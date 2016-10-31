лечение при БА следует проводить согласно поэтапной программе, состояние пациента необходимо регулярно контролировать как клинически, так и путем определения показателей функции внешнего дыхания.

Повышение частоты введения/доз бронходилататоров (в частности быстродействующих ингаляций β 2 -агонистов) с целью устранения симптомов БА свидетельствует об ухудшении контроля БА. В этих условиях терапию необходимо пересмотреть. Внезапное и прогрессирующее ухудшение контроля БА является потенциально опасным для жизни, поэтому следует повышать дозу ГКС. У пациентов, относящихся к группе риска, требуется проводить пикфлоуметрию.

Беклазон-Эко предназначен не для купирования острых приступов БА, а для длительного профилактического лечения. Для облегчения состояния при острых астматических приступах следует применять быстро- и кораткодействующие ингаляционные бронходилататоры.

Необходимо правильно пользоваться ингалятором для того, чтобы обеспечить попадание препарата в бронхи. Приведение в действие аэрозоля должно быть синхронизировано с вдыханием. Недостаточный ответ на лечение или тяжелое обострение БА требуют повышения дозы препарата Беклазон-Эко и при необходимости — применения системных стероидов и/или антибиотиков при наличии инфекции.

При применении ингаляционных ГКС, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может возникнуть системное действие, но значительно меньше, чем при приеме пероральных стероидов. Системное действие может проявляться синдромом Кушинга, кушингоидными признаками, угнетением надпочечников, задержкой роста у детей и подростков, уменьшением минерализации костной ткани, катарактой и глаукомой. Поэтому важно, чтобы доза ингаляционных ГКС была снижена до минимально возможной, которая бы поддерживала эффективный контроль симптомов БА. У таких пациентов следует регулярно контролировать функцию коры надпочечников и снижать дозу системного стероида с осторожностью. Некоторые пациенты испытывают недомогание (то есть головную боль, тошноту, ощущение дискомфорта в суставах или мышцах) в фазу отказа, несмотря на сохранение или даже улучшение дыхательной функции. Их необходимо поощрять к дальнейшим ингаляциям и отказу от системного стероида, за исключением тех случаев, когда имеются объективные признаки недостаточности надпочечников. Рекомендуется регулярно контролировать рост детей, применяющих длительное лечение ингаляционными ГКС.

Существует индивидуальная повышенная чувствительность к ингаляционным ГКС.

Перевод пациентов с пероральных ГКС на Беклазон-Эко требует особого внимания и постоянного контроля функции надпочечников, главным образом потому, что восстановление нарушения функции коры надпочечников, вызванного длительным системным лечением с применением стероидов, является медленным. Состояние пациента должно быть умеренно устойчивым перед началом ингаляций Беклазон-Эко как дополнение к обычной поддерживающей дозе системного стероида. Примерно через 1 нед начинают постепенную отмену системного стероида, уменьшая ежедневную дозу на 1 мг преднизолона или его эквивалента для других ГКС, не менее чем с недельными перерывами.

Следует применять спирометрическую и клиническую оценку при снижении доз в ходе перорального применения ГКС. Большинство пациентов можно успешно перевести на Беклазон-Эко с поддержанием должной дыхательной функции, но особая осторожность необходима в первые месяцы после перехода, пока гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая функция не восстановилась достаточно для того, чтобы организм пациента мог справиться с непредвиденными случаями, такими как травма, операция или инфекции.

В связи с возможностью угнетения функции надпочечников перевод пациентов с пероральных ГКС на Беклазон-Эко требует особого внимания и постоянного контроля функции надпочечников.

Процесс перехода на Беклазон-Эко и прекращение системной терапии должны быть постепенными и пациенты должны иметь при себе специальную карточку с предупреждением о необходимости дополнительного введения системного стероида в стрессовый период, например при тяжелом астматическом приступе, тяжелых интеркуррентных заболеваниях, хирургических вмешательствах, травмах, им следует также предоставить запас пероральных стероидов для применения в непрогнозированном случае, например при ухудшении симптомов БА в результате инфекции, локализованной в области грудной клетки. Следует повысить в это время дозу Беклазон-Эко, а после прекращения приема системного стероида снизить ее до поддерживающего уровня.

