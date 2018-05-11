обычно в начале лечения препарат назначают по 25–50 мг перед сном, затем в зависимости от клинического эффекта и переносимости дозу постепенно повышают в течение 5–6 дней до 150–200 мг/сут, причем большую часть суточной дозы принимают на ночь. Если в течение второй недели состояние не улучшается, суточную дозу постепенно повышают до 300 мг, а затем ее постепенно снижают до 50–100 мг. Терапию продолжают до полного исчезновения симптомов депрессии. Как правило, курс лечения длится не менее 3 мес.

Больным пожилого возраста или при более легких формах депрессии назначают по 50–100 мг препарата в сутки, обычно в один прием на ночь.

При энурезе детям назначают, как правило, по 12,5–25 мг амитриптилина 1 раз в сутки перед сном. В психиатрической практике детям школьного возраста обычно назначают 1–3 раза в сутки по 12,5–25 мг амитриптилина. Терапевтическое действие препарата обычно проявляется через 7–10 дней после начала курса.

Таблетку проглатывают не разжевывая, запивая жидкостью.

Амитриптилин следует принимать регулярно в определенное время суток (обычно вечером).

Амитриптилин не рекомендуется применять более 6–8 мес.