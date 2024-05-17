К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 80 Всего: упаковка (3) 190,00 Экономия: -43,00 грн 147,00 грн Забронировать

Перша Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91 Всего: упаковка (9) 161,12 Экономия: -0,46 грн 160,66 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32 Всего: раствор для инъекций (5) 90,14 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А Всего: упаковка (1) 183,60 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 166,90 грн

Гала аптека Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Глеваха, ул. Грушевского, 42 Всего: упаковка (3) 185,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 4 Всего: упаковка (9) 159,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2 Всего: упаковка (8) 184,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б Всего: упаковка (7) 153,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Прилужная, 4/15 Всего: упаковка (2) 153,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Деревлянская, 8 Всего: упаковка (4) 150,00 грн

Аптека для економних Подробнее Открыто Круглосуточно Киев, ул. Дорогожицкая, 17 Всего: раствор для инъекций (2) 186,80 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 24 Всего: упаковка (9) 153,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 19-А Всего: упаковка (1) 150,00 грн

Гала аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Бровары, ул. Героев Украины, 11 Всего: упаковка (3) 166,90 грн

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1 Всего: упаковка (3) 145,00 грн

Астарта Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Харьков, просп. Науки, 64 Всего: раствор для инъекций (8) 133,00 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Круглосуточно Луцк, ул. Загородная, 20 Всего: упаковка (2) 129,46 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Воли, 4/1 Всего: упаковка (3) 111,72 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Грушевского Президента, 16 Всего: раствор для инъекций (4) 114,93 грн