ЦИКЛАМЕН ЕВРОПЕЙСКИЙ/КАВКАЗСКИЙ* (CYCLAMEN EUROPAEUM/CAUCASIUM*) Действующее вещество
цикламен (Cyclamen L.), иначе дряква, альпийская фиалка — многолетнее травянистое растение семейства первоцветных (Primulaceae), в диком виде произрастающее в горах средней Европы и Азии, Крыма и Кавказа. Лекарственным сырьем служит луковица. В ней содержатся сапонин, цикламин и горькие вещества. Используют в виде лиофилизированного порошка из сока свежих луковиц растения для приготовления интраназального р-ра. Обладает противовоспалительным и антимикробным действием при синуситах.
Оказывает местное действие на слизистую оболочку полости носа, вызывая усиленную рефлекторную секрецию желез слизистой оболочки, выстилающей околоносовые пазухи и собственно полость носа. Усиленная рефлекторная секреция в виде серозно-мукозных выделений развивается через несколько минут и продолжается около 2 ч, способствуя дренированию околоносовых пазух и опорожнению их от скопившегося содержимого. Не вызывает остаточного раздражения слизистой оболочки, не кумулирует в тканях полости носа и не оказывает системного действия.
острые и хронические синуситы — катаральный или гнойный гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит или полисинуситы.
по 0,13 мл (2–3 капли) готового р-ра, что составляет разовую дозу (0,0013 г) в каждый носовой ход 1 раз в сутки. Курс лечения — 12–16 дней при применении через день и 6–8 дней при ежедневном применении.
кистозно-полипозный синусит, аллергическая риносинусопатия, острые аллергические реакции с проявлениями со стороны слизистой оболочки полости носа и кожи лица; гипертоническая болезнь II–III стадии; период беременности и кормления грудью (безопасность не установлена).
кратковременное ощущение слабо или умеренно выраженного жжения в носоглотке, рефлекторное слюнотечение, реже — кратковременное слезотечение и гиперемия кожи лица; в единичных случаях — непродолжительная головная боль в лобной области, выделения из носа бледно-розового цвета в результате капиллярного диапедеза. Случайное попадание р-ра в глаза может вызвать сильное раздражение, а также явления острого конъюнктивита.
недопустимо одновременное введение в полость носа с местноанестезирующими или антигистаминными средствами для местного применения, либо предварительное применение указанных препаратов. При необходимости допускается дополнительное применение назальных деконгенстантов (р-ров, содержащих эпинефрин, эфедрин и др.). При гнойных синуситах применяют одновременно с антибиотиками.
все виды цикламенов ядовиты. Клиническая картина отравления характеризуется рвотой, головокружением, головной болью, в тяжелых случаях — судорогами, сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Проводят промывание желудка (при приеме внутрь), назначают спазмолитические средства.