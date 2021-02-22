Диабетон MR 60 мг (Diabeton® MR 60 mg) (166115) - инструкция по применению ATC-классификация
Диабетон MR 60 мг инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия. Диабетон® MR 60 мг – это пероральное сахароснижающее средство. Действующее вещество гликлазид является производным веществом сульфанилмочевины и отличается наличием гетероциклического кольца, которое содержит азот и имеет эндоциклические связи.
Гликлазид снижает уровень глюкозы в плазме крови вследствие стимуляции секреции инсулина β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Повышение уровня постпрандиального инсулина и секреция С-пептида сохраняются даже после 2 лет применения препарата. Кроме указанных метаболических свойств, гликлазид обладает также гемоваскулярными свойствами.
Фармакодинамические эффекты.
Влияние на инсулиносекрецию. У больных сахарным диабетом II типа гликлазид восстанавливает ранний пик инсулиносекреции в ответ на поступление глюкозы и повышает вторую фазу секреции инсулина. Увеличение выделения инсулина происходит в ответ на прием пищи или нагрузку глюкозой.
Гемоваскулярные свойства. Гликлазид снижает микротромбоз благодаря двум механизмам, которые могут быть задействованы в развитии осложнений сахарного диабета:
- частично ингибирует агрегацию и адгезию тромбоцитов, уменьшает количество маркеров активации тромбоцитов (β-тромбоглобулин, тромбоксан В2);
- влияет на фибринолитическую активность эндотелия сосудов (повышает активность tPA).
Фармакокинетика.
Всасывание. Концентрация гликлазида в плазме крови прогрессивно возрастает в течение первых 6 часов после приема, а в дальнейшем достигает постоянного уровня (плато), который удерживается с 6-го по 12-й час после применения.
Индивидуальные колебания незначительны.
Гликлазид полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Прием пищи не влияет на скорость и степень абсорбции.
Распределение. Связывание гликлазида с протеинами плазмы крови составляет приблизительно 95 %. Объем распределения составляет приблизительно 30 л.
Однократный прием суточной дозы лекарственного средства Диабетон® MR 60 мг обеспечивает эффективную концентрацию гликлазида в плазме крови в течение 24 часов.
Биотрансформация. Гликлазид метаболизируется преимущественно в печени и выводится с мочой, менее 1 % действующего вещества выводится с мочой в неизмененном виде. Активных метаболитов в плазме крови не было выявлено.
Выведение. Период полувыведения гликлазида составляет приблизительно 12–20 часов.
Линейность/нелинейность. При применении препарата в дозе до 120 мг отмечается линейная зависимость между принятой дозой и концентрацией в плазме крови.
Особые группы пациентов.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста не наблюдалось клинически значимых изменений фармакокинетических параметров лекарственного средства.
Показания Диабетон MR 60 мг
Сахарный диабет II типа у взрослых:
- снижение и контроль уровня глюкозы в крови при невозможности нормализовать уровень глюкозы только диетой, физическими упражнениями и уменьшением массы тела;
Применение Диабетон MR 60 мг
Для перорального применения.
Назначается только взрослым.
Суточная доза может изменяться от 0,5 до 2 таблеток в сутки (от 30 до 120 мг в сутки).
Таблетка может быть разделена на равные дозы.
Суточную дозу следует принимать однократно во время завтрака.
Половину таблетки или целую таблетку (таблетки) следует глотать целой (не раздавливать и не жевать).
Если больной забыл принять таблетки, не следует увеличивать дозу на следующий день.
Как и все сахароснижающие средства, Диабетон® MR 60 мг требует индивидуального подбора дозы в зависимости от ответа пациента на лечение (уровень глюкозы в крови, гликозилированный гемоглобин HbA1c).
Начальная доза и подбор дозы. Рекомендуемая начальная доза составляет 30 мг (0,5 таблетки) в сутки. При эффективном контроле уровня глюкозы можно продолжать лечение в этой дозе. При недостижении адекватного контроля уровня глюкозы в крови суточную дозу можно последовательно повышать до 60 мг (1 таблетка), 90 мг (1,5 таблетки) или 120 мг (2 таблетки). Повышение дозы рекомендуется проводить постепенно, с интервалом в 1 месяц, кроме случаев, когда не наблюдалось уменьшение уровня глюкозы в крови в течение 2 недель лечения. В таком случае дозу можно увеличить в конце второй недели лечения.
