 мл (2–3 капли) препарата, что составляет разовую дозу (0,0013 г). Готовый р-р содержит 35 доз препарата. Перед применением следует открыть колпачок флакона с порошком и вынуть пробку, вскрыть ампулу с растворителем, отломив верхнюю часть; полностью вылить растворитель во флакон с препаратом, надеть распылитель-дозатор на флакон и взболтать до полного растворения, снять защитный колпачок и сделать 2–3 пробных распыления в воздух, после чего флакон готов к применению.

Приготовленный вышеуказанным способом р-р вводят при вертикальном положении головы посредством однократного распыления в каждый носовой ход.

Взрослым и детям в возрасте ≥5 лет приготовленный вышеуказанным способом препарат вводят при одностороннем синусите на стороне синусита 1 раз в сутки; при двустороннем синусите аэрозоль вводят в каждый носовой ход. Препарат рекомендуется применять через день, при необходимости возможно его ежедневное применение. Курс лечения — 12–16 дней при применении препарата через день и 6–8 дней при ежедневном применении.

Для достижения терапевтического эффекта достаточно 6–8 введений препарата, однако уменьшение выраженности головной боли или полное ее исчезновение могут отмечать уже после 3–5 введений препарата. Режим дозирования и продолжительность применения не зависят от нозологической формы заболевания. После эндоскопических оперативных вмешательств интраназальное введение Синуфорте начинают на вторые сутки с целью дренажа дыхательных путей и уменьшения отека слизистых оболочек.