Гипогликемия. Это лекарственное средство следует назначать только тем пациентам, которые имеют возможность регулярно питаться (включая завтрак). Важно регулярно потреблять углеводы, поскольку, если пища принимается поздно, в неадекватном количестве или если эта пища с низким содержанием углеводов, повышается риск гипогликемии. Возникновение гипогликемии более вероятно при низкокалорийном питании, длительной или значительной физической нагрузке, употреблении алкоголя или применении комбинации гипогликемических препаратов.

При приеме препаратов сульфанилмочевины может возникать гипогликемия (см. раздел «Побочные реакции»). Иногда гипогликемия может быть тяжелой и длительной. В таком случае может потребоваться госпитализация и назначение глюкозы на несколько дней.

Для снижения риска возникновения эпизодов гипогликемии необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности пациентов, давать им четкие указания и тщательно подбирать дозу.

Факторы, повышающие риск возникновения гипогликемии:

— пациент отказывается или не может выполнять рекомендации врача (особенно это касается пациентов пожилого возраста);

— неудовлетворительное, нерегулярное питание, пропуски приема пищи, периоды голодания или изменения диеты;

— дисбаланс между физической нагрузкой и употреблением углеводов;

— почечная недостаточность;

— тяжелая печеночная недостаточность;

— передозировка препарата;

— определенные нарушения эндокринной системы: нарушение функции щитовидной железы, гипопитуитаризм и адреналовая недостаточность;

— одновременное применение определенных лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Почечная и печеночная недостаточность. Фармакокинетика и/или фармакодинамика гликлазида может изменяться у пациентов с печеночной и тяжелой почечной недостаточностью. Эпизоды гипогликемии у таких пациентов могут быть длительными, поэтому требуют соответствующего лечения.

Информирование пациента

Пациента и членов его семьи следует проинформировать о важности соблюдения рекомендаций врача в отношении диеты, о важности регулярного выполнения физических упражнений и регулярного мониторинга глюкозы в крови.

Ухудшение контроля гликемии у пациентов, получающих сахароснижающие препараты, может быть вызвано: препаратами зверобоя (Hypericum perforatum) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), лихорадкой, травмой, инфекцией или хирургическим вмешательством. В некоторых случаях может быть необходимым назначение инсулина.

Гипогликемическая эффективность любого перорального сахароснижающего средства, в том числе гликлазида, может со временем ослабевать. Это может быть следствием прогрессирования тяжести заболевания или следствием снижения ответа на лечение. Этот феномен известен как вторичная недостаточность, которая отличается от первичной недостаточности, когда препараты являются неэффективными с самого начала лечения. Перед тем как сделать заключение о развитии вторичной недостаточности у пациента, необходимо проверить корректность назначенной дозы и соблюдение пациентом диеты.

Дисгликемия. Сообщалось об изменениях уровня глюкозы в крови, включая гипогликемию и гипергликемию, у пациентов с диабетом, получавших одновременную терапию с фторхинолонами, в частности у пациентов пожилого возраста. Именно поэтому всем пациентам, которые одновременно принимают Диабетон® MR 60 мг и фторхинолон, рекомендован тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови.

Лабораторные показатели. Для оценки контроля уровня глюкозы в крови рекомендуется определять уровень гликолизированного гемоглобина (или уровень глюкозы в крови натощак). Может также быть полезным самостоятельный контроль пациентами уровня глюкозы в крови.

У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) применение препаратов сульфанилмочевины может вызвать возникновение гемолитической анемии. Поскольку гликлазид относится к классу препаратов сульфанилмочевины химического происхождения, следует быть осторожными и рассмотреть вопрос о назначении пациентам с Г6ФДГ-недостаточностью альтернативной терапии препаратом другого класса.

Пациенты с порфирией: случаи возникновения острой порфирии описаны при применении некоторых других препаратов сульфанилмочевины у пациентов с порфирией.

Вспомогательные вещества.

В состав лекарственного средства входит лактоза, поэтому пациентам с редкими наследственными нарушениями переносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы не рекомендуется назначать этот препарат.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ.

Беременность. Данные по применению гликлазида во время беременности отсутствуют или их количество ограничено (менее 300 случаев применения беременными), также недостаточно данных по применению других препаратов сульфанилмочевины. Исследования на животных показали, что гликлазид не оказывает тератогенного действия.

В качестве меры предосторожности желательно избегать приема гликлазида во время беременности.

Контроль за уровнем глюкозы должен быть достигнут еще до планирования беременности для уменьшения риска возникновения аномалий, связанных с неконтролируемым диабетом.

Для лечения диабета в период беременности препаратом первого выбора является инсулин, а пероральные гипогликемические препараты не являются приемлемыми.

При планировании или непосредственно после установления беременности необходимо перевести женщину с пероральных сахароснижающих препаратов на инсулин.

Кормление грудью. Отсутствуют данные о проникновении гликлазида или его метаболитов в грудное молоко. Диабетон® MR 60 мг противопоказан во время кормления грудью из-за риска возникновения неонатальной гипогликемии. Нельзя исключить риск для новорожденных и младенцев.

Фертильность. В доклинических исследованиях влияния на фертильность или репродуктивную способность самок и самцов крыс не установлено.

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ.

Диабетон® MR 60 мг может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами. Пациенты должны знать симптомы гипогликемии, уметь их распознавать и в случае их возникновения быть осторожными во время управления автомобилем или работы с другими механизмами, особенно в начале лечения.