Максимальная рекомендованная суточная доза — 120 мг (2 таблетки).
1 таблетка с модифицированным высвобождением лекарственного средства Диабетон® MR 60 мг эквивалентна 2 таблеткам гликлазида 30 мг с модифицированным высвобождением.
Таблетку с модифицированным высвобождением лекарственного средства Диабетон® MR 60 мг подлежит делению, что дает возможность применять препарат в дозе 30 мг (0,5 таблетки) и в дозе 90 мг (1,5 таблетки).
Перевод пациента с лекарственного средства, содержащего гликлазид 80 мг, на Диабетон® MR 60 мг, таблетки с модифицированным высвобождением. 1 таблетка, содержащая гликлазид 80 мг, соответствует 0,5 таблетки Диабетон® MR 60 мг. Необходимо тщательно контролировать показатели крови при переводе на Диабетон® MR 60 мг.
Перевод пациента с другого перорального сахароснижающего препарата на Диабетон® MR 60 мг. При переводе на Диабетон® MR 60 мг необходимо принимать во внимание дозирование и период полувыведения предыдущего перорального сахароснижающего препарата. Переходный период, как правило, не требуется. Начинать следует с дозы 30 мг с последующей коррекцией дозы (см. «Начальная доза и подбор дозы»).
При переводе с сахароснижающего препарата сульфонилмочевины, имеющего длительный период полувыведения, перерыв в лечении на несколько дней может быть необходим с целью избежания суммарного эффекта двух препаратов и развития гипогликемии. Лечение лекарственным средством Диабетон® MR 60 мг начинают с дозы 30 мг в сутки (0,5 таблетки) с последующей коррекцией дозы с соблюдением правил начала лечения и подбора дозы (см. выше).
Одновременное применение с другими противодиабетическими препаратами. Диабетон® MR 60 мг можно применять в комбинации с бигуанидами, ингибиторами альфа-глюкозидазы или инсулином. При недостижении адекватного контроля глюкозы в крови у пациентов, принимающих Диабетон® MR 60 мг, можно начать одновременную терапию инсулином под тщательным медицинским наблюдением.
Особые группы пациентов.
Пациенты пожилого возраста. Для пациентов старше 65 лет режим дозирования лекарственного средства Диабетон® MR 60 мг такой же, как и для пациентов в возрасте до 65 лет.
Пациенты с нарушением функции почек. Для пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести режим дозирования лекарственного средства Диабетон® MR 60 мг такой же, как и для пациентов с нормальной функцией почек, но пациент должен находиться под тщательным наблюдением.
Факторы риска возникновения гипогликемии:
- недостаточное или плохое питание;
- тяжелые или недостаточно компенсированные нарушения со стороны эндокринной системы (гипотиреоидизм, гипопитуитаризм и адренокортикотропная недостаточность);
- отмена длительной терапии кортикостероидами и/или терапия высокими дозами кортикостероидов;
- тяжелые заболевания сосудов (тяжелая ишемическая болезнь сердца, тяжелая патология каротидных сосудов, диффузные заболевания сосудов).
Рекомендуется минимальная начальная доза 30 мг в сутки.
ДЕТИ.
Не рекомендовано назначать Диабетон® MR 60 мг детям из-за отсутствия данных относительно применения лекарственного средства этой категорией пациентов.
Противопоказания
– Повышенная чувствительность к гликлазиду или другим препаратам сульфонилмочевины, сульфонамидам или любому компоненту препарата;
– сахарный диабет I типа;
– диабетическая прекома и кома, диабетический кетоацидоз;
– тяжелая печеночная или почечная недостаточность (в таких случаях рекомендовано применение инсулина);
– лечение миконазолом;
– период кормления грудью.
Побочные эффекты
Наиболее частой побочной реакцией при применении гликлазида является гипогликемия. Как и при применении других препаратов сульфонилмочевины, прием гликлазида может вызывать гипогликемию при нерегулярном питании и особенно в случае пропуска приема пищи. Возможными симптомами гипогликемии являются: головная боль, сильное чувство голода, тошнота, рвота, утомляемость, нарушение сна, возбуждение, агрессивность, снижение концентрации и внимания, замедление реакций, депрессия, спутанность сознания, нарушение зрения и речи, афазия, тремор, парезы, нарушение чувствительности, головокружение, ощущение бессилия, потеря самоконтроля, бред, судороги, поверхностное дыхание, брадикардия, сонливость и потеря сознания, что может привести к коме и летальным исходам.
