цикламен (Cyclamen L.), иначе дряква, альпийская фиалка — многолетнее травянистое растение семейства первоцветных (Primulaceae), в диком виде произрастающее в горах средней Европы и Азии, Крыма и Кавказа. Лекарственным сырьем служит луковица. В ней содержатся сапонин, цикламин и горькие вещества. Используют в виде лиофилизированного порошка из сока свежих луковиц растения для приготовления интраназального р-ра. Обладает противовоспалительным и антимикробным действием при синуситах.

Оказывает местное действие на слизистую оболочку полости носа, вызывая усиленную рефлекторную секрецию желез слизистой оболочки, выстилающей околоносовые пазухи и собственно полость носа. Усиленная рефлекторная секреция в виде серозно-мукозных выделений развивается через несколько минут и продолжается около 2 ч, способствуя дренированию околоносовых пазух и опорожнению их от скопившегося содержимого. Не вызывает остаточного раздражения слизистой оболочки, не кумулирует в тканях полости носа и не оказывает системного действия.