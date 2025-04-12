Синуфорте® (Sinuforte®)
Синуфорте инструкция по применению
Состав
Порошок лиофилизир.из сока и водного экстракта свежих луковиц цикламена европейского - 0,05 г
Фармакологические свойства
препарат оказывает местное действие на слизистую оболочку полости носа, вызывая усиленную рефлекторную секрецию желез слизистой оболочки, выстилающей околоносовые пазухи и полость носа. Усиленная рефлекторная секреция в виде серозно-мукозных выделений развивается через несколько минут и длится около 2 ч, способствуя дренированию околоносовых пазух и освобождению их от скопившегося содержимого. Препарат не вызывает остаточного раздражения слизистой оболочки, не кумулируется в тканях полости носа и не оказывает системного действия.
Показания Синуфорте
- острые и хронические синуситы — катаральный или гнойный гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит или комбинированные синуситы; острые гнойные синуситы, сопровождающиеся явлениями генерализованной инфекции или орбитальных осложнений (в последнем случае Синуфорте применяют в комбинации с антибиотиками);
- острое экссудативное воспаление среднего уха (отит) и хронические экссудативные отиты (в последнем случае лечение с использованием Синуфорте можно проводить и после миринготомии);
- острые и хронические риниты; острые аллергические риниты или аллергические риниты в стадии обострения, в том числе поллинозы в составе комплексной терапии, с целью предотвращения развития гнойных осложнений;
- постоперационная реабилитация после эндоскопических оперативных вмешательств (этмоидотомия, гаймороэтмоидотомия, фронтоэтмоидогайморотомия).
Применение Синуфорте
при каждом нажатии распылитель-дозатор распыляет 0,13 мл (2–3 капли) препарата, что составляет разовую дозу (0,0013 г). Готовый р-р содержит 35 доз препарата. Перед применением следует открыть колпачок флакона с порошком и вынуть пробку, вскрыть ампулу с растворителем, отломив верхнюю часть; полностью вылить растворитель во флакон с препаратом, надеть распылитель-дозатор на флакон и взболтать до полного растворения, снять защитный колпачок и сделать 2–3 пробных распыления в воздух, после чего флакон готов к применению.
Приготовленный вышеуказанным способом р-р вводят при вертикальном положении головы посредством однократного распыления в каждый носовой ход.
Взрослым и детям в возрасте ≥5 лет приготовленный вышеуказанным способом препарат вводят при одностороннем синусите на стороне синусита 1 раз в сутки; при двустороннем синусите аэрозоль вводят в каждый носовой ход. Препарат рекомендуется применять через день, при необходимости возможно его ежедневное применение. Курс лечения — 12–16 дней при применении препарата через день и 6–8 дней при ежедневном применении.
Для достижения терапевтического эффекта достаточно 6–8 введений препарата, однако уменьшение выраженности головной боли или полное ее исчезновение могут отмечать уже после 3–5 введений препарата. Режим дозирования и продолжительность применения не зависят от нозологической формы заболевания. После эндоскопических оперативных вмешательств интраназальное введение Синуфорте начинают на вторые сутки с целью дренажа дыхательных путей и уменьшения отека слизистых оболочек.
Противопоказания
кистозно-полипозный синусит, период беременности и кормления грудью, поскольку безопасность применения в эти периоды не изучена; дети в возрасте <5 лет, клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у таких детей недостаточны; повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
кратковременное ощущение слабо или умеренно выраженного жжения в носоглотке, рефлекторные явления в виде слюнотечения, реже — кратковременное слезотечение и гиперемия кожи лица; в отдельных случаях — непродолжительная головная боль в лобной области, выделения из носа бледно-розового цвета в результате капиллярного диапедеза. Указанные явления не требуют отмены препарата.
Особые указания
избегать попадания препарата в глаза. Не вдыхать в момент введения препарата.
Непроизвольное попадание препарата в глаза может вызвать сильное раздражение, а также явления острого коньюнктивита.
В случае аллергических ринитов применение системных антигистаминных препаратов допустимо лишь через 2 ч после интраназального введения Синуфорте. Антиаллергические препараты можно применять не менее чем за 8–10 ч до интраназального введения Синуфорте. При применении Синуфорте после оперативных вмешательств нет необходимости в применении традиционных послеоперационных реабилитационных мер, таких как анемизация, промывание пазух и туалет носовой полости.
Повышение дозы препарата не приводит к повышению лечебного эффекта.
Взаимодействия
недопустимо одновременное введение в полость носа препарата Синуфорте и местноанестезирующих или антигистаминных средств для местного применения или предварительное применение указанных препаратов. При необходимости допускается дополнительное применение назальных деконгенстантов (р-ров, содержащих эпинефрин, эфедрин и др.). При гнойных синуситах применяют одновременно с антибиотиками.
Передозировка
случаи передозировки Синуфорте не описаны. Превышение рекомендованной дозы может сопровождаться ощущением сильного жжения и боли в области носоглотки.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 15–25 °С. Свежеприготовленный р-р хранят при температуре 8–10 °С в защищенном от света месте не более 15 сут.