Кроме того, возможны расстройства со стороны адренергической системы: потливость, липкая кожа, тревога, тахикардия, артериальная гипертензия, пальпитация, боль за грудиной, аритмия.
Обычно симптомы гипогликемии исчезают после приема углеводов (сахара). Однако прием сахарозаменителей в этом случае не будет эффективен. Опыт применения других препаратов сульфонилмочевины свидетельствует о том, что даже в случае эффективности принятых мер гипогликемия может возникнуть снова.
Если эпизод гипогликемии тяжелый или продолжительный и состояние пациента временно под контролем благодаря приему сахара, необходима неотложная медицинская помощь или даже госпитализация.
Другие побочные реакции.
Желудочно-кишечные расстройства, включая боль в абдоминальной области, тошноту, рвоту, диспепсию, диарею и запор. Соблюдение рекомендаций относительно приема лекарственного средства во время завтрака поможет избежать или минимизировать возникновение этих проявлений.
Реже отмечают следующие нежелательные эффекты.
Со стороны кожи и подкожной ткани: высыпания, зуд, крапивница, ангионевротический отек, эритема, макулопапулезные высыпания, буллезные реакции (такие как синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и аутоиммунные буллезные расстройства) и очень редко – медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными симптомами (DRESS).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: гематологические расстройства возникают редко и могут включать анемию, лейкопению, тромбоцитопению, гранулоцитопению. Обычно эти явления исчезают после отмены лечения.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов (аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы), гепатит (единичные случаи). В случае возникновения холестатической желтухи лечение препаратом следует прекратить.
Указанные нежелательные эффекты обычно исчезают после отмены препарата.
Со стороны органов зрения: из-за изменения уровня глюкозы в крови могут возникнуть временные нарушения зрения, особенно в начале лечения.
Реакции, характерные для класса препаратов сульфонилмочевины. Известно о случаях эритроцитопении, агранулоцитоза, гемолитической анемии, панцитопении, аллергического васкулита, гипонатриемии, повышения уровня печеночных ферментов и даже нарушения функции печени (например с холестазом и желтухой), гепатита с регрессией после отмены препаратов сульфанилмочевины или в единичных случаях с последующей печеночной недостаточностью, которая угрожала жизни.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях в послерегистрационный период лекарственного средства является важным. Это позволяет вести мониторинг соотношения пользы/риска применения лекарственного средства. Специалисты здравоохранения обязаны сообщать через национальную систему фармаконадзора о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
Гипогликемия. Это лекарственное средство следует назначать только тем пациентам, которые имеют возможность регулярно питаться (включая завтрак). Важно регулярно потреблять углеводы, поскольку, если пища принимается поздно, в неадекватном количестве или если эта пища с низким содержанием углеводов, повышается риск гипогликемии. Возникновение гипогликемии более вероятно при низкокалорийном питании, длительной или значительной физической нагрузке, употреблении алкоголя или применении комбинации гипогликемических препаратов.
При приеме препаратов сульфанилмочевины может возникать гипогликемия (см. раздел «Побочные реакции»). Иногда гипогликемия может быть тяжелой и длительной. В таком случае может потребоваться госпитализация и назначение глюкозы на несколько дней.
Для снижения риска возникновения эпизодов гипогликемии необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности пациентов, давать им четкие указания и тщательно подбирать дозу.
Факторы, повышающие риск возникновения гипогликемии:
— пациент отказывается или не может выполнять рекомендации врача (особенно это касается пациентов пожилого возраста);
— неудовлетворительное, нерегулярное питание, пропуски приема пищи, периоды голодания или изменения диеты;
— дисбаланс между физической нагрузкой и употреблением углеводов;
— почечная недостаточность;
— тяжелая печеночная недостаточность;
— передозировка препарата;
— определенные нарушения эндокринной системы: нарушение функции щитовидной железы, гипопитуитаризм и адреналовая недостаточность;
— одновременное применение определенных лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Почечная и печеночная недостаточность. Фармакокинетика и/или фармакодинамика гликлазида может изменяться у пациентов с печеночной и тяжелой почечной недостаточностью. Эпизоды гипогликемии у таких пациентов могут быть длительными, поэтому требуют соответствующего лечения.