Аналогично, замена системной стероидной терапии на ингаляционную иногда может демаскировать аллергические заболевания, такие как аллергический ринит или экзема, ранее контролируемые системным приемом стероидов. Эти аллергические проявления следует лечить антигистаминными средствами и/или топическими препаратами, в том числе и ГКС.

Лечение препаратом Беклазон-Эко не прекращать внезапно!

У пациентов с высокими уровнями Candida precipitins в крови, которые указывают на инфекцию в анамнезе, более вероятным является развитие кандидоза полости рта и горла (кандидозный стоматит). Для всех пациентов может быть полезным после использования ингалятора промывать рот водой.

Как и при лечении другими ингаляционными препаратами, возможно развитие парадоксального бронхоспазма с быстро растущей одышкой после ингаляции. В таком случае следует немедленно применять быстродействующие ингаляционные бронходилататоры, ингаляцию препарата Беклазон-Эко сразу прекратить, провести обследование пациента и при необходимости назначить альтернативную терапию.

Пациентов также следует ознакомить с тем, что Беклазон-Эко придется применять регулярно для получения оптимального результата, даже если у них нет никаких симптомов. Пациенты, получающие лечение с применением Беклазон-Эко по 100 мкг/доза, могут быть переведены непосредственно на лечение с применением Беклазон-Эко по 250 мкг/доза (в такой же общей ежедневной дозе, при необходимости повысив дозу до максимальной ежедневной — 1000 мкг). У большинства пациентов не наблюдается значимого влияния на уровни свободного кортизона в плазме крови или мочи до тех пор, пока не превышена доза 1000 мкг/сут. У некоторых пациентов, которые получают 2000 мкг/сут беклометазона дипропионата, отмечали снижение уровня свободного кортизона в плазме крови или моче, хотя краткосрочный надпочечниковый резерв остается неизменным. У любых пациентов риск развития угнетения надпочечников следует сопоставлять с терапевтическими преимуществами и также следует применять меры для того, чтобы обеспечить поддержку с применением системных стероидов в ситуации длительного стресса.

Как и при лечении другими ингаляционными ГКС, требуется особая осторожность при назначении препарата Беклазон-Эко больным с активным и латентным туберкулезом легких. Лечение ГКС может маскировать симптомы туберкулеза легких и других бактериальных, вирусных и грибковых инфекций дыхательных путей. Возможна реактивация туберкулеза легких. В случае назначения препарата пациентам с сопутствующими инфекциями дыхательных путей они должны быть пролечены надлежащим образом. С ограничениями применять препарат для лечения пациентов с аномалиями легких, такими как бронхоэктазии и пневмокониоз из-за возможности грибковой инфекции. После применения препарата требуется прополоскать полость рта водой.

Не следует назначать препарат больным при наличии простого герпеса и астматического статуса. Особую осторожность следует соблюдать для минимизации применения местных ГКС у пациентов с иммуносупрессией.

Препарат необходимо применять с осторожностью пациентам с вирусными, бактериальными и грибковыми инфекциями глаза или ротовой полости, а также дыхательных путей. В случае бактериальной инфекции дыхательных путей может быть необходимым применение соответствующего антибиотика.

Больных необходимо предупредить, что препарат содержит небольшое количество этанола. В терапевтических дозах количество этанола чрезвычайно мало и не представляет риска для пациентов.

Аэрозольный баллончик содержит жидкость под давлением сжатого газа, поэтому его нельзя подвергать воздействию температур выше 50 °C, пробивать или разбивать, даже когда он, вероятно, является пустым. Не охлаждать и не замораживать.

Лекарственные средства, в которых больше нет необходимости, следует утилизировать в соответствии с внутренними правилами утилизации данного вида товаров. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения препарата Беклазон-Эко в период беременности окончательно не установлена. Вдыхание беклометазона может сопровождаться внутриутробной задержкой роста плода. При решении вопроса о применении беклометазона в период беременности требуется взвесить соотношение ожидаемой пользы для матери и потенциалього риска для плода.

Беклометазон проникает в грудное молоко, но в очень незначительном количестве. Назначение препарата в период кормления грудью должно быть взвешенным с учетом того, что терапевтическая польза от применения препарата должна быть больше возможного риска для плода.

Дети. Беклазон-Эко 100 мкг не рекомендован для применения у детей в возрасте младше 7 лет в связи с недостаточностью данных по поводу его безопасности и эффективности.

Беклазон-Эко 250 мкг не рекомендуется применять детям в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.