дозу препарата Артифрин-Здоровье и Артифрин-Здоровье форте устанавливают индивидуально, с учетом тяжести и продолжительности операционного вмешательства. При неосложненной экстракции зубов верхней челюсти при отсутствии воспаления обычно вводят в подслизистую оболочку переходной складки с вестибулярной стороны 0,5–1 мл р-ра препарата Артифрин-Здоровье (на каждый зуб), Артифрин-Здоровье форте — 1,7 мл. В некоторых случаях может понадобиться дополнительная инъекция от 1 до 1,7 мл для обеспечения полной анестезии. Для анестезии при небных разрезах и при наложении швов достаточна небная депо–инъекция в дозе 0,1–0,2 мл Артифрин-Здоровье или 0,1 мл Артифрин-Здоровье форте. При неосложненной щипцовой экстракции нижних премоляров при отсутствии воспаления вводят в подслизистую оболочку (на участке переходной складки) нижней челюсти с вестибулярной стороны 0,5–1,7 мл р-ра Артифрин-Здоровье или от 1 до 1,7 мл Артифрин-Здоровье форте на зуб. При отсутствии желаемого эффекта необходимо провести блокаду нижнечелюстного нерва. Для обработки кариозных полостей или при препарировании под коронку любого зуба, за исключением нижних моляров, р-р препарата вводят в дозе 0,5–1,7 мл на каждый зуб посредством инфильтрационной анестезии с вестибулярной стороны. Оптимальная доза зависит от желаемой глубины и продолжительности анестезии. Высшая доза артикаина для взрослых — 7 мг/кг (0,18 мл р-ра/кг), для детей — 5 мг/кг (0,13 мл/кг). Дозы до 500 мг (12,5 мл раствора) обычно хорошо переносятся. До введения следует провести пробную аспирацию для исключения возможности внутрисосудистой инъекции. В/в введение препарата противопоказано. Следует также избегать введения р-ра в воспаленные ткани.