Информирование пациента
Пациента и членов его семьи следует проинформировать о важности соблюдения рекомендаций врача в отношении диеты, о важности регулярного выполнения физических упражнений и регулярного мониторинга глюкозы в крови.
Ухудшение контроля гликемии у пациентов, получающих сахароснижающие препараты, может быть вызвано: препаратами зверобоя (Hypericum perforatum) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), лихорадкой, травмой, инфекцией или хирургическим вмешательством. В некоторых случаях может быть необходимым назначение инсулина.
Гипогликемическая эффективность любого перорального сахароснижающего средства, в том числе гликлазида, может со временем ослабевать. Это может быть следствием прогрессирования тяжести заболевания или следствием снижения ответа на лечение. Этот феномен известен как вторичная недостаточность, которая отличается от первичной недостаточности, когда препараты являются неэффективными с самого начала лечения. Перед тем как сделать заключение о развитии вторичной недостаточности у пациента, необходимо проверить корректность назначенной дозы и соблюдение пациентом диеты.
Дисгликемия. Сообщалось об изменениях уровня глюкозы в крови, включая гипогликемию и гипергликемию, у пациентов с диабетом, получавших одновременную терапию с фторхинолонами, в частности у пациентов пожилого возраста. Именно поэтому всем пациентам, которые одновременно принимают Диабетон® MR 60 мг и фторхинолон, рекомендован тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови.
Лабораторные показатели. Для оценки контроля уровня глюкозы в крови рекомендуется определять уровень гликолизированного гемоглобина (или уровень глюкозы в крови натощак). Может также быть полезным самостоятельный контроль пациентами уровня глюкозы в крови.
У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) применение препаратов сульфанилмочевины может вызвать возникновение гемолитической анемии. Поскольку гликлазид относится к классу препаратов сульфанилмочевины химического происхождения, следует быть осторожными и рассмотреть вопрос о назначении пациентам с Г6ФДГ-недостаточностью альтернативной терапии препаратом другого класса.
Пациенты с порфирией: случаи возникновения острой порфирии описаны при применении некоторых других препаратов сульфанилмочевины у пациентов с порфирией.
Вспомогательные вещества.
В состав лекарственного средства входит лактоза, поэтому пациентам с редкими наследственными нарушениями переносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы не рекомендуется назначать этот препарат.
ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ.
Беременность. Данные по применению гликлазида во время беременности отсутствуют или их количество ограничено (менее 300 случаев применения беременными), также недостаточно данных по применению других препаратов сульфанилмочевины. Исследования на животных показали, что гликлазид не оказывает тератогенного действия.
В качестве меры предосторожности желательно избегать приема гликлазида во время беременности.
Контроль за уровнем глюкозы должен быть достигнут еще до планирования беременности для уменьшения риска возникновения аномалий, связанных с неконтролируемым диабетом.
Для лечения диабета в период беременности препаратом первого выбора является инсулин, а пероральные гипогликемические препараты не являются приемлемыми.
При планировании или непосредственно после установления беременности необходимо перевести женщину с пероральных сахароснижающих препаратов на инсулин.
Кормление грудью. Отсутствуют данные о проникновении гликлазида или его метаболитов в грудное молоко. Диабетон® MR 60 мг противопоказан во время кормления грудью из-за риска возникновения неонатальной гипогликемии. Нельзя исключить риск для новорожденных и младенцев.
Фертильность. В доклинических исследованиях влияния на фертильность или репродуктивную способность самок и самцов крыс не установлено.
СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ.
Диабетон® MR 60 мг может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами. Пациенты должны знать симптомы гипогликемии, уметь их распознавать и в случае их возникновения быть осторожными во время управления автомобилем или работы с другими механизмами, особенно в начале лечения.
Взаимодействия
Препараты, которые вероятно будут повышать риск гипогликемии.
Противопоказано одновременное применение
Миконазол (для системного применения, гель для ротовой полости) усиливает гипогликемический эффект с возможным развитием симптомов гипогликемии и даже развитием комы.
Не рекомендовано одновременное применение
Фенилбутазон (для системного применения) усиливает гипогликемический эффект препаратов сульфанилмочевины (замещает их связь с протеинами плазмы и/или уменьшает их выведение).
Желательно применить другое противовоспалительное средство, а также следует предупредить пациента и обратить его внимание на важность самостоятельного контроля. В случае необходимости дозу препарата корректируют во время и после терапии противовоспалительным средством.
Алкоголь повышает риск возникновения гипогликемических реакций (вследствие ингибирования компенсаторных реакций), что может привести к гипогликемической коме. Следует избегать употребления алкоголя и приема препаратов, содержащих алкоголь.
Комбинации, которые требуют осторожности
При одновременном применении с одним из нижеуказанных препаратов в некоторых случаях может возникнуть гипогликемия вследствие усиления гипогликемического эффекта: другие сахароснижающие препараты [инсулины, акарбоза, метформин, тиазолидиндионы, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)], β-блокаторы, флуконазол, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (каптоприл, эналаприл), антагонисты Н2-рецепторов, ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), сульфонамиды, кларитромицин и нестероидные противовоспалительные препараты.
Препараты, которые могут вызвать гипергликемию
Не рекомендуется одновременное применение
Даназол оказывает диабетогенное действие. Если нельзя избежать применения этого активного вещества, пациента следует предупредить и обратить его внимание на важность контроля уровня глюкозы в моче и в крови. Может возникнуть потребность коррекции дозы антидиабетического средства во время и после лечения даназолом.
Комбинации, требующие осторожности
Хлорпромазин (нейролептик) при применении в высоких дозах (более 100 мг в сутки) повышает уровень глюкозы в крови (вследствие уменьшения высвобождения инсулина). Пациента следует предупредить и обратить его внимание на важность контроля уровня глюкозы в крови. Может возникнуть потребность коррекции дозы антидиабетического активного вещества во время и после лечения нейролептиком.
Глюкокортикоиды (для системного и местного применения: внутрисуставные, накожные и ректальные препараты) и тетракозактид повышают уровень глюкозы в крови с возможным развитием кетоацидоза (уменьшают толерантность к углеводам). Пациента следует предупредить и обратить его внимание на важность контроля уровня глюкозы в крови, особенно в начале лечения. Может возникнуть потребность коррекции дозы антидиабетического средства во время и после лечения глюкокортикоидами.
Внутривенные: ритодрин, сальбутамол, тербуталин повышают уровень глюкозы в крови из-за β2-агонистического эффекта. Следует обратить внимание пациента на важность контроля уровня глюкозы в крови. Если необходимо, следует перевести пациента на инсулин.
Препараты зверобоя (Hypericum perforatum) снижают концентрацию гликлазида. Следует обратить внимание пациента на важность контроля уровня глюкозы в крови.
Препараты, которые могут вызвать дисгликемию
Комбинации, которые требуют осторожности
Фторхинолоны. В случае одновременного применения с лекарственным средством Диабетон® MR 60 мг пациента следует предупредить о риске возникновения дисгликемии и обратить его внимание на важность мониторинга уровня глюкозы в крови.
Комбинации, в отношении которых имеются предостережения
Антикоагулянты (например варфарин и др.). При одновременном применении с антикоагулянтами препараты сульфанилмочевины могут потенцировать антикоагулянтное действие последних. В случае необходимости дозу антикоагулянтов можно откорректировать.
Передозировка
Передозировка препаратами сульфанилмочевины может вызвать гипогликемию.
Симптомы умеренной гипогликемии (без потери сознания и без неврологических симптомов) необходимо корректировать с помощью употребления углеводов (сахара), коррекции дозы сахароснижающего препарата и/или диеты. Тщательное наблюдение за пациентом следует продолжать, пока врач не будет уверен, что пациент в безопасности.
Возможно возникновение тяжелой гипогликемии с развитием комы, конвульсий или других неврологических расстройств, требующих неотложной медицинской помощи с немедленной госпитализацией.
При установлении диагноза гипогликемической комы или при подозрении на развитие комы пациенту необходимо быстро внутривенно ввести 50 мл концентрированного раствора глюкозы (от 20 % до 30 %) с последующим постоянным введением менее концентрированного раствора глюкозы (10 %) с частотой, которая будет поддерживать уровень глюкозы в крови более 1 г/л. Необходимо обеспечить постоянное наблюдение за пациентом. В зависимости от состояния пациента врач принимает решение о дальнейшем мониторинге.
Гликлазид имеет высокий уровень связывания с белками плазмы, поэтому применение диализа неэффективно.
СРОК ГОДНОСТИ. 3 года.
Условия хранения
Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.